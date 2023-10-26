Son dakika: Gazze’de soykırım var! Katliamcı İsrail’den gazetecilere sansür!

İsrail ordusunun Askeri İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Askeri Sansür Birimi, basına gönderdiği mektupta, "İsrail ordusunun ve İsrail güvenlik güçlerinin faaliyetleriyle ilgili tüm materyalleri yayınlanmadan önce sansür birimine göndermenizi teşvik etmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Mektupta, Gazze'de tutulan rehinelerin durumu, askeri gelişmeler ve İsrail ordusunun operasyonel durumu gibi konularda "yayınlanmasına izin verilmeyen ve yayınlanmadan önce Askeri Sansür'e sunulması zorunlu tutulan" konuların listesine yer verildi.
LİSTEDEKİ 8 MADDE ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:
1- Rehineler: Kişisel ayrıntılar; sahip oldukları tüm görevler, sağlık durumları, İsrail'in müzakere durumları ve rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelere ilişkin tüm ayrıntılar.
2- Operasyonel ayrıntılar: Güvenlik güçlerinin muharebe düzeni ve toplanma alanları, birliklerin hareketleri, operasyonel planlar ve gizli operasyonlar.
Demir kubbe sistemi ve diğer hava ve füze savunma sistemlerinin konuşlandırılması, konumu ve kapasiteleri dahil olmak üzere İsrail ordusunun zayıf noktalarının haber yapılması yasak. Ayrıca İsrail güçleri, onların düzeni ve kapsamını tanımlayabilecek fotoğraf veya videoların yayınlanması da yasak.
3- İstihbarat: Düşmanın niyetleri ve kapasitesine ilişkin her türlü istihbarat.
4- Silah sistemleri: İsrail ordusunun kullanımındaki silah sistemlerinin ayrıntıları, düşmanın eline geçen İsrail ordusuna ait ekipmanlar (haberiniz düşman kaynaklarına dayansa bile).