Masada Gazze! Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü | Blinken Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptıkları telefonda görüşmesinde İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele aldı.



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İkili, İsrail-Filistin çatışmasının yayılmasını önlemek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımı seferber etmek için bölgesel liderlerle temas kurma ihtiyacını ele aldı" denildi.

Blinken'ın Bakan Fidan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin halkına 100 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı yönündeki yaptığı duyuruyu ele aldığı ifade edilen açıklamada, "İkili ayrıca, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda kaydedilen ilerlemeyi de ele aldı" denildi.

I spoke with Turkish Foreign Minister @HakanFidan to discuss our efforts to prevent the spread of the Gaza conflict further into the region, secure the release of hostages, and mobilize humanitarian aid. We also discussed ratification of Sweden's accession to NATO.