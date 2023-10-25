Katliam var! BM acı gerçeği raporla sundu! Abluka nüfusun yüzde 80’ini uluslararası yardıma muhtaç bıraktı | Nüfusun yüzde 70’i yerinden edildi

Terör devleti İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir soykırıma imza atıyor.
Terör devleti İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir soykırıma imza atıyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı.
El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli İsrail tarafından katledilmişti.
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk, 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 Filistinli şehadet şerbeti içti.
BM: GAZZE'DE ABLUKA, NÜFUSUN YÜZDE 80'İNİ ULUSLARARASI YARDIMA MUHTAÇ BIRAKTI
Yaşanan katliam devam ederken Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), yıllardır devam eden ablukanın, Gazze nüfusunun yüzde 80'ini uluslararası yardıma bağımlı hale getirdiğini bildirdi.
UNCTAD'ın raporuna göre, siyasi sorunlar, İsrail'e bağımlılığın artması ve barış sürecinin durması, 2022'de Gazze'de ekonomiyi durma noktasına getirdi.
Toprak ve doğal kaynakların İsrailli yerleşimcilerin eline geçmesi, bölgedeki yoksulluk, daralan mali alan, dış yardımların azalması ve borçlar ekonomik durumu etkiledi.
Filistin gayrisafi milli hasılası 2022'de yüzde 3,9 büyümüş olmasına rağmen, kişi başına düşen milli gelir Kovid-19 salgını öncesi seviyenin yüzde 8,6 altında kaldı.
Abluka altındaki topraklarda işsizlik yüzde 24'lük seviyeyi korurken, bölgede nüfusun yüzde 40'ı insani yardıma muhtaç hale geldi.
Oslo Anlaşması'nın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen, iki ülke arasında umulan yakınlaşma, işgal politikaları nedeniyle gerçekleşmedi ve Filistin'de kişi başına düşen milli gelir, İsraillilerin gelirinin yüzde 8'ine tekabül etti.
FİLİSTİN EKONOMİSİNİN İSRAİL'E "ZORUNLU BAĞIMLILIĞI"
Rapora göre, aşırı üretim, işlem maliyetleri ve ticari engeller Filistin ekonomisinde ticaret açığı yarattı ve ülke İsrail'e "zorunlu" olarak bağımlı hale geldi.
Filistin, 2022'de dış ticaretinin yüzde 72'sini İsrail'le yapmak zorunda kaldı. Kısıtlamalar, operasyonlarda yaşanan tahribat ve teknolojik ürünlere getirilen ithalat yasakları Gazze ekonomisinin içini boşalttı.
Yıllardır süren abluka nedeniyle Gazze nüfusunun yüzde 80'inin uluslararası yardıma muhtaç olduğu belirtilen raporda, hareket kısıtlamaları, sağlık ve diğer temel hizmetlere erişimi de engelledi ifade edildi.
Raporda "2022'de dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri olan Gazze'de yaşamak, vaktin yarısında elektriksiz ve temiz suya ya da düzgün bir kanalizasyon sistemine yeterli erişim olmadan hapsolmak anlamına geliyordu." ifadesi yer aldı.
BM: İSRAİL'İN DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLEN FİLİSTİNLİLERİN YÜZDE 40'I ÇOCUK
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ının çocuk olduğunu bildirdi.
BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Filistinli çocuklarla ilgili Genel Kurula sunduğu rapor hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.
Albanese, "İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik aralıksız bombardımanı şimdiden, tahminen (İsraillilerin kayıplarından) beş kat fazla, 5 bin 700 kişinin ölümüne neden oldu ve bunların yüzde 40'ı çocuktu. Neler olduğunun farkında mıyız? 15 bin de ağır yaralı var." diye konuştu.
SU, YİYECEK, ELEKTRİK VE İLACA ERİŞİMİ YOK
BM Özel Raportörü, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların yeniden başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 1,6 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini, bu kişilerin su, yiyecek, elektrik ve ilaca erişiminin olmadığını belirtti.
