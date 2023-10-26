Futbolcu Yusuf Atal’a terör suçlaması! Filistin’i savunduğu için maçlardan men edildi: Hapse bile girebilir

Batı Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'in savaş suçlarına göz yumarken Filistin'e destek veren, soykırıma dur diyen isimleri ise terörist ilan ediyor. Fransa'da Nice forması giyen Cezayirli Futbolcu Yusuf Atal da soykırım destekçisi Batı'nın hedefi haline geldi.

Yusuf Atal Filistin'i destekleyen paylaşımları nedeniyle LFP disiplin kurulu tarafından yedi maç uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. LFP yaptırımı 31 Ekim'den itibaren geçerli olacak yani Atal teknik olarak Cuma akşamı oynanacak olan Clermont-Nice maçında forma giyebilecek olsa da kulübü tarafından da cezalandırılıyor.