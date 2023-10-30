‘Türkiye Yüzyılı’ coşkusu dünya basınında: Başkan Erdoğan’dan emperyalist güçlere Gazze mesajı|100 gemi Yunan’ı endişelendirdi: ABD ve İsrail’e güç gösterisi

"TÜRKİYE'DEN ABD VE İSRAİL'E GÜÇ GÖSTERİSİ"
Yunan Pronews gazetesi, 28 Ekim tarihli haberinde "Türkiye'den ABD ve İsrail'e güç gösterisi: 100 savaş gemisi yarın Ankra'daki geçit töreni ile yola çıkıyor" başlığını kullanırken "Türkiye tarihinin en büyük gemi buluşması Boğaz'da gerçekleşecek. Recep Tayyip Erdoğan, kuruluşunun 100. Yıl dönümü nedeniyle köprünün altından 100 gemi geçecek. Erdoğan ABD ve İsrail'e güç gösterisi yapıyor." ifadelerine yer verdi.
Pronews, ayrıca, "Erdoğan, İslam dünyasının liderliğini ele geçirmek istiyor ve bu nedenle de bunu başarabilecek imkanlara sahip olduğunu her şekilde göstermek istiyor." İfadelerini kullandı.
AFP'DEN 19.23 DETAYI
Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP ise "Türkiye, Cumhuriyet'in 100 yıldönümünü İstanbul Boğazı'ndan 100 savaş gemisi geçirerek kutladı" ifadelerini kullandı ve Başkan Erdoğan'ın konuşmasına saat 19.23'te başladığına dikkat çekti.
"KARABAĞ'DAKİ DURUŞU GAZZE İÇİN DE SERGİLEYECEĞİZ"
Başkan Erdoğan Gazze'deki gelişmelerle ilgili şöyle konuştu:
Bugün Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı Gazi'nin arzu ettiği biçimde bölgesinde ve dünyada kimsesizlerin kimsesi olan bir ülkedir. Balkanlardan Kafkasya'ya, Asya'dan Afrika'ya, Türkistan'dan Filistin'e kadar nerede gözü yaşlı bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran, derdine derman olan Türkiye'dir. Bu millettir. Bu tavrımızı daha önce Kore'de, Kıbrıs'ta, Irak, Suriye, Libya, Yemen'de ve son olarak da Karabağ'da gösterdik. Bugün de aynı dirayetli duruşu Gazi'nin kimse el süremez dediği Filistin ve Gazze için sergiliyor, Gazze halkına yardım etmeye çalışıyoruz.
"ERDOĞAN EMPERYALİST GÜÇLERE KARŞI DURMA SÖZÜ VERDİ"
Voice of America 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü, İsrail'in Gazze'de Hamas militanlarıyla tırmanan savaşının gölgesinde Türkiye'nin yüzüncü yıl kutlamalarına öncülük ederken emperyalist güçlere karşı duracağına söz verdi' dedi.
Washington Post ise "Türkiye Cumhuriyetin 100'üncü yılını havai fişekler ve donanma alayıyla kutluyor" ifadelerini kullandı.