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CANLI TAKİP | İşgalci İsrail'e Kassam darbesi: Kara saldırısına başlayan katliam ordusu geri püskürtülüyor

Son dakika haberleri... Katil İsrail Gazze’ye 7 Ekim’den bu yana ölüm kusmaya devam ediyor. İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni bombalamayı sürdürüyor. Katil İsrail ordusunun savaşın ilk gününden bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi. Gazze’de iletişim ve interneti kesen işgalci İsrail sivil insanların bulunduğu hastanelerin çevresini de hedef almaya devam ediyor. İşte, dakika dakika Gazze’de yaşananlar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 08:11 Güncelleme 31 Ekim 2023, 17:23
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail’e Kassam darbesi: Kara saldırısına başlayan katliam ordusu geri püskürtülüyor

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor.

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Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.



GAZZE'DE SON DURUM
İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

Katil İsrail ordusu, hava saldırılarının artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu hastaneler İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

KATİL İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

İsrail'in 24 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

CUMA GECESİ BOMBA YAĞDI: 7 EKİM'DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ SALDIRILAR
İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne Cuma gecesi 7 Ekim'den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenledi. Gazze'ye karadan bombardımana tutulurken ağır çatışmalar yaşandı.

Gazze'nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, gece bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı. İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Obüs saldırılarının ardından işgalci İsrail ordusu Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.

31 EKİM TARİHİNDE YAŞANANLAR

İşte dakika dakika yaşananlar...

16.50 İsrail Gazze'de mülteci kampını vurdu. En az 50 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hamas ise İsrail'in saldırısına karşılık olarak Aşdot'u hedef aldıklarını duyurdu.

İSRAİL SALDIRIDA 1.000 KG AĞIRLIĞINDA 6 BOMBA ATTI
Öte yandan İsrail uçakları, Gazze'deki Cebeliye kampındaki yerleşim alanına her biri 1.000 kg ağırlığında olan 6 bomba atarak kampı yok etti.

AŞKELON'A FÜZE YAĞMURU

16.16 Gazze'de el Kassam Tugayları ile işgalci İsrail güçleri arasında şidddetli çatışmalar devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı el-Kassam Tugayları, Tel Aviv'in ardından Aşkelon'u da füze yağmuruna tutuyor.

16.06 Yemen'de faaliyet gösteren Husilerin askeri sözcüsü Ahmed Sarie, İsrail'deki hedeflere balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lar fırlattıklarını, bunun üçüncü operasyon olduğunu ve İsrail saldırganlığına kadar bu operasyonları sürdürmeyi planladıklarını açıkladı.

16.02 İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına tanksavar füzelerinin ateşlendiğini bildirdi. Saldırılara karşılık verdiğini belirten İsrail ordusu, tanksavar füzeleri fırlatmayı planlayan başka bir savaşçı grubunu vurduğunu söyledi.

Açıklamada, "Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Metula bölgesinde son saatte devreye alınan alarmın ardından Lübnan topraklarından İsrail'e geçmeyen iki başarısız fırlatma tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

TEL AVİV'E KASSAM DARBESİ

15.38 El Kassam Tugayları, Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'i bombaladı. İsrail'in merkezindeki Tel Aviv, Herzlia, Ramat HaSharon, Ramat Gan, Kfar Saba ve Raanana şehirlerinde roket sirenleri devreye girdi.

İSRAİL GAZZE'DE KARADAN YÜRÜYOR

15.25 Soykırımcı İsrail Gazze'de kara saldırılarına devam ediyor. Yoğun hava saldırıları ve kitlesel bombardıman, Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneye bağlayan altyapıya zarar verdi. Bu durum insanların ihtiyaç duydukları temel malzemeleri Gazze'ye girmesine izin verilen insani konvoylardan almasını zorlaştırıyor. Durum karmaşık ve Gazze'ye girip insanlara ulaşmak için temel malzemelere ciddi ihtiyaç var.

İsrail tankları Gazze'nin kuzey kısmından ve doğudan iki ana yola ulaşmaya çalışırkeN önümüzdeki saatlerde Gazze Şehri'nde bir sıkışma yaşanacak gibi görünüyor: Salah al-Din Caddesi ve el-Raşid. Bu da Gazze'nin kuzeyinin güneyden ayrılmasına yol açacaktır.

