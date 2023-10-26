Hollanda'da skandal karar: Temsilciler Meclisinde "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ifadesi yasaklandı

Denk Partisi Meclis Grup Başkanı ve milletvekili Stephan van Baarle, oturumda yaptığı konuşmada, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ifadesini kullandıktan sonra Meclis Başkanı Vera Bergkamp tarafından uyarıldı.

Bergkamp, "Son cümlenin belirli bir çağrışımı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu mecliste bu son cümleyi bir daha duymak istemiyorum. Sizi bu konuda uyarmıştım." dedi.

Bazı milletvekilleri de van Baarle'nin kullandığı ifade ile Yahudi düşmanlığı yaptığını belirterek, sözlerini geri almasını talep etti.