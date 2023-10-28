İşgalci İsrail ve Hamas’tan peş peşe rehine açıklaması: Esirlere karşı Filistinli mahkumlar!

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarının öfke ve üzüntüden başka bir sonucunun olmadığını" söyledi.

"İSRAİLLİ ESİRLERE KARŞILIK TÜM FİLİSTİNLİ TUTUKLULARIN SERBEST BIRAKILMASI" Eski İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirler karşılığında hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti.

Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada Mofaz, "Onların (İsrail hükümetinin), Hizbullah'a karşı askeri bir kampanya başlatması ve önce kaçırılanların serbest bırakılması için Hamas ile her türlü çabayı göstermesi gerekirdi diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mofaz, "Kaçıranların (Hamas'ın elindeki İsraillilerin) serbest bırakılması karşılığında, onların (Hamas'ın) 6 bin (Filistinli) mahkumun tamamını almasına izin verirdim." diye konuştu.

Her şeyden önce Hamas'ın elindeki İsraillilerin serbest bırakılması için çalışacağını söyleyen Mofaz, "Bir veya iki İsrailliden değil, bugüne kadar 229 kişiden bahsediyoruz ve bu inanılmaz bir rakam." dedi.

Mısır ve Suriye'nin 6 Ekim 1973'te başlattığı ve İsrail ile Arap ülkelerinin bugüne kadar karşı karşıya geldiği son savaş olan Yom Kippur'da subay olduğuna işaret eden Mofaz, söz konusu savaşta meselenin sivillere ulaşmadığını, İsrail, Mısır, Suriye orduları arasında sona erdiğini dile getirdi.