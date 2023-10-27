İsrailli eski milletvekili Moshe Feiglin’den alçakça sözler: Tek çözüm Gazze’nin yok edilmesi | Gezi olaylarında Başkan Erdoğan’ı hedef almıştı



GEZİ OLAYLARINDA BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI

Gezi Parkı olaylarıyla tırmandırılan süreç, Türkiye'yi küresel ve bölgesel denklemlerde güçlü bir pozisyona getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir 'sivil darbe' girişimiydi. Öte yandan İsrailli eski vekil, Moshe Feiglin Gezi olayları sırasında da ise Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı.





"ERDOĞAN DÜŞENE KADAR DEVAM ETMESİ İÇİN DUA EDİYORUZ"

İsrailli eski milletvekili Moshe Feiglin, Başkan Erdoğan için "Türkiye'deki gösterilerin Erdoğan düşene kadar devam etmesi için dua ediyoruz" diyerek alçakça ifadeler kullanmıştı.

NE OLMUŞTU? Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN