PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İşgalci İsrail ve Hamas'tan peş peşe rehine açıklaması: Esirlere karşı Filistinli mahkumlar!

Eski İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz Hamas'ın elindeki İsrailli esirler karşılığında hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Bu açıklamanın ardından konuşan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önerdi. Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi’nde esir tutulan İsraillilerin aileleri, ordunun kara operasyonlarını ve bombardımanı artırdığı Gazze'deki yakınlarının akıbeti konusunda hükümetin açıklama yapmaması nedeniyle başkent Tel Aviv’deki Sanat Müzesi Meydanı'nda eylem yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 20:48 Güncelleme 28 Ekim 2023, 21:51
İşgalci İsrail ve Hamas’tan peş peşe rehine açıklaması: Esirlere karşı Filistinli mahkumlar!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önerdi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarının öfke ve üzüntüden başka bir sonucunun olmadığını" söyledi.

Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirler meselesini sona erdirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 26 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.

"İSRAİLLİ ESİRLERE KARŞILIK TÜM FİLİSTİNLİ TUTUKLULARIN SERBEST BIRAKILMASI"
Eski İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirler karşılığında hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada Mofaz, "Onların (İsrail hükümetinin), Hizbullah'a karşı askeri bir kampanya başlatması ve önce kaçırılanların serbest bırakılması için Hamas ile her türlü çabayı göstermesi gerekirdi diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mofaz, "Kaçıranların (Hamas'ın elindeki İsraillilerin) serbest bırakılması karşılığında, onların (Hamas'ın) 6 bin (Filistinli) mahkumun tamamını almasına izin verirdim." diye konuştu.

Her şeyden önce Hamas'ın elindeki İsraillilerin serbest bırakılması için çalışacağını söyleyen Mofaz, "Bir veya iki İsrailliden değil, bugüne kadar 229 kişiden bahsediyoruz ve bu inanılmaz bir rakam." dedi.

Mısır ve Suriye'nin 6 Ekim 1973'te başlattığı ve İsrail ile Arap ülkelerinin bugüne kadar karşı karşıya geldiği son savaş olan Yom Kippur'da subay olduğuna işaret eden Mofaz, söz konusu savaşta meselenin sivillere ulaşmadığını, İsrail, Mısır, Suriye orduları arasında sona erdiğini dile getirdi.

GAZZEDE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail iletişimi kesti! En ağır bombardıman... | CANLI TAKİP

Eski İsrailli Bakan, Hamas, İsrailli esirlerin sayı ve isim listesini açıklayana kadar Gazze Şeridi'ne herhangi bir insani yardım ulaştırılmaması veya insani koridor açılmaması çağrısında bulundu.

Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının kurtarılması talebiyle sık sık gösteriler düzenliyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerin aileleri, İsrail ordusunun kara operasyonlarını ve bombardımanı artırdığı Gazze'deki yakınlarının akıbeti konusunda İsrail hükümetinin "açıklama dahi yapma zahmetine girmemesi nedeniyle büyük öfke duyduklarını" ifade ediyor.

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerin aileleri, ordunun kara operasyonlarını ve bombardımanı artırdığı Gazze'deki yakınlarının akıbeti konusunda hükümetin açıklama yapmaması nedeniyle başkent Tel Aviv'deki Sanat Müzesi Meydanı'nda eylem yaptı.

GAZZE'DE SON DURUM
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Yusuf İslamdan İstanbulda Filistin haykırışı! Türkiyeye övgü: Yüz yılın ardından daha güçlü!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Büyük İstanbul Mitinginde önemli açıklamalar
GAZZE’DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail iletişimi kesti! En ağır bombardıman... | CANLI TAKİP
Hamas Aksa Tufanı Operasyonu’nda Mossad gibi ABD’yi de uyutmuş! İsrail çölündeki SITE 512 füze radar tesisi Hamas’ın operasyonunu ıskaladı
SON DAKİKA