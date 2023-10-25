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ABD'de silahlı saldırı dehşeti! Ölü ve yaralılar var | Saldırganın fotoğrafları paylaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Lewiston kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Bir saldırganın makineli tüfekle etrafa ateş açması sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti 60 kişi ise yarlandı. Öte yandan erkek saldırganın olay anındaki fotoğrafları da paylaşıldı. Kent sakinlerinden saldırgana benzer bir şahıs gördüklerinde ihbarda bulunmaları istendi. Okulların kapatıldığını bildiren yetkililer vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 04:55 Güncelleme 26 Ekim 2023, 10:27
ABD’de silahlı saldırı dehşeti! Ölü ve yaralılar var | Saldırganın fotoğrafları paylaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Lewiston kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Maine eyaletinin Lewiston kentinde bir saldırgan, elindeki makineli tüfekle etrafa ateş açtı.

ABD'de silahlı saldırgan katliam yaptı!

22 KİŞİ ÖLDÜ, 60 KİŞİ DE YARALANDI
40 yaşındaki Robert R. Card adlı bir silahlı saldırgan gece boyunca kentin caddelerini dolaşarak en az 22 kişiyi öldürdü. 60 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

HALKA EVDEN ÇIKMAMA ÇAĞRISI
Saldırgan olaydan sonra kaçmayı başardı. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için operasyon başlattı. Saldırganın henüz yakalanmadığını belirten polis, "Halkın dikkatine. Lewiston'da birden fazla yerde birden fazla kaybın olduğu bir silahlı saldırı olayı meydana gelmiştir. Polis şu anda Bowdoin'den Robert R. Card'ı (04/04/83) aramaktadır. Card'ın silahlı ve tehlikeli olduğu düşünülmektedir. Görülen kişilerin Card'a yaklaşmaması ya da onunla temas kurmaması gerekmektedir. Lewiston'da evden çıkmama emri devam etmektedir" şeklinde uyarıda bulundu.

SALDIRGANIN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI
Erkek saldırganın olay anındaki fotoğrafları da paylaşıldı. Kent sakinlerinden saldırgana benzer bir şahıs gördüklerinde ihbarda bulunmaları istendi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da olay hakkında bilgilendirildi.

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