Katil İsrail savaş muhabirinin ailesini katletti! ABD Dışişleri Bakanı Blinken ’sesini kesin’ demişti

BUGÜN EŞİ OĞLU VE KIZI ÖLDÜRÜLDÜ

Katar merkezli Al-Jazeera kanalından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında meslektaşımız Vail el-Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi şehit oldu." ifadesi kullanıldı.