Havada karada dehşet ’war’! İsrail, 24 saatte Gazze’de 450 hedefi yerle bir etti





Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda da onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı, çoğunun hala enkaz altında olduğu belirtildi.



Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Fadia Malhis, "Gazze Şeridi'nde 55 bin hamile kadın var ve bunlardan 5 bin 500'ünün gelecek hafta zor şartlar altında doğum yapması bekleniyor" dedi.







SOYKIRIM KARARI

ABD ve İngiltere'nin desteğini de alan İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu, basın karşısına geçti. Savaş kabinesi ve güvenlik kabinesinde oy birliğiyle kara saldırılarını genişletme kararı aldıklarını ve savaşta ikinci aşamaya geçtiklerini belirtti. "7 Ekim, tarihimizde kara bir gün. Berbat bir zafiyet vardı, sonuna kadar araştırılacak. Ben dahil herkes bu konuda hesap vermek zorunda kalacak ama bunların hepsi savaştan sonra olacak" sözlerini kaydetti.





ÜSTE SELAM!

Yunanistan'ın üslerinin kullanımında ABD'ye kolaylık sağlayacağı iddia edildi. Üslerin kullanım izninin sadece insani sebeplerle nakliye uçakları, destek helikopterleri ve personel için verildiği belirtildi. Üslerde konuşlandırılacak ABD'ye ait uçak ve diğer unsurların, "Orta Doğu'da kargaşa çıkması durumunda, ABD, Yunanistan ve üçüncü ülke vatandaşlarının bölgeden tahliyesi için kullanılacağı" bildirildi. Ancak bunun sadece bir kılıf olduğu kaydedildi.



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