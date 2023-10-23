Katil İsrail Gazze’ye yakıt girişini engelliyor! Tedavi gören hastalar ölüme terk edildi

"YAKIT VE TIBBİ MALZEME EKSİKLİĞİ BİZİM İÇİN İDAM DEMEKTİR"

Diyalize girme sırası bekleyen 49 yaşındaki Munzir Abd'in ise yorgun ve bitkin bir şekilde bekleyişini sürdürdüğü dikkati çekti.

Abd, elektrik ve tıbbi malzeme eksikliğine vurgu yaparak, "Biz burada yavaş yavaş ölüyoruz. Diyaliz makinelerini çalıştıracak yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği bizim için idam demektir." şeklinde konuştu.

Acil yardım çağrısı yapan ABD, "Dünyaya ve vicdanlı insanlara, çok geç olmadan hayatımızın acilen kurtarılması için çağrı yapıyoruz." diye konuştu.