Türk Kızılay’ın Gazze’de görev yapan yerel ekibinden haber yok: Büyük endişe içerisindeyiz

Türk Kızılay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de görev yapan yerel ekip ile iletişim kurulamadığını duyurdu.
We urgently demand a humanitarian ceasefire! 🚨— Türk Kızılay International (@RedCrescent) October 27, 2023
Despite tonight's resolution by the UN General Assembly calling for an immediate ceasefire, the situation in Gaza continues to deteriorate.
Tonight, @PalestineRCS lost communication with its humanitarian operations center, and we…
"BÜYÜK BİR ENDİŞE İÇİNDEYİZ"
Türk Kızılay sosyal medya hesabından yaptğı paylaşımda, "Gazze İçin Acil Çağrı! Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz." ifadelerini kullandı.