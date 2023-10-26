Katliam karşısında vicdan azabı! Siyonist İsrail’in katliamlarına dayanamayan BBC çalışanları katledilen sivillere ağlıyor

"SUÇ ORTAKLIĞI SORUSUNU GÜNDEME GETİRMİYOR MU?"

Rami Ruhayem'in, BBC Genel Müdürü Davie'ye gönderdiği ve BBC News uluslararası çalışanlarıyla da paylaşılan e-postada da şu ifadeleri kullandı: 'Katliam', 'kıyım' ve 'vahşet' gibi kelimeler, Hamas'ın eylemlerine atıfta bulunurken belirgin şekilde kullanılıyor ancak İsrail'in eylemlerine atıfta bulunulurken neredeyse hiç kullanılmıyor. Bu durum BBC'nin kışkırtma, insanlıktan çıkarma ve savaş propagandasında olası suç ortaklığı sorusunu gündeme getirmiyor mu?"



Gazze ve Lübnan'da gazetecilerin canına kıyan İsrail bir yandan da medyayı dizayn edip kendi safına çekmek için elinden geleni ardına koymuyor.



BBC'Yİ ŞİKAYET ETMİŞTİ: "HAMAS'A 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DESİNLER

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayın politikasını değiştirerek, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını istemişti.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, askeri uçakla İsrail'e gelen Sunak ile Batı Kudüs'te bir görüşme gerçekleştirmişti.