Katliam karşısında vicdan azabı! Siyonist İsrail’in katliamlarına dayanamayan BBC çalışanları katledilen sivillere ağlıyor

İşgalci İsrail 20 gündür Gazze'de soykırımı sürdürüyor. Siviller acımasızca hedef alınıyor, yerleşim yerleri ve hastaneler fosfor bombalarıyla aralıksız bir şekilde vuruluyor.
İşgalci İsrail 20 gündür Gazze'de soykırımı sürdürüyor. Siviller acımasızca hedef alınıyor, yerleşim yerleri ve hastaneler fosfor bombalarıyla aralıksız bir şekilde vuruluyor.
Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan siyonist saldırı ise insanlık suçu olarak tarihi kazındı. Hastanede tedavi gören ve çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500 Filistinli İsrail bombalarıyla katledildi.
EN AZ 2 BİN KİŞİ İÇİN ENKAZ ALTINDA
Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 29 bin konutun tamamen yıkıldığını, en az 2 bin kişi için enkaz altında oldukları yönünde ihbar alındığını duyurdu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını açıkladı.
BBC ÇALIŞANLARI KATLEDİLEN SİVİLLERE AĞLIYOR
Yaşan felaketin ardından İngiliz The Times gazetesi, BBC'nin İsrail-Filistin çatışmasına yaklaşımının, bazı çalışanların iş yerlerinde ağlamasına ve duydukları rahatsızlık nedeniyle işten izin almasına neden olduğunu öne sürdü.
Gazetenin haberine göre, "BBC'nin İsraillilerin hayatlarını Filistinlilerin hayatlarından daha değerli gördüğü" yönündeki kurumun kendi çalışanlarının endişeleri, bu hafta üst düzey editöryal yetkililerle yapılan toplantıda dile getirildi. Ayrıca, söz konusu endişelere yer verilen e-posta BBC Genel Müdürü Tim Davie'ye gönderildi.
ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİLER
İngiliz yayın kuruluşu BBC, Yahudi, Filistinli ve Arap toplumlarından çalışanlarıyla toplantılar düzenleyerek endişelerini dinledi.
"BİNADAKİ PEK ÇOK KİŞİNİN RUH HALİ, HABERLERİ DOĞRU ŞEKİLDE VERMEDİĞİMİZ YÖNÜNDE"
The Times gazetesine konuşan kaynak da konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Hamas'ın yaptığı korkunç bir şeydi ve kimse Hamas'ın eylemlerini mazur görmüyor, ancak binadaki pek çok kişinin ruh hali, haberleri doğru şekilde vermediğimiz yönünde. Çalışanlar tuvaletlerde ağlıyor ve serbest çalışanlar yaşanan sıkıntı nedeniyle işe gelmeyerek kazançlarından fedakarlık ediyor. Pek çok insan derin rahatsızlık duyuyor."
BBC MUHABİRLERİ, İSRAİLLİ YETKİLİLERİN EYLEMLERİNİ HAKLI ÇIKARMAK İÇİN ONLARA GENİŞ YAYIN SÜRESİ TANIYOR
BBC'nin Beyrut muhabirlerinden Rami Ruhayem de işverenini, İsraillilerin yaşamına Filistinlilerden daha fazla değer vermekle suçlayarak, BBC muhabirlerinin, röportajlarda İsrailli yetkililere sıklıkla yumuşak davrandıklarını ve "eylemlerini haklı çıkarmak için onlara geniş yayın süresi" tanıdıklarını söyledi.
Ruhayem, savaşa yol açan olayların "doğru, dengeli, adil ve gerçekçi şekilde yansıtılması" çağrısında bulundu.
"SUÇ ORTAKLIĞI SORUSUNU GÜNDEME GETİRMİYOR MU?"
Rami Ruhayem'in, BBC Genel Müdürü Davie'ye gönderdiği ve BBC News uluslararası çalışanlarıyla da paylaşılan e-postada da şu ifadeleri kullandı: 'Katliam', 'kıyım' ve 'vahşet' gibi kelimeler, Hamas'ın eylemlerine atıfta bulunurken belirgin şekilde kullanılıyor ancak İsrail'in eylemlerine atıfta bulunulurken neredeyse hiç kullanılmıyor. Bu durum BBC'nin kışkırtma, insanlıktan çıkarma ve savaş propagandasında olası suç ortaklığı sorusunu gündeme getirmiyor mu?"
Gazze ve Lübnan'da gazetecilerin canına kıyan İsrail bir yandan da medyayı dizayn edip kendi safına çekmek için elinden geleni ardına koymuyor.
BBC'Yİ ŞİKAYET ETMİŞTİ: "HAMAS'A 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DESİNLER
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayın politikasını değiştirerek, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını istemişti.
İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, askeri uçakla İsrail'e gelen Sunak ile Batı Kudüs'te bir görüşme gerçekleştirmişti.
Dünyadaki "en kötü örgütlerden biriyle mücadele ettiklerini" öne süren Herzog, Sunak'a hitaben, "Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC'ye dünya genelinde İngilizlerin özel bir bağı var. Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas'ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı." demişti.
Herzog, sınırlarından içeri giren bir "terör örgütüyle" mücadele ettiklerini ve bunun Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen'de olduğu gibi İran tarafından yönetildiğini iddia ederek, "Bu uluslararası bir çıkar, tüm Avrupa uluslarının güvenlik çıkarı. Biz bu anı böyle görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Sunak'ın görüşmede, Herzog'un BBC'ye ilişkin talebine herhangi bir karşılık vermediği ifade edildi.
İSRAİL ORDUSU VE BBC ARASINDA ATIŞMA
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombardımanda 500 kişi şehit düşmüştü.
BBC, İsrail ordusunun, hastane saldırısıyla ilgili İslami Cihad Hareketini itham eden iddialarını doğrulayamadığını açıklamıştı. İsrail ordusu, X sosyal medya platformundaki İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, BBC'ye tepki göstermişti.
BBC, Hamas'ı 'teröristler' diye tanımlamadığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. Kanal ise yayın politikasını savunmuştu.
BBC MUHABİRİ GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU: "BUGÜN KARİYERİMİN EN ZOR GÜNLERİNDEN BİRİ OLDU"
Öte yandan Gazze'deki El-Şifa Hastanesi'nde yayın yapan BBC Arapça muhabiri gördüğü manzara karşısında şoke olmuştu. El-Şifa Hastanesi'nde yayın yapan BBC Arapça muhabiri Adnan El-Bursh, dizlerinin üstüne çökerek gözyaşlarına boğuldu. "Bugün kariyerimin en zor günlerinden biri oldu." diyen muhabir hayatında hiç görmediği bir manzara ile karşı karşıya kaldığını söylemişti.
"İÇERİDE ARKADAŞLARIM VE KOMŞULARIM VAR"
Yayın yaptığı hastanede her yerin cansız bedenlerle dolu olduğunu vurgulayan muhabir, "Burası bizim yerel hastanemiz. İçeride arkadaşlarım, komşularım var." derken gözyaşlarına hakim olamadı. El-Bursh'ın gözyaşları izleyenlerin yüreklerini dağlarken Batı medyasında da kendisine geniş yer bulmuştu.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.