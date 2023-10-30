Cenin kentinde bir evin İsrail'e ait insansız hava araçları tarafından vurulduğu belirtildi. Patlamaya ilişkin görüntüler paylaşılırken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, Nablus kentine de baskınlar düzenledi. Kentin kuzeyindeki Asir beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, El-Cebel el-Şimali bölgesindeki bir ev baskınında daha önce tutuklanıp serbest bırakılan İyad Ebu Zehra adında bir Filistinliyi yeniden gözaltına aldı.