İspanyol bakandan Avrupa ülkelerine çağrı: İsrail ile ilişkileri kesin

"SİVİL HALKA BOMBA YAĞDIRAN NETANYAHU VE TÜM SORUMLULUK YARGILANMALI"

İsrail'e karşı Avrupa ülkelerini harekete geçmeye çağıran ve acil bir şekilde dört karar almalarını isteyen İspanyol Bakan, şunları kaydetti:

"İlki, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmeleridir. İkincisi, aynı Putin'in üst düzey yöneticilerine olduğu gibi kararlı bir şekilde ekonomik yaptırımlar uygulanmalıdır. Üçüncü olarak da silah ambargosu uygulanmalıdır. Dördüncüsü de yine Ukrayna savaşında olduğu gibi, sivil halka bomba yağdıran Netanyahu ve diğer tüm siyasi sorumluları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşımaktır."