Paşinyan’dan zeytin dalı: Azerbaycan ile barış anlaşması için adım attı

AZERBAYCAN'A BARIŞ MESAJI

Paşinyan, Ermenistan'ın, bölgede ulaşım yollarının çekilmesini kabul ettiğini belirtti ve Azerbaycan ile barış sürecine ilişkin şöyle konuştu:

Çünkü barışa giden yol, barışla ilgili çalışmaların gündeminden geçmektedir. Ermenistan bölgedeki tüm ulaşım ve iletişim hatlarının açılmasıyla ilgileniyor. Asıl mesele, ulaşım ve iletişim yollarının inşasının ülkelerin egemenliği çerçevesinde ve barış ortamında yapılması. Öncelikle her ülke, kendi devlet kurumları aracılığıyla gümrük ve sınırlardaki ulaşımın ve insanların güvenliğini sağlamalıdır. Ermenistan'da böyle bir kurum oluşturulacak, can ve mal güvenliğinin koşulları oluşturulacak. Tüm ülkeler karşılıklılık ve eşitlik ilkesi temelinde birbirlerinin altyapılarını kullanacak.

PAŞİNYAN'DAN TÜRKİYE MESAJI

Azerbaycan ile normalleşme ve barış sürecine de değinen Paşinyan, "Önümüzdeki aylarda Azerbaycan'la barış ve ilişkilerin tesisi konusunda bir anlaşma imzalayacağımızı umuyorum. Azerbaycan ve Ermenistan birbirlerinin topraklarını tanıdılar. Ermenistan bunu resmi olarak açıkladı. Bunu 1991'deki Almatı Deklarasyonu'na dayanarak söylüyorum. O dönemde her iki ülke de toprak bütünlüğünü ve toprakların idari bütünlüğünü tanıdı ve belgeyi imzaladı" ifadelerini kullanan Paşinyan, önümüzdeki süreçte Türkiye ile sınırların açılmasını da düşündüğünü söyledi ve "Diplomatların serbest geçişini sağlayacağımızı bile umuyorum." dedi.