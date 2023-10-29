ABD Başkanı Donald Trump’tan Müslümanları hedef alan akılalmaz sözler: Yahudileri bu manyaklardan koruyacağım

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı.
Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı.
İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.
Katil İsrail ordusu, hava saldırılarının artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.
İsrail'in bu insalık dışı katliamına Batılı isimler de destek vermeye devam ediyor. Bu isimlerin arasında ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump da var.
The Hill'in haberine göre Trump, "Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu" konferansında bir konuşma yaptı.
"İsrail'i çok seviyorum." ifadesini kullanan Trump, İsrail-Filistin çatışmasına değindi.
Temsilciler Meclisindeki Müslüman kadın vekiller, Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a yüklenen Trump, üniversitelerde düzenlenen İsrail karşıtı gösterileri de eleştirdi.
Trump "Başkan olarak, Yahudi vatandaşlarımızı bu manyaklardan, delilerden, radikal sol haydutlardan koruyacağım. Yahudilere yönelik tehditler ve suçlar, yasalar çerçevesinde sonuna kadar kovuşturulacaktır." ifadelerini kullandı.
Trump'ın sözlerini "aşağılıkça" bulan ve "Amerikalılığa aykırı" olduğunu belirten Beyaz Saray, eski Başkan'a tepki göstererek, "Amerikalı Müslümanlar ve Arap Amerikalılar, kendilerini giderek daha fazla korkunç iftiraların ve yürek parçalayıcı şiddetin hedefi olarak bulurken, bu kokuşmuş nefrete karşı bir araya gelmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." açıklamasını yaptı.
ÖĞRENCİ VİZELERİNİ İPTAL EDECEĞİM
ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday adayı olan Trump, "Üniversite kampüslerindeki Hamas sempatizanlarının öğrenci vizelerini iptal edeceğim. Kampüsler ele geçirilmiş durumda." şeklindeki görüşünü paylaştı.
"GALONLARCA KANINIZI AKITIRIZ"
ABD'ye yönelik tehditlere de değinen Trump, "Bir damla Amerikan kanı akıtırsanız, biz sizin galonlarca kanınızı akıtırız." tehdidinde bulundu.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı kaydedildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.