Ancak engelli iletişim ağı, Gazze Şehri ve kuzeyden en son bilgilerin alınmasını oldukça zorlaştırıyor.

13.43 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8525'e yükseldi.

13.15 El Kassam Tugayları, El Twam bölgesinde ilerleyen tanklara saldırdığını ve aynı zamanda bir binanın içindeki "İsrail kuvvetini" ortadan kaldırdığını duyurdu.. Ayrıca iki buldozer ve kara kuvvetlerini taşıyan iki aracın da hedef alındığı belirtildi.

13.12 El Kassam Tugayları Gazze'nin kuzeyinde ilerleyen 35 kişilik İsrail askerine pusu kuruldu.

13.00 Yemen'in İran destekli Husi isyancıları, Gazze'deki savaşına misilleme olarak İsrail'e insansız hava araçları fırlattıklarını kabul etti. Husi hükümetinin başbakanı Abdülaziz bin Habtour, AFP haber ajansına "Bu insansız hava araçları Yemen eyaletine ait" dedi. Daha önce İsrail'e yaklaşırken Kızıldeniz üzerinde bir insansız hava aracı düşürülmüştü.

12.56 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarda aranan 38 şüphelinin tutuklandığını ve silahlara el konulduğunu açıkladı. Ordunun operasyonlar sırasında İsrail istihbarat servisleriyle iş birliği yaptığını belirten X, baskınlarda tutuklanan sekiz kişinin Hamas üyesi olduğunu ekledi.

İSRAİL SİVİL -SAVAŞÇI AYRIMI YAPMAYACAK

12.40 İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze'de meskun mahallelere girdiğinde sivilleri hedef almaya devam edecek. Salah El-Din otoyolunun güneyine doğru yaklaşan soykırımcı İsrail güçlerinin meskun mahallerele girmesi ile ağır sivil kayıplar yaşanmasından endişe ediliyor.

Al-Thani, İsrail'in 2,3 milyondan fazla sivilin yaşadığı kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ni bombalamasının savaş kurallarını çiğnediğini söyledi.

"Bu tür davranışları destekleyen net bir askeri strateji yok. Savaşı belirleyen kurallar, düzenlemeler ve normlar vardır. Bildiğim kadarıyla İsrail'in davranışını destekleyen hiçbir şey görmedim" dedi.

11.35 İsrail hava saldırısı gıda malzemelerinin depolandığı depoyu vurdu. Soykırımcı İsrail Tel el-Hawa bölgesinde sivillerin ateş yakmak ve yemek pişirmek için kullandıkları gıda malzemeleri ve malzemeleri depolayan depoları hedef aldı.

10.50 Reuters haber ajansına göre iki silahlı insansız hava aracı Irak'ın batısında ABD güçlerine ve diğer uluslararası güçlere ev sahipliği yapan Ayn el Esad hava üssünü hedef aldı. Salı günü erken saatlerde yapılan saldırıda herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD güçlerine yönelik saldırılarda artış yaşandı. İran'a bağlı Iraklı silahlı gruplar, Washington'un İsrail'i desteklemek için müdahale etmesi halinde ABD'nin çıkarlarını füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almakla tehdit etti.

09.36 İşgalci İsrail, Gazze'ye yönelik hava ve kara saldırılarına devam ediyor.

İşgalci İsrail Gazze'ye 25 gündür ölüm kusuyor!

08.55 Soykırımcı İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 31 gazeteci öldürüldü. New York merkezli insan hakları grubuna göre bu gazetecilerin 26'sı Filistinli, dördü İsrailli ve biri de Lübnanlıydı.

Sekiz gazetecinin yaralandığı, dokuz gazetecinin de kaybolduğu veya gözaltına alındığını bildiren grup, son saldırılarda 1992'den bu yana yaşanan diğer çatışmalarda olduğundan daha fazla basın mensubunun öldüğünü belirtti.

07.55 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'daki Aroura kasabasında Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin ailesinin evine baskın düzenlediğini ve ardından burayı havaya uçurduğunu bildirdi. Aroura'ya yapılan baskında herhangi bir kayıp olup olmadığı henüz bilinmiyor.

