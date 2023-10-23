Gazze’de yürek yakan an! Anestezisiz ameliyata alınan Gazzeli çocuk acısını dindirmek için İsra Suresi okudu





Çocuğun okuduğu İsra Suresi'nin 23. ayetinin anlamı ise şu şekilde;



Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle.