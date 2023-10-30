Katil Netanyahu’dan soykırıma kutsal kitap maskesi: Şimdi savaş zamanı | Netanyahu ateşkes çağrılarını da reddetti

NETANTAHU KANA DOYMUYOR: "KARA HAREKATI BİR FIRSAT..." Netanyahu, Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için de çabalarını sürdürdüklerini belirterek, "Kara harekatı onların serbest bırakılması için bir fırsat yaratıyor ve bunu kaçırmayacağız." diye konuştu.

Lübnan sınırındaki çatışmalara da değinen Netanyahu, Hizbullah'ın, İsrail'le savaşa girmesi durumunda "hayatının hatasını yapacağını" savunarak, "Hayal bile edemeyeceğiniz bir darbe alacaksınız." dedi.

Netanyahu, ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye gitmeleri yönündeki İsrail'in uyarısını yineleyerek, güneyde "güvenli bölgeler" olduğunu iddia etti.







"İNCİL DER Kİ: 'SAVAŞIN ZAMANI VARDIR, BARIŞIN DA ZAMANI VARDIR, ŞİMDİ SAVAŞ ZAMANI"

Netanyahu, konuşmasının devamında soykırıma adeta kutsal kitap maskesi takarak,"İncil der ki: 'Savaşın zamanı vardır. Barışın da zamanı vardır.' Şimdi savaş zamanı." ifadesini kullandı.













"HAMAS'I İSRAİL TARİHİNİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERECEĞİZ, TÜM ÜLKENİN ORTAK FİKRİ"

İsrail halkının kendisine desteğinin düşmesi karşısında istifa edip etmeyeceği sorulan Netanyahu, "Tek yapmak istediğim Hamas'ı istifa ettirmek, onları İsrail tarihinin çöplüğüne göndereceğiz. Bu da tüm ülkenin ortak fikri. Ülkece, İsrail ordusunu, askerlerini, istihbaratını destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Netanyahu, kara saldırılarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için "bir ihtimal doğurduğunu" savunarak, esirleri evlerine geri getirmek için çalıştıklarını söyledi.

İsrail'in saldırılarında "Gazze'deki Filistinli sivillerin öldürülmesinden" Hamas'ı sorumlu tutan Netanyahu, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıkladığı Gazze Şeridi'nin güneyine sivillerin gitmesine Hamas'ın izin vermediğini iddia etti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.