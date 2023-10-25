Amerika Birleşik Devletleri'nin Lewiston kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Maine eyaletinin Lewiston kentinde bir saldırgan, elindeki makineli tüfekle etrafa ateş açtı.

22 KİŞİ ÖLDÜ, 60 KİŞİ DE YARALANDI

40 yaşındaki Robert R. Card adlı bir silahlı saldırgan gece boyunca kentin caddelerini dolaşarak en az 22 kişiyi öldürdü. 60 kişinin ise yaralandığı bildirildi.



HALKA EVDEN ÇIKMAMA ÇAĞRISI

Saldırgan olaydan sonra kaçmayı başardı. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için operasyon başlattı. Saldırganın henüz yakalanmadığını belirten polis, "Halkın dikkatine. Lewiston'da birden fazla yerde birden fazla kaybın olduğu bir silahlı saldırı olayı meydana gelmiştir. Polis şu anda Bowdoin'den Robert R. Card'ı (04/04/83) aramaktadır. Card'ın silahlı ve tehlikeli olduğu düşünülmektedir. Görülen kişilerin Card'a yaklaşmaması ya da onunla temas kurmaması gerekmektedir. Lewiston'da evden çıkmama emri devam etmektedir" şeklinde uyarıda bulundu.