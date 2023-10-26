Pink Floyd grubunun solisti İngiliz şarkıcı Roger Waters’ten katil İsrail’e tepki: İsrail ile son nefesime kadar mücadele edeceğim!

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bir soykırım yapıyor. Tel Aviv yönetimi, kadın-çocuk demeden 7 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bir soykırım yapıyor. Tel Aviv yönetimi, kadın-çocuk demeden 7 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
İNGİLİZ SOLİSTTEN KATLİAMA TEPKİ!
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamına Ünlü Pink Floyd grubunun solisti İngiliz şarkıcı Roger Waters tepki gösterdi.
İngiliz şarkıcı Roger Waters, ''İsrail beni de rejimine karşı tehdit olarak görüyor. İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim. 2006'da Filistin'e gidip yaşananları gördükten sonra benim için her şey değişti" dedi.
Waters, şu ifadeleri kullandı:
İsrail hükümeti beni yerleşimci, sömürgeci, ırkçı, ayrımcı rejimin varlığı için bir tehdit olarak görüyor. Ve beni itibarsızlaştırmak için akıllarına gelen her şeyi yaptılar. Kariyerimi yok etmeye çalışmak ve bu şekilde beni ve ailemi yok etmek. İsrail devletine ve Batı Şeria ve Gazze'deki politikalarına saldırmaya devam edecek miyim? Evet ediyorum ve edeceğim öleceğim güne kadar. Ya da konumlarını değiştirerek yerli halka insan hakları tanıdıkları güne kadar. Ürdün Nehri ile deniz arasındaki topraklarda yaşayan yerli insanların hepsi için. Gerçekten basit. Benim için bu hikaye 2006'da başlamamıştı. Filistin'e gittiğimde Apartheidi uygulamalı gördüm. Hatta yollarda bile "Vay canına bu çok garip bilirsiniz orası çok güzel. Ama sadece Yahudiler için. "Saçmalama" Evet gerçekten öyle. Eğer Yahudi değilseniz bu yoldan geçemezsiniz. "Şaka yapıyorsun" Hayır yapmıyorum. Kahretsin. Nöbetçi askerler geçmemiz gereken tüm kavşak ve yerleşimlerde konumlandırılmış. 10 yaşındaki çocuklara ve hatta İngiliz pasaportumla bana bile aşağılık gibi davranıyorlardı. Sonra düşündüm. Vay anam!
EĞER BANA BÖYLE DAVRANIYORLARSA…
Filistin'e gittiğinde İsrail polisinin kötü davranışına şahit olduğunu söyleyen Waters, "Eğer bana böyle davranıyorlarsa Filistinlilere nasıl davrandıklarını hayal edin. Ve onları gördüm. Bu vicdansızlık. Onları orta yerde öldürüyorlar. Onları bombalıyorlar. Ben de bunu ortaya çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Ve böylece İngiltere ve Kuzey Amerika'daki sıradan insanların gözleri ırkçı İsrail devletinin kötülüklerine karşı açılır. Mavi ve beyaz bayraklarıyla eşkıyalar ordusunu gördüğümde Bayrak Günü'nde Kudüs'ün Eski Şehri'nde baskın yaparken kendi sokağına çıkmaya cesaret eden bütün Filistinlileri döverken ve "Arapları öldürün" diye İsrail bayraklarıyla sokaklarda yürüyorlardı. Ve kimse 'bunu diyemezsin' demiyor. Bu bir nefret suçu. Benim Filistin halkını savunmam şunlardan daha fazla şiddet içeriyor" ifadelerini kullandı.
ALKIŞLANACAK HAREKET: KONSERİNDE FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI
Waters, geçtiğimiz günlerde de konserinde Filistin bayrağı açarak, Hamas'ın İsrail'in zulmüne direniş olarak başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna destek verdi.
GÜVENLİ OLMASI GEREKEN YERLER BİLE BOMBARDIMAN ALTINDA
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de durumun giderek kötüleştiğine işaret ederek, "Gazze'de güvenli olması gereken yerlerde bile yoğun bombardıman devam ediyor." uyarısında bulundu.
Griffiths, sosyal medya hesabından Gazze'deki gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.
Tüm yoğun çabalara rağmen bölgeye yardımın sadece "damladığını" aktaran Griffiths, "Dünya, insanlığın bir kısmının temel haklarını sağlamakta başarısız oluyor." ifadesini kullandı.
Griffiths, savaş kurallarının açık olduğunu belirterek, "Siviller nerede olurlarsa olsunlar korunmalıdır ve hayatta kalmaları için temel gereksinimleri karşılanmalıdır." vurgusunda bulundu.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin yetkisinin de çok açık olduğunu kaydeden Griffiths, "insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık" ilkeleriyle ihtiyacı olan sivillere yardım sağladıklarının altını çizdi.
Griffiths, "Çatışmanın 20. gününde, Gazze'de durum kötüleşiyor. Gazze'de güvenli olması gereken yerlerde bile yoğun bombardıman devam ediyor." açıklamasını yaptı.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk, 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.
Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.