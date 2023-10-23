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Gazze'de yürek yakan an! Anestezisiz ameliyata alınan Gazzeli çocuk acısını dindirmek için İsra Suresi okudu

Katliam devleti İsrail'in aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze'de yaralanan Filistinli bir çocuk, anestezi imkanları olmadan ameliyat edildi. Talihsiz çocuk acısını dindirmek için Allah'a sığındı, ameliyat sırasında İsra Suresi'nin 23. ayetini okudu. O anlar sosyal medyada çokça konuşuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 14:57 Güncelleme 23 Ekim 2023, 15:11
Gazze’de yürek yakan an! Anestezisiz ameliyata alınan Gazzeli çocuk acısını dindirmek için İsra Suresi okudu

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğiyle Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.




İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de sıklıkla vuruyor. Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın 5 bin 87 Filistinli şehadet şerbeti içti. Yaralı sayısı ise 15 bin 273'e ulaştı.



Tüm bu yaşananların gölgesinde Gazze'deki insani kriz günden güne büyüyor, yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor.


ANESTEZİSİZ AMELİYATTA RABBİNE SIĞINDI
Katliam devleti İsrail'in aralıksız bombardımana tuttuğu bölgede yaralanan bir çocuk, anestezi imkanları olmadan ameliyat edildi. Talihsiz çocuk acısını dindirmek için Allah'a sığındı, ameliyat sırasında Kur'an-ı Kerim okudu.



Çocuğun okuduğu İsra Suresi'nin 23. ayetinin anlamı ise şu şekilde;

Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle.

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