Katil İsrail’in generali kanlı planı anlattı: Gazze’yi dümdüz edeceğiz

Gazze'deki katliamın boyutu düşünüldüğünde İsrail'in yalnızca Hamas'ı değil Gazze'deki sivil halkı da hedef aldığı itiraf edildi.

İsrail askeri sözcüsü Binbaşı Nir Dinar'ın açıklamalarına yer verilen haberde, hava savaşının "işgal için zemin hazırlama kampanyasının bir parçası" olduğunu belirtildi.

Dinar'ı, "Tünelleri yok edin ve mümkün olduğu kadar çok teröristi havadan öldürün." ifadelerini kullandı.

İsrail askeri istihbaratının eski başkanı ve emekli İsrail Hava Kuvvetleri generali Amos Yadlin ise "İsrail'in acelesi yok" dedi. "ABD DEAŞ'ı beş yılda yok etti, böylece İsrail'in Hamas'ı altı günde yok etmesine gerek kalmadı" ifadelerini kullandı.