"DURDURMA GÜCÜNE SAHİP OLAN VE BUNU YAPMAYANLAR İÇİN BİR LEKEDİR
Albanese, "Travma ve yıkım tarif edilemez. Gazze halkının şu anda içinde bulunduğu cehennem, hepimiz için, tüm BM üyesi ülkeler üzerinde, özellikle de bunu durdurma gücüne sahip olan ve bunu yapmayanlar için bir lekedir." ifadelerini kullandı.
DÜN GERÇEKLEŞEN ŞİDDETLİ BOMBARDIMANA İŞARET ETTİ
BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail'in dün gerçekleştirdiği bombardıman neticesinde "Filistin halkının tarihinin en ölümcül günlerinden birini" yaşadığını söyledi.
Albanese, "Rafalı bir çocuk, bu sabah bana, dün gecenin hayatının en kötü gecesi olduğunu, onun bulunduğu bölgede yüzlerce kişinin öldürüldüğünü söyledi." dedi.
"İsrail'in Gazze halkına karşı başlattığı, öfkenin yol açtığı şiddeti kınıyorum." diyen Albanese, "Hamas'ın ve muhtemelen diğerlerinin yaptıklarından dolayı" bölgedeki Filistinlilerin hepsinin cezalandırılmasının "hukuka aykırı" olduğunu kaydetti.
RAPORDA İŞGAL ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN DURUMU ANLATILDI
BM Özel Raportörü Albanese, "Raporum, İsrailli yerleşimci sömürgeci işgalinin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki çocuklar üzerinde nesiller boyu etkisine, güvenli ve onurlu bir şekilde yaşama hakkından geriye kalanlara odaklandı." ifadelerini kullandı.
Albanese, 2008'den 7 Ekim'e kadar, İsrail saldırıları sonucu 1534 Filistinli çocuğun öldürüldüğünü, 32 bin 175'inin de yaralandığını, aynı zaman diliminde karşı saldırılarda ise sadece 25 İsrailli çocuğun hayatını kaybettiğini ve 524'ünün yaralandığını belirtti.
Francesca Albanese ayrıca, "2000 yılından bu yana 13 bin Filistinli çocuğun İsrail güçleri tarafından tutuklandığını, sorguya çekildiğini ve acımasızca gözaltına alındığını" kaydetti.
Filistinli çocukların kendisine, "Biz neden daha az insanız? Daha mı az değerliyiz?" diye sorduklarını dile getiren Albanese, şunları kaydetti:
"Geçenlerde İsrailli bir işgal teğmeni, teröristleri ortadan kaldırmayı amaçlayan operasyonlar sırasında tesadüfen öldürülen Filistinli çocukların sayısının önemsiz olduğunu söyledi. Filistinli çocukların ve ebeveynlerini terörist olarak tasvir eden ve İsrail'de canlı kalkanların çok sık görüldüğünü iddia eden bir açıklamasını da hatırlamamız gerekiyor."
İSRAİL SALDIRILARI NEDENİYLE GAZZE'DEKİ NÜFUSUN YÜZDE 70'İ YERİNDEN EDİLDİ
İsrail'in 19 gündür bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yüzde 70'inin yerinden edildiği belirtildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 1 milyon 400 bin insanın evlerini terk ederek barınma merkezlerine göç etmek zorunda kaldığını söyledi.
Maruf, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin bölgedeki nüfusun yüzde 70'ini oluşturduğunu ve bu kişilerin ağır insani şartlar altında yaşadığını kaydetti.
"Yerinden edilenler, okullar, kiliseler, hastaneler ve sağlık merkezlerinden oluşan 223 barınma merkezine dağıldı." diyen Maruf, barınma merkezlerindeki Filistinlilerin en temel ihtiyaçlardan bile yoksun olduğunu ifade etti.