Katil İsrail saldırısından kurtulan Gazzeli çocuk Batı'nın katliamını haykırdı: "Bütün ülkeler için kanımız ucuz"

Saldırıyı "korkunç" diyerek tanımlayan 12 yaşındaki Abdullatif, evlerinin kaybederken "ölümle burun buruna" gelmelerinin ardından yerinden edilen binlerce Filistinli gibi Şifa Hastanesinde kendilerine barındıracak küçük bir yer bulduklarını anlattı.

"TÜM ÇOCUKLAR GİBİ YAŞAMAYI HAK EDİYORUZ" Soykırımcı İsrail saldırılarından korunmak için basın mensuplarından ambulans çalışanlarına kadar, herkesin çabaladığını dile getiren Nadin Abdullatif, yaşadıkları sıkıntılarla ilgili mesajlarını dünyaya iletmeye çalıştıklarını ama bunun da işe yaramadığını söyledi.

Dünyadaki diğer çocuklar gibi "hayalini kurduğu güvenli dünyada" yaşamak istediğini vurgulayan Nadin, "Biz Gazze'de hayat yaşamıyoruz. Bütün ülkeler için kanımız ucuz. Yaşamaya güç yetiremiyoruz, yorulduk." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırısında kuzeninin de kendisi gibi yaralandığını anlatan küçük Nadin, "Hakkımızı istiyoruz. Biz çocuğuz. Her gün korkuyoruz. Her şeyden korkmaya başladım." diye konuştu.

Yaralanan amcasının oğlunun kan kusmaya başladığını ve bundan çok korktuğunu tekrarlayan Filistinli çocuk, "Buna dayanamıyorum. Ben de tüm çocuklar gibi bir çocuğum. Hepimizin hakları var ve tüm çocuklar gibi yaşamayı hak ediyoruz." dedi.

"MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE EVDEN ÇIKTIK"

"Çok yorulduklarını ve sıkıldıklarını" dile getiren Nadin Abdullatif, evleri vurulduğunda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evlerimiz yıkıldı ve mucizevi bir şekilde evden nasıl çıktığımızı bilmeden çıktık. Kardeşimi unuttuğumuzu düşünerek eve gidiyordum ve "Kardeşim nerede?" diye bağırıyordum. Kuzenlerim de "çocuklarımız, çocuklarımız" diye bağırıyorlardı. Hayat bu! Vallahi hayat değil."