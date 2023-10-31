Çin İsrail’i haritadan sildi: Orta Doğu’da ne ismi var ne de bayrağı

"PEKİN ENGEL OLMADI"

İsrailli düşünce kuruluşu SIGNAL Group'un Genel Müdürü Carice Witte, Çin'in komünist hükümetinin, şirketlerin bu eylemine engel olmadığını ve hoş karşıladığını öne sürdü ve "Çin Yahudi karşıtı yorumların gelişmesine izin vermenin tehlikeli ve sorunlu olduğunu hissetseydi sansürcüler bunu durdururdu. Açıkçası hükümet hoşgörüyle karşılandığı mesajını veriyor." dedi.

ÇİN VE RUSYA'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Rusya ve Çin, geçtiğimiz çarşamba günü ABD'nin Gazze'nin insani yardım erişimine izin vermek, sivillerin korunması ve Hamas ile diğer militanların silahlandırılmasının durdurulması için çatışmalara ara verilmesi çağrısında bulunmuş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İsrail-Hamas çatışması konusunda harekete geçmesi yönündeki baskısını veto etmişti. Çin ateşkes çağrısı için kararı veto ederken ABD ise ateşkesi reddetti.

Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun, BM'deki oylamanın ardından "Taslak dünyanın ateşkes çağrılarını yansıtmıyor ve sorunun çözümüne yardımcı olmuyor. Ateşkes şu anda sadece diplomatik bir terim değil, birçok sivilin yaşamı ve ölümü anlamına geliyor." şeklinde konuşmuştu.

İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM UYGULUYOR

İsrail'in durmaksızın saldırdığı Gazze'de durum her geçen gün daha da vahimleşiyor. İsrail hastaneleri hedef almaya devam ediyor. Bombardımanda yıkılan binalarda yüzlerce ceset olduğu belirtilirken bunun büyük bir sağlık krizine yol açacağı konusunda uyarılar yapılıyor. Temiz su krizinin olduğu Gazze'de elektriği ve interneti de kesen İsrail, dünyanın büyük soykırımdan haberdar olmasını engellemeye çalışıyor.

Soykırımcı İsrail'e her türlü desteği veren ABD ateşkesin çözüm olmadığını iddia ederek İsrail'in katliama devam etmesine fırsat veriyor.