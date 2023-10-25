Katliam var! BM acı gerçeği raporla sundu! Abluka nüfusun yüzde 80’ini uluslararası yardıma muhtaç bıraktı | Nüfusun yüzde 70’i yerinden edildi





SU, YİYECEK, ELEKTRİK VE İLACA ERİŞİMİ YOK

BM Özel Raportörü, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların yeniden başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 1,6 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini, bu kişilerin su, yiyecek, elektrik ve ilaca erişiminin olmadığını belirtti.

"DURDURMA GÜCÜNE SAHİP OLAN VE BUNU YAPMAYANLAR İÇİN BİR LEKEDİR

Albanese, "Travma ve yıkım tarif edilemez. Gazze halkının şu anda içinde bulunduğu cehennem, hepimiz için, tüm BM üyesi ülkeler üzerinde, özellikle de bunu durdurma gücüne sahip olan ve bunu yapmayanlar için bir lekedir." ifadelerini kullandı.