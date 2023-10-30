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Havada karada dehşet 'war'! İsrail, 24 saatte Gazze’de 450 hedefi yerle bir etti

İsrail, 24 saatte Gazze’de 450 hedefi yerle bir etti. Yüzlerce çocuk, kadın yaşlıyı katletti. Şehrin havadan görüntüsü, soykırımı gözler önüne serdi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Ekim 2023 Güncelleme 30 Ekim 2023, 07:02
Havada karada dehşet ’war’! İsrail, 24 saatte Gazze’de 450 hedefi yerle bir etti

İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası çıldırdı. Gazze'yi havadan, karadan ve denizden abluka altına aldı. Savaş uçakları, önceki gece de boş durmadı. Şehirde 1 gün içerisinde 450'den fazla hedefe saldırdı. Saldırılar sonrasında enkaza dönen kentlerdeki yıkımın boyutu havadan kayıtlara alındı. Sosyal medyada dehşeti görenler, "İsrail soykırımcı, Netanyahu terör suçlusu" diye haykırdı.



UTANMA BİLMİYORLAR
İsrail Hava Kuvvetleri, utanmadan "Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları son 24 saatte Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 450'den fazla askeri hedefi vurdu. Saldırılan hedefler arasında terör örgütünün askeri karargahları, gözlem noktaları, tanksavar atış mevzileri de bulunuyor" ifadesini kullandı. Vurulan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait komuta merkezleri, gözlem noktaları gibi yerlerin de olduğu vurgulandı. Kara birliklerinin faaliyetlerini genişlettiği hatırlatıldı. Filistin resmi ajansı WAFA ise İsrail'in Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda birçok kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun ise evleri yıkılan ve bu bölgelere sığınmış siviller olduğunu aktardı.



ULUSLARARASI
Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki sivillerin korunması için acil çağrı yaptı. 2 milyondan fazla sivilin yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'nde mahsur kaldığını aktardı.



Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda da onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı, çoğunun hala enkaz altında olduğu belirtildi.

Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Fadia Malhis, "Gazze Şeridi'nde 55 bin hamile kadın var ve bunlardan 5 bin 500'ünün gelecek hafta zor şartlar altında doğum yapması bekleniyor" dedi.




SOYKIRIM KARARI
ABD ve İngiltere'nin desteğini de alan İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu, basın karşısına geçti. Savaş kabinesi ve güvenlik kabinesinde oy birliğiyle kara saldırılarını genişletme kararı aldıklarını ve savaşta ikinci aşamaya geçtiklerini belirtti. "7 Ekim, tarihimizde kara bir gün. Berbat bir zafiyet vardı, sonuna kadar araştırılacak. Ben dahil herkes bu konuda hesap vermek zorunda kalacak ama bunların hepsi savaştan sonra olacak" sözlerini kaydetti.



ÜSTE SELAM!
Yunanistan'ın üslerinin kullanımında ABD'ye kolaylık sağlayacağı iddia edildi. Üslerin kullanım izninin sadece insani sebeplerle nakliye uçakları, destek helikopterleri ve personel için verildiği belirtildi. Üslerde konuşlandırılacak ABD'ye ait uçak ve diğer unsurların, "Orta Doğu'da kargaşa çıkması durumunda, ABD, Yunanistan ve üçüncü ülke vatandaşlarının bölgeden tahliyesi için kullanılacağı" bildirildi. Ancak bunun sadece bir kılıf olduğu kaydedildi.



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