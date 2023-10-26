Pink Floyd grubunun solisti İngiliz şarkıcı Roger Waters’ten katil İsrail’e tepki: İsrail ile son nefesime kadar mücadele edeceğim!

Waters, şu ifadeleri kullandı: İsrail hükümeti beni yerleşimci, sömürgeci, ırkçı, ayrımcı rejimin varlığı için bir tehdit olarak görüyor. Ve beni itibarsızlaştırmak için akıllarına gelen her şeyi yaptılar. Kariyerimi yok etmeye çalışmak ve bu şekilde beni ve ailemi yok etmek. İsrail devletine ve Batı Şeria ve Gazze'deki politikalarına saldırmaya devam edecek miyim? Evet ediyorum ve edeceğim öleceğim güne kadar. Ya da konumlarını değiştirerek yerli halka insan hakları tanıdıkları güne kadar. Ürdün Nehri ile deniz arasındaki topraklarda yaşayan yerli insanların hepsi için. Gerçekten basit. Benim için bu hikaye 2006'da başlamamıştı. Filistin'e gittiğimde Apartheidi uygulamalı gördüm. Hatta yollarda bile "Vay canına bu çok garip bilirsiniz orası çok güzel. Ama sadece Yahudiler için. "Saçmalama" Evet gerçekten öyle. Eğer Yahudi değilseniz bu yoldan geçemezsiniz. "Şaka yapıyorsun" Hayır yapmıyorum. Kahretsin. Nöbetçi askerler geçmemiz gereken tüm kavşak ve yerleşimlerde konumlandırılmış. 10 yaşındaki çocuklara ve hatta İngiliz pasaportumla bana bile aşağılık gibi davranıyorlardı. Sonra düşündüm. Vay anam!

EĞER BANA BÖYLE DAVRANIYORLARSA… Filistin'e gittiğinde İsrail polisinin kötü davranışına şahit olduğunu söyleyen Waters, "Eğer bana böyle davranıyorlarsa Filistinlilere nasıl davrandıklarını hayal edin. Ve onları gördüm. Bu vicdansızlık. Onları orta yerde öldürüyorlar. Onları bombalıyorlar. Ben de bunu ortaya çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Ve böylece İngiltere ve Kuzey Amerika'daki sıradan insanların gözleri ırkçı İsrail devletinin kötülüklerine karşı açılır. Mavi ve beyaz bayraklarıyla eşkıyalar ordusunu gördüğümde Bayrak Günü'nde Kudüs'ün Eski Şehri'nde baskın yaparken kendi sokağına çıkmaya cesaret eden bütün Filistinlileri döverken ve "Arapları öldürün" diye İsrail bayraklarıyla sokaklarda yürüyorlardı. Ve kimse 'bunu diyemezsin' demiyor. Bu bir nefret suçu. Benim Filistin halkını savunmam şunlardan daha fazla şiddet içeriyor" ifadelerini kullandı.

ALKIŞLANACAK HAREKET: KONSERİNDE FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Waters, geçtiğimiz günlerde de konserinde Filistin bayrağı açarak, Hamas'ın İsrail'in zulmüne direniş olarak başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna destek verdi.

GÜVENLİ OLMASI GEREKEN YERLER BİLE BOMBARDIMAN ALTINDA Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de durumun giderek kötüleştiğine işaret ederek, "Gazze'de güvenli olması gereken yerlerde bile yoğun bombardıman devam ediyor." uyarısında bulundu. Griffiths, sosyal medya hesabından Gazze'deki gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı. Tüm yoğun çabalara rağmen bölgeye yardımın sadece "damladığını" aktaran Griffiths, "Dünya, insanlığın bir kısmının temel haklarını sağlamakta başarısız oluyor." ifadesini kullandı.