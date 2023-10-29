Masada Gazze! Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü | Blinken Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü kutladı

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırımda bulunan İsrail, ara vermeksizin devam ettiği saldırılarında 8 bine yakın Filistinliyi katletti.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırımda bulunan İsrail, ara vermeksizin devam ettiği saldırılarında 8 bine yakın Filistinliyi katletti.
Yaşanan katliamların ardından Başkan Erdoğan ve kabine Gazze için harekete geçti. Gazze için sıcak temsalar sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptıkları telefonda görüşmesinde İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İkili, İsrail-Filistin çatışmasının yayılmasını önlemek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımı seferber etmek için bölgesel liderlerle temas kurma ihtiyacını ele aldı" denildi.
Blinken'ın Bakan Fidan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin halkına 100 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı yönündeki yaptığı duyuruyu ele aldığı ifade edilen açıklamada, "İkili ayrıca, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda kaydedilen ilerlemeyi de ele aldı" denildi.
I spoke with Turkish Foreign Minister @HakanFidan to discuss our efforts to prevent the spread of the Gaza conflict further into the region, secure the release of hostages, and mobilize humanitarian aid. We also discussed ratification of Sweden's accession to NATO.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 29, 2023
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze ihtilafının bölgeye daha da yayılmasını önlemek, esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımı seferber etmek için Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüm. Ayrıca İsveç'in NATO'ya katılımasının onaylanması konusunu değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.
BLİNKEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla "Amerikan halkı adına" kutlama mesajı yayınladı.
"DOSTLUĞUN GİDEREK DERİNLEŞTİĞİNİ GÖRDÜK"
Blinken'in, Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamasında, "Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, Amerikan halkı adına Türkiye halkına en içten tebriklerimi sunuyorum. Bu 100 yıl boyunca Türkiye'nin giderek daha önemli küresel rol oynadığını ve uluslarımız arasındaki dostluğun giderek derinleştiğini gördük." ifadesine yer verildi.
"NATO İttifakı'mız bölgesel barış ve güvenliğin temelidir." ifadesi kullanılan açıklamada, Ukrayna'nın egemenliğini ve demokrasisini desteklemek için Türkiye'nin yaptığı katkıya atıfta bulunularak, iki ülke arasında gelişen ticaret ve yatırımların "iki tarafta da istihdam ve ekonomik fırsatlar sağladığı" belirtildi.
ABD ve Türkiye arasında gerçekleşen akademik ve turistik amaçlı ziyaretlerin iki halkı birbirine daha da yakınlaştırdığı, iklim krizine yönelik temiz enerji çözümlerinde, bilim, uzay ve teknoloji alanlarında karşılıklı işbirliğinin, ilerleme için "umut verici yeni yollar ürettiği" vurgulandı.