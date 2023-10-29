ABD Başkanı Donald Trump’tan Müslümanları hedef alan akılalmaz sözler: Yahudileri bu manyaklardan koruyacağım

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in bu insalık dışı katliamına Batılı isimler de destek vermeye devam ediyor. Bu isimlerin arasında ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump da var.

The Hill'in haberine göre Trump, "Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu" konferansında bir konuşma yaptı.

"İsrail'i çok seviyorum." ifadesini kullanan Trump, İsrail-Filistin çatışmasına değindi.