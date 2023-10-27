Türk Kızılay’ın Gazze’de görev yapan yerel ekibinden haber yok: Büyük endişe içerisindeyiz

Türk Kızılay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze 'de görev yapan yerel ekip ile iletişim kurulamadığını duyurdu.

"SAĞLIK GÖREVLİLERİ VE SİVİLLER HEDEF OLMAMALIDIR"

Açıklamanın devamında, "İnsani yardım çalışanları, sağlık görevlileri ve siviller hedef olmamalıdır. BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısına en kısa sürede uyulması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.