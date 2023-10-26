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ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havaalanı’na İHA saldırısı! ABD askerleri de oradaydı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havaalanı’na İHA ile saldırı düzenlendi. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ABD askerlerinin bulunduğu Irak'taki üslerin 12 kez, Suriye'de ise 4 kez hedef alındığını belirterek, saldırıları uygun zamanda karşılık verileceğini vurgulamıştı.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 03:32 Güncelleme 27 Ekim 2023, 03:32
ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havaalanı’na İHA saldırısı! ABD askerleri de oradaydı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ABD askerlerine saldırı düzenlendi. IKBY yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havaalanı'na İHA ile hedef alındı.

Güvenlik kaynakları, İHA'nın havaalanının yakınlarındaki Gezne bölgesine düştüğünü belirterek, saldırı sonucu maddi hasar veya can kaybı meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ABD askerlerinin bulunduğu Irak'taki üslerin 12 kez, Suriye'de ise 4 kez hedef alındığını belirterek, saldırıları uygun zamanda karşılık verileceğini vurguladı.




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