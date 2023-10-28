Almanya Başbakanı Olaf’dan katil İsrail ordusuna destek!





NOTLAR:

Gazze'de Dr. Muhammed el-Ran, İsrail'in saldırısında evinin bombalandığı ve ailesini kaybettiğini telefonda öğrendi.

- BM: Gazze'de sağlık riski had safhada.

- İsrail'deki sosyal medya fenomenleri katledilen Filistinliler'in görüntüleriyle dalga geçiyor.

- Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, ölümler için "Bu savaş, böyle şeyler olur" dedi.

İngiliz The Economist, "Mossad ile İsrail ordusunun önemli isimleri, kısa süre içinde gidici olduğunu düşündüğü Netanyahu'yu dinlemiyor. Kara operasyonu büyük hesaplaşma nedeniyle başlamadı" diye yazdı.