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BM’de İsrail çatlağı! Tel Aviv Guterres’i istifaya çağırdı açıklamalar peş peşe geldi

Son dakika haberi! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Gazze’de uluslararası hukukun ihlal edildiğine yönelik ifadelerine katil İsrail’den skandal bir tepki geldi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Guterres’in istifasını talep etti. İşgalci İsrail yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Güvenlik Konseyindeki açıklamalarına karşı BM çalışanlarına ülkeye giriş vizesi vermeyebileceği bildirildi. Öte yandan Guterres, İsrail'e tepki gösterirken İspanya'dan BM Genel Sekreteri'ne destek geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, sarf ettiği "Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor." sözlerinin arkasında olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi 25 Ekim 2023, 12:43 Güncelleme 25 Ekim 2023, 21:22
BM’de İsrail çatlağı! Tel Aviv Guterres’i istifaya çağırdı açıklamalar peş peşe geldi

Katil İsrail ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkeleri arkasına alıp dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinlilere soykırım uyguluyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'de uluslararası hukukun ihlal edildiğini dile getirmesinin ardından İsrail'den Guterres'in istifası yönünde talep geldi.


BM GENEL SEKRETERİNE İSTİFA ÇAĞRISI

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Gazze'de uluslararası hukukun ihlal edilmesine yönelik açıklamasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in derhal istifasını istedi.

"Çocukların, kadınların ve yaşlıların toplu katliamına yönelik kampanyaya anlaşış gösteren BM Genel Sekreteri, BM'ye liderlik etmeye uygun değil." Dedi ve Guterres'in istifasını isteyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

Onu derhal istifaya çağırıyorum. İsrail vatandaşlarına ve Yahudi halkına karşı işlenen en korkunç zulümlere şefkat gösterenlerle konuşmanın hiçbir haklılığı veya anlamı yok. Söylenecek söz yok.

"HAMAS BİRDENBİRE SALDIRMADI"

Guterres dün yaptığı konuşmada Gazze'de uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti ve ateşkes çağrısında bulundu. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun mazeretinin olmadığını söyleyen Guterres, buna karşılık Filistinlilerin toplu halde cezalandırılmaması gerektiğini belirtti.

İsrail'in adını vermeden "Gazze'de tanık olduğumuz uluslararası hukukun açık ihlallerinden endişe duyuyorum. Açık konuşayım: Silahlı çatışmanın hiçbir tarafı uluslararası hukukun üstünde değildir." dedi. Filistinlilerin 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kaldıklarını söyleyen Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne "Hamas'ın saldırılarının birdenbire gerçekleşmediğini kabul etmek de önemli." dedi.

Bebekleri katleden İsrail, Guterres'i "terörü meşrulaştırmakla" suçluyor ve BM ile ilişkilerini gözden geçireceklerini belirtiyor.

GUTERRES'İN AÇIKLAMALARINA KARŞI BM PERSONELİNE VİZE VERİLMEYEBİLİR
İşgalci İsrail yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Güvenlik Konseyindeki açıklamalarına karşı BM çalışanlarına ülkeye giriş vizesi vermeyebileceği bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "İsrail, Guterres'in yaptığı konuşma sonrasında BM personeli tarafından yapılan vize başvurularının onaylanıp onaylanmayacağını değerlendirecek." ifadesi kullanıldı.

Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana daha fazla BM çalışanının bölgeye (İsrail ve Tel Aviv'in girişe izin verdiği Filistin bölgeleri) geldiği aktarıldı.

GUTERRES'TEN TEPKİ
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'ın görüşmesini iptal etmesi ve İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın istifa çağrılarının ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'la ilgili sözlerinin "bazıları tarafından yanlış yorumlandığını" vurgulayarak, bu durum karşısında şoke olduğunu belirtti.

Guterres, New York'taki BM binasında basına açıklama yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'nde dün düzenlenen yüksek düzeyli İsrail-Filistin oturumunda, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıyı kınadığını hatırlatan Guterres, "Hiçbir şey sivillerin bilinçli bir şekilde öldürülmesini, kaçırılmasını ya da sivil hedeflere roket atılmasını meşru kılamaz." dedi.

Guterres, konuşmasında Filistin halkının çektiği acılara da değindiğini ancak bunların da Hamas'ın saldırılarını meşru kılmadığını ifade ettiğini anımsatarak, Orta Doğu'daki krizin detaylarını anlattığını söyledi.

"BM Güvenlik Konseyi'nde dün yaptığım açıklamaların yanlış yorumlanarak Hamas'ın terör faaliyetlerini gerekçelendiriyormuş gibi gösterilmem karşısında şoke oldum. Bu doğru değil" diyen Guterres, kurbanlar ve ailelerine saygısından ötürü açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu ifade etti.

FİLİSTİN HALKI 56 YILDIR BOĞUCU BİR İŞGALE MARUZ TUTULUYOR
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, sarf ettiği "Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor." sözlerinin arkasında olduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Guterres'in sabah konuya ilişkin basın toplantısı düzenlediğini anımsatan Dujarric, Guterres'in, konuşmasında terör faaliyetlerinin hiçbir gerekçesi olmadığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın "Genel Sekreter sözlerini geri almadı ve özür bile dilemedi" açıklamasının sorulması üzerine Dujarric, "Genel Sekreter bu sabah da dün de söylediği sözlerin arkasında." ifadesini kullandı.

