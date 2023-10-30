Pink Floyd solisti İngiliz şarkıcı Roger Waters’tan Filistin’e tam destek: Soykırımı durdurun! Çocukları öldürmeyi bırakın

İngiliz şarkıcı Roger Waters 'ın konserinde katil İsrail ordusunun Filistin 'de yaptığı katliama tepki olarak led ekranlarda "Soykırımı durdurun" yazıları yansıdı.

SON NEFESİME KADAR MÜCADELE EDECEĞİM

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiliz şarkıcı Waters "İsrail beni de rejimine karşı tehdit olarak görüyor. İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim. 2006'da Filistin'e gidip yaşananları gördükten sonra benim için her şey değişti" ifadelerini kullanmıştı.