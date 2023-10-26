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Hamas Aksa Tufanı Operasyonu'nu Mossad'dan nasıl gizledi? Kassam Tugayı'nın tünellerine sünger bombası!

İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de kadın-çocuk demeden tüm sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Şuana kadar Tel Aviv yönetiminin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini aştı. Hamas’ın Aksa Tufanı Operasyonu’nu Mossad’dan nasıl sakladığı büyük merak konusu olurken İsrail’in korkulu rüyası haline gelen ve kara saldırısını erteleyen tüneller için planı da ortaya çıktı. The Telegraph Netanyahu’nun sünger bombası hamlesini yazdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 16:38 Güncelleme 26 Ekim 2023, 19:40
Hamas Aksa Tufanı Operasyonu’nu Mossad’dan nasıl gizledi? Kassam Tugayı’nın tünellerine sünger bombası!

İsrail'in 20 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 7 bin 28'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde 2 bin 913'ü çocuk, 1709'u kadın ve 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını söyledi.

İsrail'in dünden bu yana 43 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 481 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 731 aileden 5 bin 224 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

Gazze'de hala İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanlar olduğunu söyleyen Kudra, 940'ı çocuk 1650 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu söyledi.

HAMAS MOSSAD'DAN NASIL GİZLEDİ?
50 yıl sonra İsrail'e resmi olarak savaş ilan ettiren Hamas'ın saldırıyı Mossad ve diğer istihbarat örgütlerinden nasıl gizlediği hala belirsizliğini koruyor. Hamas'ın gizli saldırıyı nasıl planladığı ise ilk olarak Rus televizyonunda 'kısmi' olarak netlik kazandı. Rusya'nın devlet kanalı RT Arabic'e konuşan üst düzey Hamas yetkilisi Ali Baraka, konuyla ilgili 'Hamas'ın Gazze'yi yönetmeye çalıştığını göstermek istedik. İsrail'e 2.5 milyon insanla uğraştığımızı düşündürttük. Bu süreçte Hamas büyük bir saldırıya hazırlanıyordu. Saldırı saati tamamen gizli tutuldu, sadece en üst düzey isimler zamanlamayı biliyordu. Hamas son yıllarda 'Rasyonel' bir mantıkla ilerledi. Herhangi bir savaşa girmedik' dedi.

ESİR İSRAİLLİ SAYISI 224
İsrail ordusuna göre abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde 224 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda ölen 309 askerin ailelerine bilgi verdiklerini söyledi.

Söz konusu saldırılar sırasında esir alınarak Gazze Şeridi'ne götürülen 224 İsraillinin ailesini de bilgilendirdiklerini belirten Hagari, "Kayıp ve kaçırılmış İsraillilerle ilgili bilgilere ulaşmak için baskınlarımızı sürdürüyoruz. Bu rakamlar değiştikçe kayıp ve kaçırılanların ailelerini bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

İsrail ordusu, 23 Ekim'de Kassam Tugayları'nın saldırılarında esir alınan İsraillilerin sayısını 222 olarak açıklamıştı.

İSRAİL'İN KARA HAREKATI
İsrail ordusuna ait tanklar bugün Gazze sınırlarına girdi, kısa bir süre sonra ise ayrıldı. 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'nin altı ise adeta bir yer altı şehri gibi. Yoğun tünel ağı Mısır'dan İsrail'e uzanırken bu tünellerde Hamas kuvvetleri silah, operasyon ve lojistik faaliyetlerini yapıyor. Bazı tüneller yerin 40 metre altına kadar uzanırken Hamas kuvvetleri olası bir kara harekatında burada hızlıca konum değiştirip İsrail'i zor durumda bırakmayı hedefliyor.

KASSAM TUGAYI'NIN TÜNELLERİNE SÜNGER BOMBASI
İsrail'in kara saldırısına başlaması için Hamas'ın tünellerine bir çözüm bulması gerekiyor. The Telegraph'a göre Tel Aviv yönetimi tüneller için sünger bombası kullanacak. Söz konusu bomba hızla genişleyen ve daha sonra sertleşip ani bir köpük patlaması yaratıyor.

İsrail'in sünger bombası planı!

SÜNGER BOMBASININ SORUNLARI VE DİĞER CİHAZLAR
İsrail ordusu askerleri 'sünger bombası' ile yaptıkları çalışmalarda defalarca sakatlandı, bazı askerler görme yetisini kaybetti. Yanı sıra askerler tünellerdeki Hamas üyelerini tespit etmek için robotları kullanacak. Robotların yanı sıra mikro İHA'lar da tünellerde kullanacak. Keşif amaçlı kullanılması planlanan bu İHA'lar İsrail merkezli Roboteam şirketi tarafından üretildi. İsrail Özel Kuvvetleri tarafından kullanılan 'Fırlatma robotu' isimli cihaz ise tüneller için en ideal malzeme konumunda. Uzaktan çalışan bu robot, hedefe vardığı anda sensörleri sayesinde patlıyor.

TÜNELLERİN ÖZELLİĞİ
Bazıları onlarca yıl önce kazılan tüneller günümüz itibariyle sığınma ve saklanmadan çok İsrail ordusu için pusu görevi görüyor. Standart bir tünel 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde. Bazı tüneller ise adeta şehir gibi, özel havalandırma, elektrik, su kaynaklarının yanı sıra dinlenme istasyonları ve cephanelik bile bulunuyor. Hatta bazı bölgelerde silah ve inşaat malzemelerinin taşınması için küçük bir raylı sistemin bile olduğu düşünülüyor.

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