İsrailli eski milletvekili Moshe Feiglin’den alçakça sözler: Tek çözüm Gazze’nin yok edilmesi | Gezi olaylarında Başkan Erdoğan’ı hedef almıştı

Hamas'ın 7 Ekim'de "Aksa Tufanı Operasyonu"nu başlatmasının ardından İsrail, resmen savaş ilan etti ve Gazze Şeridi'ni ablulka altına aldı.
Hamas'ın 7 Ekim'de "Aksa Tufanı Operasyonu"nu başlatmasının ardından İsrail, resmen savaş ilan etti ve Gazze Şeridi'ni ablulka altına aldı.
Bölgeye elektrik, su ve yakıt akışını kesen İsrail, binlerce masum insanın ölümüne neden olarak "savaş suçu" işledi.
Son olarak El-Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında 471 kişi hayatını kaybetti, 28'i ağır olmak üzere 342 kişi yaralandı.
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrailli yöneticilerden küstah açıklamalar gelimeye devam ediyor.
FEIGLIN'DEN ALÇAK SÖZLER: GAZZE YOK EDİLMELİ
Aljazeraa'ya verdiği röportajda İsrailli eski Milletvekili Moshe Feiglin, bölgedeki krizin çözülmesi için Gazze'nin yok edilmesi gerektiğini ifade etti.
Feiglin, "Gazze'nin işgal edilmeden önce tamamen yok edilmesi gerekiyor. Dresden ve Hiroşima gibi nükleer silah olmadan yok edilmesi" ifadelerini kullandı.
"HALA İNTİKAM ALMADIK"
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El- Kassam Tugayları'nın başlattığı operasyonun üzerinden 18 gün geçtiğini söyleyen Feiglin, "İncil'e göre hâlâ intikam almadık... Gazze'yi hemen küle çevirmedik!" dedi.
NETANYAHU'YU ELEŞTİRDİ
Feiglin ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İsrail'i ABD'nin "muz cumhuriyeti" haline getirmekle suçladı.
GEZİ OLAYLARINDA BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI
Gezi Parkı olaylarıyla tırmandırılan süreç, Türkiye'yi küresel ve bölgesel denklemlerde güçlü bir pozisyona getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir 'sivil darbe' girişimiydi. Öte yandan İsrailli eski vekil, Moshe Feiglin Gezi olayları sırasında da ise Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı.
"ERDOĞAN DÜŞENE KADAR DEVAM ETMESİ İÇİN DUA EDİYORUZ"
İsrailli eski milletvekili Moshe Feiglin, Başkan Erdoğan için "Türkiye'deki gösterilerin Erdoğan düşene kadar devam etmesi için dua ediyoruz" diyerek alçakça ifadeler kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.