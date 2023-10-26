Hollanda'da skandal karar: Temsilciler Meclisinde "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ifadesi yasaklandı

Van Baarle, toplum içerisindeki birçok kişinin de Mecliste Filistinlilerin hakları savunulduğu zaman farklı bir yöne çekilmesinden rahatsız olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"'Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak' ifadesi ile Filistinlilerin bu bölgede topraklarının yasadışı bir şekilde ilhak edilmeden, eşitlik ve özgürlük içinde, Apartheid rejimi altında yaşamadan ve ayrımcılığa uğramadan yaşama hakkına sahip olduklarından bahsediyorum. Filistinlilere uygulanan 75 yıllık baskı sona ermeli. Biz herkesin eşit haklara sahip olduğu tek devletten yanayız. İster Yahudi olun, ister Müslüman, bu devlet adı Filistin'dir."
Oturumda, Hollanda'da hukuken suç teşkil etmeyen "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ifadesine ilişkin, İsrail Devleti'nin yok edilmesinin propagandasının yapıldığı ve bu nedenle "şiddete çağrı" oluşturduğu gerekçesi ile sunulan önerge kabul edildi.