El-Arouri, Aksa Tufanı Operasyonu'nun ana planlayıcılarından biri olarak kabul ediliyor. Uzun süredir boş olan evi yaklaşık 10 gün önce İsrail güçleri ele geçirmişti. İsrail'in en çok arananlar listesinde yer alan Aruri'nin Lübnan'da olabileceği düşünülüyor. Amerikalılar 2018'de Auri'nin nerede olduğuna dair bilgi verenlere 5 milyon dolar ödül teklif etmiş fakat Aruri hiçbir zaman yakalanmamıştı.

07.48 Gazze hükümeti: Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.

01:28 İsrail hükümetine bağlı bir bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişinin, Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıktı.

İsrail'de politika belirlemeyen ancak araştırma yapan İstihbarat Bakanlığı, 13 Ekim tarihli onaylı belgesinde, Gazze'deki sivillerin Mısır'a zorla göç ettirilmesinin "olumlu ve uzun vadeli stratejik sonuçlar doğuracağını" öne sürdü.

30 EKİM TARİHİNDE YAŞANANLAR

İşgal güçlerinin Gazze'de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade eden Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, şunları söyledi:

"İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.

Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı. İsrail ordusu, 908 aileye katliam uygulayarak binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı hayatını kaybetti."

22:11 İSRAİL TELEVİZYONU GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARI "TERÖRİST" OLARAK SAYDI
Kanal 14'ün internet sayfasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gösteren infografik yayımladı.

İsrail saldırılarında öldürülen veya yaralanan Filistinlilerin sayısı, düzenlenen saldırıların toplamı ve vurulan binaların toplamı gibi bilgilerin yer aldığı infografikte, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının gösterildiği bölümde, "ortadan kaldırılan terörist" ibaresine yer veriliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda, 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

21:55 İsrail uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenliyor.

21:46 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesini bombalamasına ilişkin, "Ülkemizin Gazze'de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı. Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar." ifadesini kullandı.

21:44 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Yüz binlerce masum insanın ayrım gözetmeksizin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz" ifadelerini kullandı.

19.15 TÜRK-FİLİSTİN DOSTLUK HASTANESİ, BOMBALANDI

Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtığını bildirdi.


BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA FİLİSTİN MAKAMLARINA DEVREDİLMİŞTİ.
Öte yandan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gazze'de inşa edilip modern tıbbi ekipmanlarla donatılan hastane Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kovid-19'la mücadele için Filistin makamlarına devredilmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATI İLE GAZZE'DE HASTANE İNŞAATI ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTI
2010'da Başkan Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyetince yapılan ziyaret esnasında Gazze'de üniversiteye bir eğitim-araştırma hastanesi yapılması talebi gündeme gelmişti.

Başkan Erdoğan da Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin yapımı konusunda TİKA'yı talimatlandırdı ve 2011 yılında çalışmalara başlanmıştı.

Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinde inşa edilmeye başlanan hastane, uygulan ambargo ve 2012 ile 2014'teki Gazze savaşlarının yol açtığı mal ve insan hareketliği kısıtlanması nedeniyle ancak 2017'de tamamlandı.

İsrail'in uyguladığı ağır abluka ve ambargo koşulları altında yapımı tamamlanan hastanenin modern tıbbi ekipmanla donatılması TİKA aracılığıyla bir Türk firması tarafından gerçekleştirildi.

FİLİSTİN'İN EN BÜYÜK VE EN MODERN HASTANESİ
Toplamda 33.400 metrekare kapalı alandan oluşan hastane, birbiri ile bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyor. Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi sadece Gazze'nin değil, Filistin'in en büyük ve en modern hastanesi konumunda.

TİKA yarıca Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki 40 bin nüfuslu Tubas bölgesinin ilk hastanesi olma özelliği taşıyan Tubas Türk Hastanesi, 2012'de tamamladı. Tıbbi donanımın sağlanmasıyla 2014'te hizmete girdi.



18:20 FİLİSTİN KIZILAYI'NA AİT DEPOLAR BOMBALANDI

İşgalci İsrail savaş uçakları, Gazze'ye bugün düzenlendiği hava saldırısında Filistin Kızılayı'na ait tesis ve depoları vurdu. Saldırı sonrası tesis ve depolar kullanılamaz hale geldi.

Katil İsrail uçakları Filistin Kızılayı'na ait depoları bombaladı!

