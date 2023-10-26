Son dakika: Gazze’de soykırım var! Katliamcı İsrail’den gazetecilere sansür!

5- Roket saldırıları: Enerji santralleri, gaz ve su altyapısı, ulaşım depoları, askeri ve savunma üsleri, fabrikalar ve diğer hassas alanlar gibi stratejik altyapı hedeflerini vuran roket saldırılarının haber yapılması yasak.

6- Siber saldırılar: Güvenlik kurumları, federal ve ulusal kurumlara yönelik saldırıların haber yapılması yasak. Ayrıca İsrail'in düşmana yönelik siber saldırılarını haber yapmak da yasak.