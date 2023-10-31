Son dakika: İsrail’in istihbarat raporu ifşa oldu! İşte katil Netanyahu’nun Gazze’yi işgali için 3 farklı planı

Filistin Yönetimi'nin Gazze'de yeniden egemen olmasının, binlerce İsrailli sivil ve askerin hayatına mal olacak eşi benzeri görülmemiş bir zafer olacağı ve İsrail'in güvenliğini sağlamayacağı ifade edilen belgede, 3. alternatif olarak Gazze'deki sivil nüfusun Kuzey Sina'daki çadır kentlere taşınması, ardından kalıcı kentler ve tanımlanmamış bir insani yardım koridoru inşa edilmesi ve yerlerinden edilen Filistinlilerin girişini engellemek için İsrail içinde bir güvenlik bölgesi oluşturulması önerilerek, bu alternatifin İsrail'in güvenliği için en çok arzu edilen seçenek olduğu belirtildi.

Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu planı mali olarak destekleyeceği ya da yerlerinden edilen Filistinlileri uzun vadede vatandaş olarak kabul edeceği iddia edilen belgede, Kanada'nın "hoşgörülü" göçmenlik uygulamalarının da bu ülkeyi potansiyel bir yeniden yerleşim hedefi haline getirdiği kaydedildi. Belgede, bu önerinin ilk etapta uluslararası meşruiyet açısından karmaşık olabileceği kabul edilirken, "Değerlendirmelerimize göre, nüfus tahliye edildikten sonra yaşanacak çatışmalar, nüfusun kalması durumunda yaşanacaklara kıyasla daha az sivil kaybına yol açacaktır." ifadesine yer verildi.

İSRAİL, RAPORU "VARSAYIMSAL BİR ALIŞTIRMA" OLARAK NİTELEDİ İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, bu raporu "varsayımsal bir alıştırma", hükümetin ve güvenlik kurumlarının her kademesinde benzerleri hazırlanan bir kavram raporu olarak değerlendirdi. Açıklamada, tüm resmi kurumların şu anda Hamas'ın yönetim ve askeri kabiliyetlerini yok etmeye odaklandığı aktarıldı. Belge hakkında bilgi sahibi olan İsrailli bir yetkili ise belgenin bağlayıcı olmadığını söyledi. Filistin yönetimi sözcüsü Nabil Abu Rudeineh de "Herhangi bir yere, herhangi bir şekilde nakledilmeye karşıyız ve bunu, aşılmasına izin vermeyeceğimiz bir kırmızı çizgi olarak görüyoruz. 1948'de yaşananların tekrar yaşanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Rudeineh, kitlesel bir göçün "yeni bir savaş ilan etmekle eş değer" olacağını ifade etti. Tel Aviv'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünde kıdemli bir araştırmacı olan Yoel Guzansky, "Eğer bu rapor doğruysa, bu büyük bir hata olur. İsrail ve Mısır arasında stratejik bir çatlağa neden olabilir." değerlendirmesini yaptı. SİSİ, "GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİ MISIR'IN SİNA YARIMADASI'NA ZORLAMA ÇABALARINI" REDDETTİKLERİNİ BELİRTMİŞTİ Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 25 Ekim'de, ülkesinin "Gazze'deki Filistinlileri Mısır'ın Sina Yarımadası'na zorlama çabalarını" reddettiğini belirterek, böyle bir çabanın ülkesinin İsrail ile olan barışını tehlikeye atacağı uyarısında bulunmuştu.