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Katil İsrail'in generali kanlı planı anlattı: Gazze'yi dümdüz edeceğiz

Katil İsrail, 21 gündür Gazze'ye ölüm kusuyor. Gazze'ye yönelik saldırılarının dozunu her geçen dakika artıran İsrail, Gazze'ye tanklar ile girdiğini duyurdu. İsrail'in kanlı planını İsrailli askeri yetkililer tek tek anlattı. 21. yüzyılın en kanlı saldırılarını gerçekleştiren İsrail'in odaklandığı bir noktanın olduğuna dikkat çekildi. Hava saldırılarından daha kanlı olacağı belirtilen kara saldırısında İsrail'in izleyeceği taktiği anlatan uzmanlar, İsrail askerinin önlerine çıkan her şeyi yerle bir edeceklerini belirtti.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 14:25 Güncelleme 27 Ekim 2023, 15:28
Katil İsrail’in generali kanlı planı anlattı: Gazze’yi dümdüz edeceğiz

İşgalci İsrail tam 21 gündür ayrım yapmadan sivilleri katletmeye devam ediyor. İsrail'in Gazze ile ilgili kanlı planının detayları ortaya çıktı. İsrailli askeri uzmanlar, Gazze işgali için zemin hazırlayan İsrail'in 'Hamas'ı 6 günde yok etmesine gerek kalmadı' ifadelerini kullandı.

The New York Times'da çarpıcı bir makale yer aldı. İsrail'in tam 21 gündür Filistinlilere geniş çaplı saldırılar düzenlediği yazılan haberde, sivil yerleşim yerlerinin yok edildiği yazıldı.

İsrail saldırılarında 6 binin üzerinde sivilin can verdiğini bunun da 1982 Lübnan savaşından bu yana Filistinliler için en ölümcül saldırı olduğu belirtildi.

Gazze'deki katliamın boyutu düşünüldüğünde İsrail'in yalnızca Hamas'ı değil Gazze'deki sivil halkı da hedef aldığı itiraf edildi.

İsrail askeri sözcüsü Binbaşı Nir Dinar'ın açıklamalarına yer verilen haberde, hava savaşının "işgal için zemin hazırlama kampanyasının bir parçası" olduğunu belirtildi.

Dinar'ı, "Tünelleri yok edin ve mümkün olduğu kadar çok teröristi havadan öldürün." ifadelerini kullandı.

İsrail askeri istihbaratının eski başkanı ve emekli İsrail Hava Kuvvetleri generali Amos Yadlin ise "İsrail'in acelesi yok" dedi. "ABD DEAŞ'ı beş yılda yok etti, böylece İsrail'in Hamas'ı altı günde yok etmesine gerek kalmadı" ifadelerini kullandı.

AMAÇ KESKİN NİŞANCILARI YOK ETMEK
Emekli İsrail Hava Kuvvetleri Generali Relik Shafir ise, İsrail'in kanlı planını açıkladı.

Shafir, İsrail'in Hamas'a ait tünel ağlarını çökertmenin yanı sıra İsrail askerlerini pusuya düşürecek Hamas keskin nişancılarını yok etmeye çalıştığını söyledi.

Shafir, İsrail'in planının bölgeyi dümdüz ederek oluşturulan güvenli koridorlar aracılığıyla sahada ilerlemek olduğunu dile getirdi. İsrailli emekli general, kara harekâtı başladığında Hamas'ın gerilla savaşında tutunabileceği tüm yapıların yıkılması gerektiğini de vurguladı.

ONLARCA TANK YERLEŞTİRDİ
Öte yandan Gazze'ye kapsamlı bir kara harekâtı başlatması beklenen İsrail, sınırdaki askeri yığınağını da arttırmayı sürdürüyor. Gazze Şeridi sınırına sekiz cephe açan İsrail ordusu, bölgenin kuzeyinin yanı sıra güneyine de onlarca tank yerleştirdi.

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