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Türk Kızılay'ın Gazze'de görev yapan yerel ekibinden haber yok: Büyük endişe içerisindeyiz

Türk Kızılay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de görev yapan yerel ekip ile iletişim kurulamadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ""Gazze İçin Acil Çağrı! Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 02:43 Güncelleme 28 Ekim 2023, 02:53
Türk Kızılay’ın Gazze’de görev yapan yerel ekibinden haber yok: Büyük endişe içerisindeyiz

Türk Kızılay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de görev yapan yerel ekip ile iletişim kurulamadığını duyurdu.

"Ekibimizle iletişim kuramıyoruz"





"BÜYÜK BİR ENDİŞE İÇİNDEYİZ"
Türk Kızılay sosyal medya hesabından yaptğı paylaşımda, "Gazze İçin Acil Çağrı! Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK GÖREVLİLERİ VE SİVİLLER HEDEF OLMAMALIDIR"
Açıklamanın devamında, "İnsani yardım çalışanları, sağlık görevlileri ve siviller hedef olmamalıdır. BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısına en kısa sürede uyulması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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