Almanya Başbakanı Olaf’dan katil İsrail ordusuna destek!

İsrail, dün gece Gazze'nin dünya ile bağlantısını koparttı. 100 uçakla, en ağır hava saldırısını yaptı. Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılmak isteyenlere yine gaz bombaları atıldı.
İsrail, dün gece Gazze'nin dünya ile bağlantısını koparttı. 100 uçakla, en ağır hava saldırısını yaptı. Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılmak isteyenlere yine gaz bombaları atıldı.
ABD, İran Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki üslerini vurduğunu açıkladı. Katliamların 21. gününde, İsrail, Gazze'ye 'sınırlı kara operasyonu' yaptı.
AH 'BELLA'LIM
Top model Bella Hadid, "Kariyerim bitse de Filistin'i destekleyeceğim" diye çıkıştı. Bunun üzerine ölüm tehditleri aldı. Telefonu sızdırıldı. İşleri azaldı. Ama o, yine de haykırdı: Filistin'deki çocuklar, sessiz kalmamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar cesur.
HESAPLAŞMA
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun üzerinde binlerce masumun kanı dolaşırken, İngiliz The Economist dergisi ilginç bir habere imza attı. Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Mossad Başkanı David Barnea arasındaki güç savaşının zirveye çıktığını yazan The Economist, "Gallant, Halevi ile Barnea, Netanyahu'nun kısa süre içinde görevden ayrılmak zorunda kalacağını düşünüyor. O nedenle taleplerini ağırdan alıyorlar" diye yazdı. Genelkurmay Başkanı Halevi'nin, Netanyahu'ya, "Gazze'ye kara operasyonunu başlattığımızda hedefimiz ne olacak? Bu konuda tek bir cevap alamadık. 4 toplantının sonunda da soru değişmedi" diye sordu. Netanyahu'nun bu soruya cevap veremediğine dikkat çekildi. Halevi'nin de savunma bakanı Gallant'a, "Ne yaptığını biliyor mu! Sanmıyorum" diyerek Netanyahu için tepki gösterdiği belirtildi. Netanyahu'nun baskıyı artırması halinde savunma bakanı, genelkurmay başkanı ile Mossad başkanının istifa edeceği de iddialar arasında...
BEN UYARDI
ABD'nin Suriye'deki İran hedeflerini vurması, bölgedeki gerilimi daha da artırdı. ABD eski Başkanı Obama'nın Orta Doğu Danışmanı Ben Rhodes, bölgenin artık ateşe verilmeyi bekleyen bir 'çıra kutusu' olduğu konusunda uyardı. Rhodes, "Bölgede çok fazla risk var... Eğer bu çıra kutusuna ateş atarsanız tutuşacaktır. Bir gün Suriye, bir gün Irak, başka bir gün Yemen gibi farklı yerlerde olayların alevlendiğini göreceksiniz. Bir anda bölge savaş alanına döner" dedi.
RUSYA'DAN DESTEK
Rusya'nın resmi daveti üzerine Moskova'yı ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un da yer aldığı heyetle görüştü. Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ve İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı. Rusya, Filistin'e destek verdiğini açıkladı.
İLETİŞİMİ KESİP BOMBALADILAR (7 EKİM'DEN BU YANA 100 UÇAKLA EN AĞIR SALDIRI)
Gazze'yi karanlığa gömen, hastaneleri enerji ve yakıttan mahrum bırakan İsrail, dün gece de interneti ve cep telefonu iletişimini kesti. Ardından 7 Ekim'den bu yana en ağır hava bombardımanını gerçekleştirdi. 40 dakikada 100 bomba atan İsrail, yine çok sayıda Gazzeli'nin ölümüne yol açtı. İsrail Ordu Sözcüsü, "Şu anda kara harekatı gerçekleşmiyor. Beklenen büyük harekat bu değil" ifadesini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Yalvarıyoruz ve uyarıyoruz" diyerek Gazze için acil ateşkes çağrısı yaptı. Öte yandan BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.
SOYKIRIM
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Dünya Konseyi kapsamında düzenlenen Ana Tüzük Komitesi toplantısında konuştu: 1949, 1967 ve bugün güncel durum. Gelinen noktada yeşil yerler Filistin halkının yaşadığı bölgeler, beyaz olanlar da İsrail'in yerleşimcilik adı altında işgal ettiği topraklar. İçimiz acıyor, içimiz kan ağlıyor. Soykırıma uğrayan bir halk. Yaşananları Gazze'de söylenen bir kelimeyle anlatabiliriz: 'Gazze'de doğan, Gazze'de ölür.' Biz buna karşı çıkmayacak mıyız? Biz buna sesimizi yükseltmeyecek miyiz!
NOTLAR:
Gazze'de Dr. Muhammed el-Ran, İsrail'in saldırısında evinin bombalandığı ve ailesini kaybettiğini telefonda öğrendi.
- BM: Gazze'de sağlık riski had safhada.
- İsrail'deki sosyal medya fenomenleri katledilen Filistinliler'in görüntüleriyle dalga geçiyor.
- Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, ölümler için "Bu savaş, böyle şeyler olur" dedi.
İngiliz The Economist, "Mossad ile İsrail ordusunun önemli isimleri, kısa süre içinde gidici olduğunu düşündüğü Netanyahu'yu dinlemiyor. Kara operasyonu büyük hesaplaşma nedeniyle başlamadı" diye yazdı.