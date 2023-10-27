Katil İsrail’in generali kanlı planı anlattı: Gazze’yi dümdüz edeceğiz

Shafir, İsrail'in Hamas'a ait tünel ağlarını çökertmenin yanı sıra İsrail askerlerini pusuya düşürecek Hamas keskin nişancılarını yok etmeye çalıştığını söyledi.
Shafir, İsrail'in planının bölgeyi dümdüz ederek oluşturulan güvenli koridorlar aracılığıyla sahada ilerlemek olduğunu dile getirdi. İsrailli emekli general, kara harekâtı başladığında Hamas'ın gerilla savaşında tutunabileceği tüm yapıların yıkılması gerektiğini de vurguladı.
ONLARCA TANK YERLEŞTİRDİ
Öte yandan Gazze'ye kapsamlı bir kara harekâtı başlatması beklenen İsrail, sınırdaki askeri yığınağını da arttırmayı sürdürüyor. Gazze Şeridi sınırına sekiz cephe açan İsrail ordusu, bölgenin kuzeyinin yanı sıra güneyine de onlarca tank yerleştirdi.