Havada karada dehşet ’war’! İsrail, 24 saatte Gazze’de 450 hedefi yerle bir etti

İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası çıldırdı. Gazze'yi havadan, karadan ve denizden abluka altına aldı. Savaş uçakları, önceki gece de boş durmadı. Şehirde 1 gün içerisinde 450'den fazla hedefe saldırdı. Saldırılar sonrasında enkaza dönen kentlerdeki yıkımın boyutu havadan kayıtlara alındı. Sosyal medyada dehşeti görenler, "İsrail soykırımcı, Netanyahu terör suçlusu" diye haykırdı.
UTANMA BİLMİYORLAR
İsrail Hava Kuvvetleri, utanmadan "Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları son 24 saatte Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 450'den fazla askeri hedefi vurdu. Saldırılan hedefler arasında terör örgütünün askeri karargahları, gözlem noktaları, tanksavar atış mevzileri de bulunuyor" ifadesini kullandı. Vurulan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait komuta merkezleri, gözlem noktaları gibi yerlerin de olduğu vurgulandı. Kara birliklerinin faaliyetlerini genişlettiği hatırlatıldı. Filistin resmi ajansı WAFA ise İsrail'in Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda birçok kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun ise evleri yıkılan ve bu bölgelere sığınmış siviller olduğunu aktardı.
ULUSLARARASI
Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki sivillerin korunması için acil çağrı yaptı. 2 milyondan fazla sivilin yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'nde mahsur kaldığını aktardı.