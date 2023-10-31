Soykırımcı İsrail 6 ton bombayla Gazze’deki Cibaliye Kampı’nı vurdu! En az 100 şehit var | Katil İsrail’den katliam itirafı

6 ABD YAPIMI BOMBAYLA SALDIRILDI
Gazze Sağlık Bakanlığı da konuya ilişkin "Cibaliye'de korkunç bir katliam oldu" ifadesini kullandı.
Can kaybının yaklaşık olarak El-ehli Baptist Hastanesi saldırısına yakın olabileceği belirtildi.
Cibaliye Sivil Savunma Direktörü, Cibaliye tamamen yok oldu, 6 ABD yapımı bombayla saldırıldı, her biri bir ton ağırlığında" dedi.
İsrail, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmuş, saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmişti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı İsrail ordusunun hedef aldığı bildirildi.
100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu kaydedildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralıların Endonezya Hastanesine nakledildiği bildirildi.
KATİL İSRAİL'DEN KATLİAM İTİRAFI
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Richard Hecht, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurduklarını itiraf ederek yüzsüzlükte adeta çığır açtı.
KATLİAMI ABD TEŞVİK ETTİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vuran soykırımcı İsrail'e çok sert tepki gösterdi.
Katlaimı ABD'nin teşvik ettiğini dile getiren Çelik, "İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz. En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır. 'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir" ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı üzere Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, abluka altındaki Gazze Şeridi'yle ilgili "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz" demişti.