Hamas Aksa Tufanı Operasyonu’nu Mossad’dan nasıl gizledi? Kassam Tugayı’nın tünellerine sünger bombası!

HAMAS MOSSAD'DAN NASIL GİZLEDİ?

50 yıl sonra İsrail'e resmi olarak savaş ilan ettiren Hamas'ın saldırıyı Mossad ve diğer istihbarat örgütlerinden nasıl gizlediği hala belirsizliğini koruyor. Hamas'ın gizli saldırıyı nasıl planladığı ise ilk olarak Rus televizyonunda 'kısmi' olarak netlik kazandı. Rusya'nın devlet kanalı RT Arabic'e konuşan üst düzey Hamas yetkilisi Ali Baraka, konuyla ilgili 'Hamas'ın Gazze'yi yönetmeye çalıştığını göstermek istedik. İsrail'e 2.5 milyon insanla uğraştığımızı düşündürttük. Bu süreçte Hamas büyük bir saldırıya hazırlanıyordu. Saldırı saati tamamen gizli tutuldu, sadece en üst düzey isimler zamanlamayı biliyordu. Hamas son yıllarda 'Rasyonel' bir mantıkla ilerledi. Herhangi bir savaşa girmedik' dedi.

ESİR İSRAİLLİ SAYISI 224

İsrail ordusuna göre abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde 224 İsrailli esir bulunuyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda ölen 309 askerin ailelerine bilgi verdiklerini söyledi.

Söz konusu saldırılar sırasında esir alınarak Gazze Şeridi'ne götürülen 224 İsraillinin ailesini de bilgilendirdiklerini belirten Hagari, "Kayıp ve kaçırılmış İsraillilerle ilgili bilgilere ulaşmak için baskınlarımızı sürdürüyoruz. Bu rakamlar değiştikçe kayıp ve kaçırılanların ailelerini bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi. İsrail ordusu, 23 Ekim'de Kassam Tugayları'nın saldırılarında esir alınan İsraillilerin sayısını 222 olarak açıklamıştı.

İSRAİL'İN KARA HAREKATI

İsrail ordusuna ait tanklar bugün Gazze sınırlarına girdi, kısa bir süre sonra ise ayrıldı. 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'nin altı ise adeta bir yer altı şehri gibi. Yoğun tünel ağı Mısır'dan İsrail'e uzanırken bu tünellerde Hamas kuvvetleri silah, operasyon ve lojistik faaliyetlerini yapıyor. Bazı tüneller yerin 40 metre altına kadar uzanırken Hamas kuvvetleri olası bir kara harekatında burada hızlıca konum değiştirip İsrail'i zor durumda bırakmayı hedefliyor.