İSRAİLLİ ESİRLERDEN BİBİ'YE MESAJ VAR

16.04 El-Kassam Tugayları: Bir takım İsrailli tutuklular Netanyahu'ya ve İsrail hükümetine mesaj gönderdi. İsrailli esirlerin mesajı şu şekilde:

Binyamin Netanyahu Merhaba, 23 gündür Hamas esaretindeyiz... Dün tutukluların ailelerine yönelik bir basın toplantısı vardı ve biliyoruz ki ateşkes olması gerekiyordu, sizin de bizi serbest bırakmanız gerekiyordu, bizi kurtarmalıydınız. Ancak 7 Ekim'de neden olduğunuz "başarısızlık" nedeniyle, hiçbir askerin orada olmaması, kimsenin bize gelmemesi ve burada kimsenin bizi savunmaması nedeniyle sizin siyasi, güvenlik ve askeri başarısızlığınızın acısını yaşıyoruz. Bizler masum ve saf vatandaşlarız, bir devlete vergi ödeyen vatandaşlarız. Esaret altındayız. Bizi öldürüyorsunuz. Hepimizi öldürmek mi istiyorsunuz? Ordunun bizi öldürmesini mi istiyorsunuz? Herkesi katlettiğiniz yeterli değil mi? İsrail vatandaşlarının öldürülmesi size yetmiyor mu? Bizi hemen kurtarın. Onların vatandaşları ve mahkumlarını hemen (Filistinlileri kastediyoruz). Bizi serbest bırakın. Herkesi serbest bırakın, ailelerimizin yanına dönmeyi hak ediyoruz, hemen şimdi.
İsrailli esirlerden Netanyahu'ya mesaj

HAMAS'TAN UYARI: İSRAİL YENİ HASTANE KATLİAMINA HAZIRLANIYOR

Hamas, soykırımcı İsrail'in Kudüs Hastanesi'nde yeni bir katliam yapmayı planladığı konusunda uyarıda bulundu. Hamas'ın dünyaya çağrısı şu şekilde:

"Tüm dünyayı sorumluluk almaya, çocuklarımıza ve savunmasız sivillere yönelik saldırıyı durdurmaya çağırıyoruz.

Siyonist işgalin Kudüs Hastanesi personelinden hastaları ve yaralıları derhal tahliye etmesini istemesi, yaklaşık 14.000 kişinin hastane içinde barındığı göz önüne alındığında, oradaki insanlara karşı korkunç bir katliamın başlangıcıdır. Ancak İsrail savaş uçakları, personeli ve hastaları korkutmak amacıyla hastanenin çevresini bombalamaya devam etti.

Siyonist düşmanın hastaneleri boşaltma yönündeki sürekli tehditleri ve Gazze Şeridi'ndeki başta hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler olmak üzere sivil tesisleri hedef alması karşısında, uluslararası topluma ve hükümetlerarası kuruluşlara hastaneleri korumak için acil eyleme geçme çağrısında bulunuyoruz. Bu sağlık tesisleri, halihazırda abluka altındaki Gazze'de kalan tek tesislerdir ve orada iki milyondan fazla Filistin vatandaşının hayatına hizmet etmektedir. Onları da İsrail'in cami ve kiliseleri kasıtlı olarak hedef almasına son vermek ve uluslararası normlara ve yasalara saygı göstermek için müdahale etmeye çağırıyoruz."

15.16 İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas'a 'destek' nedeniyle Filistin Yönetimi fonlarını dondurdu. İsrail medyasına göre Bezalel, Netanyahu'ya yazdığı mektupta, "Maliye Bakanlığı'na bu ay ödeme transferini durdurması talimatını verdiğimi size bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

İsrail, Filistin Yönetimi adına vergi topluyor ve elektrik, su gibi hizmet giderleri düşüldükten sonra transferler aylık olarak yapılıyor.

15.00 El Cezire, Gazze'de yoğun dumanların görüldüğünü ve İsrail'in sivillerin evlerine beyaz fosfor kullanarak hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

14.51 İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Andraee, Gazze'de kara operasyonuna devam ettiklerini bildirdi.

13.43 İsrail'in 24 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi yakınında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306'ya, yaralananların sayısının ise 21 bin 48'e yükseldiğini söyledi.

