BM’de İsrail çatlağı! Tel Aviv Guterres’i istifaya çağırdı açıklamalar peş peşe geldi

GUTERRES'TEN TEPKİ İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'ın görüşmesini iptal etmesi ve İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın istifa çağrılarının ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'la ilgili sözlerinin "bazıları tarafından yanlış yorumlandığını" vurgulayarak, bu durum karşısında şoke olduğunu belirtti.

Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana daha fazla BM çalışanının bölgeye (İsrail ve Tel Aviv'in girişe izin verdiği Filistin bölgeleri) geldiği aktarıldı.

GUTERRES'İN AÇIKLAMALARINA KARŞI BM PERSONELİNE VİZE VERİLMEYEBİLİR İşgalci İsrail yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Güvenlik Konseyindeki açıklamalarına karşı BM çalışanlarına ülkeye giriş vizesi vermeyebileceği bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "İsrail, Guterres'in yaptığı konuşma sonrasında BM personeli tarafından yapılan vize başvurularının onaylanıp onaylanmayacağını değerlendirecek." ifadesi kullanıldı.

"BM Güvenlik Konseyi'nde dün yaptığım açıklamaların yanlış yorumlanarak Hamas'ın terör faaliyetlerini gerekçelendiriyormuş gibi gösterilmem karşısında şoke oldum. Bu doğru değil" diyen Guterres, kurbanlar ve ailelerine saygısından ötürü açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu ifade etti.

Guterres, konuşmasında Filistin halkının çektiği acılara da değindiğini ancak bunların da Hamas'ın saldırılarını meşru kılmadığını ifade ettiğini anımsatarak, Orta Doğu'daki krizin detaylarını anlattığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde dün düzenlenen yüksek düzeyli İsrail -Filistin oturumunda, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıyı kınadığını hatırlatan Guterres, " Hiçbir şey sivillerin bilinçli bir şekilde öldürülmesini, kaçırılmasını ya da sivil hedeflere roket atılmasını meşru kılamaz." dedi.

Dujarric, Daimi Temsilci Erdan'ın Genel Sekreter'e "istifa çağrısıyla" ilgili ise Genel Sekreter'in bu konuya ilişkin yorumu bulunmadığını, seçilerek bu göreve geldiğini belirtti.

İsrail 'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın "Genel Sekreter sözlerini geri almadı ve özür bile dilemedi" açıklamasının sorulması üzerine Dujarric, "Genel Sekreter bu sabah da dün de söylediği sözlerin arkasında." i fadesini kullandı.

FİLİSTİN HALKI 56 YILDIR BOĞUCU BİR İŞGALE MARUZ TUTULUYOR Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, sarf ettiği "Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor." sözlerinin arkasında olduğunu bildirdi.

"GENEL SEKRETER'İN YAPACAK ÇOK İŞİ VAR"

Guterres'in odak noktasının Orta Doğu'daki gelişmeler olduğuna işaret eden Dujarric, "Yapacak çok işi var, kendisi de bunlara odaklanıyor." dedi.

Dujarric, İsrail'deki mevkidaşlarıyla irtibatta olduğunu, İsrail hükümeti ve ordusuyla irtibatın normal bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

BM'nin dünyada birçok çatışmayla ilgilendiğini ve çatışmaları yatıştırmaya çalıştığını söyleyen Dujarric, bu durumun BM Sekretaryası ve üye ülkelerle bazen sorunlara yol açmasının normal olduğuna işaret etti.

Dujarric, bunun Sekretaryanın her üye ülkeyle irtibatını sürdürmesine engel teşkil etmediğini belirterek, İsrailli yetkililerle de bağlantılarının sürdüğünü yineledi.

Dujarric, İsrail'in BM personeline vize kısıtlaması uygulayacağı yönündeki haberlere ilişkin ise "Normal kanallardan bu konuyu görüşmeye devam ediyoruz. Her üye ülkenin BM yetkililerinin resmi ziyaretleri için seyahatlerini kolaylaştıracağını umuyoruz." dedi.