Türk Kızılay’ın Gazze’de görev yapan yerel ekibinden haber yok: Büyük endişe içerisindeyiz

Türk Kızılay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de görev yapan yerel ekip ile iletişim kurulamadığını duyurdu.

We urgently demand a humanitarian ceasefire! 🚨



Despite tonight's resolution by the UN General Assembly calling for an immediate ceasefire, the situation in Gaza continues to deteriorate.



Tonight, @PalestineRCS lost communication with its humanitarian operations center, and we…