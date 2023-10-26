Hamas Aksa Tufanı Operasyonu’nu Mossad’dan nasıl gizledi? Kassam Tugayı’nın tünellerine sünger bombası!

İsrail'in 20 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 7 bin 28'ye yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde 2 bin 913'ü çocuk, 1709'u kadın ve 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını söyledi.
İsrail'in dünden bu yana 43 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 481 kişinin öldürüldüğünü belirtti.
Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 731 aileden 5 bin 224 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.
Gazze'de hala İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanlar olduğunu söyleyen Kudra, 940'ı çocuk 1650 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu söyledi.