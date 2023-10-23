Türkiye’nin Filistin - İsrail için sunduğu garantörlük teklifine Rusya’dan tam destek! Moskova duyurdu: Ankara ile temas halindeyiz

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistin li şehit düştü. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de sıklıkla vuruyor.





1873'Ü ÇOCUK 4700 ŞEHİT

Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700'e yakın Filistinli şehadet şerbeti içti. 14 bin 245 kişi de yaralandı.

Gazze'deki yüzyılın soykırımı karşısında ABD ve Batı şeytanın avukatlığına soyunurken Türkiye, barışçıl bir çözüm için devreye girdi.







TÜRKİYE DEVREDE! GARANTÖRLÜK ÖNERİSİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda devlet lideriyle görüşme gerçekleştirdi. Tek çözümün başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti olduğunu vurguladı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mevkidaşlarıyla 'Gazze' gündemli temaslar kurdu. Ankara, Filistin ve İsrail taraflarına 'garantörlük' önerisi de sundu.



Fidan konuya ilişkin "Garantörlük konusu aslında bölge ülkelerinin meseleyi aktif olarak sahiplenme meselesi. Bir şekilde bölge ülkeleri Filistinlilerle beraber elini taşın altına sokacaklar. Bölgedeki diğer dostlarımızın bunu uygun bulması durumunda biz bu konuda rol oynayabiliriz" dedi.