İsrail saldırıları nedeniyle 25 hastanenin hizmet dışı kaldığını, 25 ambulansın da hedef alındığını kaydeden Kudra, İsrail'in hasta ve yaralıları kurtarma görevini yerine getirememesi için ambulansları kasıtlı şekilde hedef aldığını, yardım hareketliliğini felce uğrattığını vurguladı.


İŞGAL TANKLARI GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

12.56 Gazze'deki Hamas hükümet ofisi başkanına göre, Gazze Şehri'nin eteklerine yaklaşan İsrail tankları geri çekildi. "Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerinde kesinlikle herhangi bir kara ilerlemesi yok. Selahaddin Caddesi'nde yaşananlar işgal ordusuna ait birkaç tank ve bir buldozerin saldırısıydı" ifadelerini kullanan Hamas Hükümet Odfisi Başkanı "Bu araçlar Selahaddin Caddesi üzerinde iki sivil aracı hedef aldı ve direniş onları geri çekilmeye zorlamadan önce caddeyi buldozerlerle yıktı. Şu anda Selahaddin Yolu üzerinde işgal ordusuna ait herhangi bir araç bulunmuyor ve yoldaki vatandaş hareketleri normale döndü." açıklamasını yaptı.

12.55 Kassam Tugayları Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan İsrail'deki Nirim Yahudi yerleşimine havan topu saldırısı düzenlediğini duyurdu. Savaşçılarının Aşdod şehrine de roket saldırısı düzenlediğini söyleyen Kassam Tugayları, bir İsrail insansız hava aracını Mutabar füzesi ile vurduklarını duyurdu.

İŞGAL TANKLARI GAZZE'YE DOĞRU İLERLİYOR

12.26 İşgaci İsrail tanklarının ilerlemeye devam ettiği Gazze'de iletişim yeniden kesildi. Hem telefon hem de internet hizmetleri devre dışı bırakıldı.

12.22 Hamas'ın Gazze'deki sözcüsü Hazem Kasım, İsrail tanklarının Gazze şehrinin dış mahallelerine yaklaştığına dair haberleri doğruladı. El Cezire'ye konuşan Kasım, "Filistin direnişi Salah El Din Caddesi'ndeki İsrail tanklarına saldırdı" dedi. İsrail tanklarının daha önce hava saldırılarıyla Gazze'nin güneydoğusundaki bir bölgeyi yok ettikten sonra işgal ettiğini hatırlatan Kasım, "Filistin direnişi, İsrail'in kara işgali girişimlerine karşı her zaman hazırdır." dedi.

12.18 El Kassam Tugayları, Han Yunus'ta İsrail'e ait bir insansız hava aracını "Mutabbar" füzesiyle hedef aldı.

12.04 El Cezire'ye göre Filistinli savaşçılar, Gazze şehrine girmeye çalışan İsrail güçleriyle çatışıyor. İsrail ordusu Gazze şehrini kısmen kesmeyi ve Şeridi'nin kuzeyini güneyden ayırmayı başardı. İsrail güçleri Gazze'yi tamamen izole etme amacıyla kara saldırılarını genişletmeyi planlıyor.

12.00 AFP, İsrail tanklarının Gazze şehir merkezindeki Zeytun Mahallesi'ne doğtu ilerlediğini bildirdi.

11.38 İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte yaklaşık 600 hedefin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, "IDF askerleri, Gazze Şeridi'ndeki 'Ezher' Üniversitesi bölgesinde silahlı teröristleri ve bir tanksavar füzesinin fırlatılmak üzere olduğunu tespit etti. Savaş uçağı bölgeye yönlendirildi. Aralarında silah depoları, Hamas militanlarının saklanma ve toplanma yerleri ile tanksavar mevzilerinin de bulunduğu yaklaşık 600 hedef vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

11.38 Filistinli kaynaklar, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin içinden dikey olarak geçen Salah al-Din Caddesi'ne yönelik saldırılarının ardından Gazze Şeridi'ni ikiye böldüğünü söyledi. Görgü tanıklarına göre İsrail tankları, Gazze şehrinin sınırına girerek savaşın yıktığı Filistin topraklarının kuzeyinden güneyine uzanan önemli bir yolu kesiyor.