Dujarric, Daimi Temsilci Erdan'ın Genel Sekreter'e "istifa çağrısıyla" ilgili ise Genel Sekreter'in bu konuya ilişkin yorumu bulunmadığını, seçilerek bu göreve geldiğini belirtti.

"GENEL SEKRETER'İN YAPACAK ÇOK İŞİ VAR"
Guterres'in odak noktasının Orta Doğu'daki gelişmeler olduğuna işaret eden Dujarric, "Yapacak çok işi var, kendisi de bunlara odaklanıyor." dedi.

Dujarric, İsrail'deki mevkidaşlarıyla irtibatta olduğunu, İsrail hükümeti ve ordusuyla irtibatın normal bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

BM'nin dünyada birçok çatışmayla ilgilendiğini ve çatışmaları yatıştırmaya çalıştığını söyleyen Dujarric, bu durumun BM Sekretaryası ve üye ülkelerle bazen sorunlara yol açmasının normal olduğuna işaret etti.

Dujarric, bunun Sekretaryanın her üye ülkeyle irtibatını sürdürmesine engel teşkil etmediğini belirterek, İsrailli yetkililerle de bağlantılarının sürdüğünü yineledi.

Dujarric, İsrail'in BM personeline vize kısıtlaması uygulayacağı yönündeki haberlere ilişkin ise "Normal kanallardan bu konuyu görüşmeye devam ediyoruz. Her üye ülkenin BM yetkililerinin resmi ziyaretleri için seyahatlerini kolaylaştıracağını umuyoruz." dedi.


ALMANYA'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA
Almanya hükümeti sözcüsü Steffen Hebestreit, Alman hükümetinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e güven duyduğunu söyledi.

Hebestreit, bugün Berlin'de düzenlenen brifingde, "İsrail, Guteres'ten görevinden istifa etmesini istedi. Alman hükümeti Guterres'e güven duyuyor mu?" şeklindeki soruya, şu anda durumun çok gergin olduğunu ve bu tür istifa taleplerinin uygun olmadığı belirtti.

Bundan dolayı bu konuyla meşgul olmak istemediğini ifade eden Hebestreit, "Sizin somut sorunuza ilişkin de elbette BM Genel Sekreteri Alman hükümetinin güvenine sahiptir." dedi.

Hebestreit, BM Genel Sekreteri Guterres'in sözlerini ise prensip olarak değerlendirmediğini kaydederek, "Biz yakın ve sarsılmaz bir şekilde İsrail'in yanındayız." diye konuştu.



İSPANYA GUTERRES'E DESTEK VERDİ
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'deki saldırılarından dolayı İsrail'i eleştiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e destek verdi.

Brüksel'de bulunan Sanchez, basına yaptığı açıklamada, Guterres'in İsrail'i eleştiren sözlerinin, "dünyadaki toplumların büyük çoğunluğunun sesini duyurmak" olduğunu ifade etti.

Sanchez, "BM Genel Sekreteri'ne, İspanya hükümeti ve İspanyol toplumunun çoğunluğu adına destek ve saygılarımızı iletmek istiyorum. Yaptığı şey, dünyadaki toplumların büyük çoğunluğunun sesini duyurmak, yardımın Gazze Şeridi'ne girebilmesi için insani bir ateşkes istemek, bu insani felaketi, insanların gelişigüzel öldürülmesini ve insanların çektiği acıları durdurmaktır." dedi.

İspanya Başbakanı, dünya liderlerinin Guterres'e destek olması gerektiğini ifade ederek, "Bir şekilde hepimiz, bu ciddi krizi çözüme kavuşturacak diplomatik bir yol bulabiliriz. Gazze'ye insani yardımın acil, sistematik, kalıcı ve olağanüstü ihtiyaçlarla orantılı bir şekilde girişine izin veren insani bir ateşkes olmalı." çağrısında bulundu.

İSRAİL HEYETİNDEN TEPKİ GELMİŞTİ
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, dün yaptığı açıklamada, Guterres'in, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamalardan dolayı kendisiyle görüşmesini iptal ettiğini vurgulamıştı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise Guterres'in BM'ye başkanlık etmeye uygun olmadığını savunmuş, Genel Sekreteri acil istifaya çağırmıştı.

"BM ve bölgemizde konumlu BM yetkilileriyle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz" sözlerini sarf eden Erdan, Guterres'in ifadelerini "teröre destek vermek" olarak nitelendirmişti.

GUTERRES, HAMAS'IN SALDIRILARININ DURDUK YERE ORTAYA ÇIKMADIĞINA DİKKATİ ÇEKMİŞTİ
BM Genel Sekreteri Guterres, dün BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, şunları kaydetmişti:

"Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."

Guterres, Hamas'ın, İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" belirterek, "Savaşların bile kuralları vardır." demişti.

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