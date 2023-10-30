‘Türkiye Yüzyılı’ coşkusu dünya basınında: Başkan Erdoğan’dan emperyalist güçlere Gazze mesajı|100 gemi Yunan’ı endişelendirdi: ABD ve İsrail’e güç gösterisi

"TÜRKİYE'DEN ABD VE İSRAİL'E GÜÇ GÖSTERİSİ"

Yunan Pronews gazetesi, 28 Ekim tarihli haberinde "Türkiye'den ABD ve İsrail'e güç gösterisi: 100 savaş gemisi yarın Ankra'daki geçit töreni ile yola çıkıyor" başlığını kullanırken "Türkiye tarihinin en büyük gemi buluşması Boğaz'da gerçekleşecek. Recep Tayyip Erdoğan, kuruluşunun 100. Yıl dönümü nedeniyle köprünün altından 100 gemi geçecek. Erdoğan ABD ve İsrail'e güç gösterisi yapıyor." ifadelerine yer verdi.

Pronews, ayrıca, "Erdoğan, İslam dünyasının liderliğini ele geçirmek istiyor ve bu nedenle de bunu başarabilecek imkanlara sahip olduğunu her şekilde göstermek istiyor." İfadelerini kullandı.