11.29 İsrail'in boşalılması için uyarıda bulunduğu ve çevresini bombaladığı Kudüs Hastanesi'nin personeli, İsrail'in aralıksız saldırıları nedeniyle hastaların nakledileceği hastanelerin bulunmadığını belirtiyor. Tek bir salonda 2 bin kişinin bulunduğu hastanenin müdürü, hastaların çoğu yaşlı ve engelli olduğu için tahliyenin imkansız olduğunu söyledi, ayrıca, diğer hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri kapasitelerinin üzerinde olduğu için yoğun bakımdaki hastaların başka hastanelere nakledilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

BİNLERCE ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

11.15 Save the Children, son üç haftada Gazze'de öldürülen çocukların sayısının, 2019'dan bu yana her yıl dünya çapındaki çatışmalarda ölenlerin toplamından daha fazla olduğunu söyledi. Save the Children'ın açıkladığı rakamlara göre 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 3 bin 324, işgal altındaki Batı Şeria'da ise 36 çocuk hayatını kaybetti.

Save the Children, BM Genel Sekreteri'nin çocuklar ve silahlı çatışmalarla ilgili raporlarına göre, 2022'de 24 ülkede toplam 2.985, 2021'de 2.515 ve 2020'de 2.674 çocuğun öldürüldüğünü söyledi.

11.14 Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları'nın İsrail'in güneyindeki Netivot şehrine düzenlenen roket saldırısında iki ev yoğun hasar gördü. İsrail medyası, üç roketin ardından ölü ve yaralı olmadığını bildirdi.

10.35 BM Güvenlik Konseyi'nin bugün toplanması ve İsrail'in Gazze'deki büyük operasyonunun yanı sıra sahadaki vahim insani durumu tartışması planlanıyor.

BMGK daha önce biri ABD, biri Rusya ve Çin tarafından veto edilmiş, ikisi de minimum dokuz "evet" oyu alamayan dört karar taslağını reddetmişti.

Cuma günü, BM Genel Kurulu 120'ye karşı 14 oyla ve 45 çekimser oyla, düşmanlıkların sona ermesine yol açacak insani ateşkes çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.

10.15 Hizbullah, güney Lübnan üzerinde İsrail'e ait bir insansız hava aracını karadan havaya füzeyle düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada, insansız hava aracının sınırdan yaklaşık 5 kilometre uzaktaki Hiam yakınında vurulduğu ve İsrail topraklarına düştüğünün görüldüğü belirtildi.

İki güvenlik kaynağı Reuters haber ajansına, Hizbullah'ın ilk kez bir İsrail insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurduğunu söyledi.

10.12 El Kassam Tugayları, işgal altındaki Netivot'a füze saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

10.08 İsrail hava saldırıları Kudüs Hastanesi'nin bulunduğu Gazze-Tel Al-Hawa bölgesinde devam ediyor.

09.59 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Silwad kasabasında Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

09.35 İsrail, hava saldırıları ile Suriye'deki iki askeri karakolu hedef aldı. Suriye devlet televizyonu, İsrail hava saldırılarının güneybatıdaki Daraa kentindeki iki askeri karakolu hedef aldığını belirtti.

09.30 İŞGALCİLER KARA OPERASYONLARINI GENİŞLETMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Katil İsrail ordusu, askerlerin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "kara operasyonlarını genişletmeye" devam ettiğini duyurdu.

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin, Gazze'de gece boyunca "kara operasyonlarını" sürdürdüğü ifade edildi.

Operasyonlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığı ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasaam Tugayları'nın "birçok üyesinin" öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusu, 27 Ekim'de Gazze Şeridi çevresindeki kara birliklerinin "faaliyetlerinin genişletileceğini" duyurmuştu.

Bu duyurunun ardından İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetlendirmişti.

İsrail yönetimi, henüz resmi olarak kara operasyonunun başladığını duyurmasa da orduya ait çok sayıda tankın dün Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi yakınında yer alan tarım arazilerine konuşlandırıldığı görülmüştü.

İŞGACİ İSRAİL'DEN CENİN'E BASKIN
09.06 Soykırımcı İsrail askerleri iki iş makinesi ve 100 askeri araçla işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine baskın düzenledi. İsrail baskınında
4 Filistinli öldürüldü, 5 Filistinli ise yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı baskında hayatını kaybeden Filistinlilerin 25 yaşındaki Emir Abdullah Şorbaci, 28 yaşındaki Navras İbrahim Bacavi, 27 yaşındaki Viam el-Hanun ve 23 yaşındaki Musa Ceyarin olduğunu bildirdi.

Açıklamada, yaralanan 5 Filistinliden 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına alan İsrail ordusu, insansız hava araçlarının keşif uçuşları eşliğindeki baskın sırasında Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı.Hastanenin çevresindeki binaların çatısına yerleştirilen İsrailli keskin nişancılar, Filistinlilere ateş açtı.

İsrail ordusunun beraberindeki iş makinelerinin kentin çeşitli bölgelerinde yollara ve altyapıya zarar vermeyi sürdürdüğü aktarıldı. İsrail güçlerine ait araçla ezilen Filistinli bir gencin İbni Sina Hastanesi'ne, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan iki gencin de Razi Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

GECE BOYUNCA BOMBALADI
07:20 İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye, Cebalya, Beyt Hanun bölgeleri savaş uçakları tarafından vuruldu.

Savaş uçaklarının yoğun bombardımanının yanı sıra Beyt Lahye ve Cebalya'nın doğu kesimleri topçu atışlarına maruz kaldı.

BM: 33 YARDIM KAMYONU GAZZE'YE GİRDİ
06.51 BM'nin insani yardım kuruluşu OCHA, su, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan 33 kamyonun Pazar günü Mısır ile Refah sınır kapısından Gazze'ye girdiğini duyurdu. OCHA Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, 'Bu, sınırlı teslimatların yeniden başladığı 21 Ekim'den bu yana en büyük insani yardım teslimatı' dedi.

KANSER TEDAVİSİNİN YAPILDIĞI HASTANEDE HASAR MEYDANA GELDİ
Gazze'nin kuzeybatısındaki Cela ve Nas mahallelerine birçok hava saldırısı düzenlenirken, kentin orta kesimlerindeki Megazi ve Han Yunus'un doğusu top mermilerinin hedefi oldu.

Han Yunus'ta Ebu Siydu ailesinin evi, Mısır sınırındaki Rafah'ın doğusu ve batısındaki iki ev İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

Saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtilirken, bunlara ilişkin sayı verilmedi.

Ayrıca, Gazze'deki Kudüs Hastanesi ve kentteki tek kanser tedavisinin yapıldığı Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresine yönelik bombardımanlar nedeniyle hastanelerde hasar meydana geldi.

02:56 Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle hasar gördü
Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin, İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılar sebebiyle hasar gördüğü belirtildi.

Hastane Müdürü Dr. Subhi Sekkik, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin, çevresini defalarca hedef almasından dolayı hastanede ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Gazze'deki kanser hastalarına yönelik tek hastanenin Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi olduğunu kaydeden Sekkik, hastanenin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye'den yardım istedi.



02: 40 CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN: "GAZZE'DE YAŞANANLAR TAM BİR SAVAŞ SUÇUDUR"
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Filistinlilerin terörist olmadıklarını, vatanlarını savunduklarını ve Gazze'de yaşananların tam bir savaş suçu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, başkent Cezayir'in güneyindeki Celfe kentinde bölge halkıyla gerçekleştirdiği buluşmada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cezayir devlet televizyonu tarafından naklen yayınlanan buluşmada Tebbun, "Gazze'de yaşananlar tam bir savaş suçudur." dedi.

İsrailli ve Batılı liderlerin Filistinli direnişçileri terörist olarak nitelemelerini reddeden Tebbun, "Filistinler terörist değiller, zira onlar kendi vatanlarını ve haklarını savunuyorlar." ifadesini kullandı.

01:38 İSRAİL ENDONEZYA HASTANESİ ÇEVRESİNİ BOMBALADI
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği yoğun saldırılarda Endonezya Hastanesi çevresinin bombalandığı, saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu, sivillerin evlerinin zarar gördüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye Kampı'ndaki saldırılarında El Hoca bölgesindeki El Halabi ailesinden yaralı bir bebek ve kalbi duran bir yaralı Endonezya Hastanesi'ne getirildi.



00:30 GAZZE'NİN KUZEY KESİMİNDEKİ BAZI BÖLGELERDE İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ
Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Gazze Şubesi, kentin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi ve iletişimin kesildiğini duyurdu.

Jawwal'in Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Rıdvan bölgesindeki ana jeneratörün arızalanması sonucu internet erişimi ve iletişimde kesinti yaşandığı kaydedildi.

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