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Filistin’in umudu Türkiye! Arabuluculuk yapabilecek tek isim Erdoğan

İsrail Gazze’de büyük bir soykırıma imza atarken Filistin’in umudu Türkiye oldu. El Cezire haber ajansı, Başkan Erdoğan’ın Ukrayna Savaşı’ndaki arabuluculuk rolünü hatırlattı ve Türkiye’nin hem Hamas hem de İsrail ile ilişkilerini sürdüren az sayıdaki ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek Gazze ihtilafında merkezi rolün Ankara’da olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 17:24 Güncelleme 23 Ekim 2023, 17:25
Filistin’in umudu Türkiye! Arabuluculuk yapabilecek tek isim Erdoğan

İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de tarihin en kanlı savaş suçlarından birini işliyor. ABD'yi arkasına alan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Orta Doğu'yu tamamen değiştirmekle yani Filistinlileri yok etmekle tehdit ederken Batı ise katliama kör ve sağır. Filistin'in umudu ise yine Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu.

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TÜRKİYE'NİN BENZERSİZ KONUMU

Katar merkezli El Cezire haber ajansı "Türkiye, Filistinliler ile İsrail arasında arabuluculuk yapabilecek benzersiz bir konuma mı sahip?" başlıklı haberde Türkiye'nin hem Hamas hem de İsrail ile teması olan az sayıda ülkeden biri olduğu ve bölgede kalıcı barış için müzakere yapmak istediğini belirtti.

UKRAYNA'DA BAŞARDI: SIRADA FİLİSTİN VAR

Türkiye'nin sadece İsrail'in Filistin'i bombalamasına son vermekle kalmayıp dünyanın en zorlu çatışmalarından birinde kalıcı barışı sağlamak için öne çıktığını belirten El Cezire, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolüne dikkat çekti.

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel bir oyuncu olarak tanıtma ve Ankara'nın Ukrauna ile işgalci Rusya arasında Kiev'e tahıl ihracatı konusunda anlaşma sağlamaya yönelik arabuluculuk yapma başarısını tekrarlama arzusuyla ülkesinin hedefine öncülük etti." İfadelerini kullanan El Cezire, Türkiye'nin Hamas ile ilişkisi olduğuna dikkat çekti.

"HEM HAMAS HEM İSRAİL İLE GÖRÜŞEN AZ SAYIDAKİ ÜLKELERDEN"

2007'den bu yana Gazze'yi yöneten Hamas ile ilişki içinde olmasının Türkiye'yi bu grubun üzerinde nüfuzu olan az sayıdaki ülkeden biri yaptığına dikkat çeken El Cezire, Ankara'nın Hamas'ı "terörist örgüt" ilan etmemesinin Tel Aviv'den de tepki gördüğünü belirtti.

"MERKEZİ ROL ANKARA'NIN"

Ankara'nın Gazze' ihtilafının çözümünde merkezi bir rol üstlendiğini belirten El Cezire, Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan liderliğindeki Türk yetkililerin bu avantajın farkında olduğunu belirtti.

BAKAN FİDAN'IN REHİNE MESAJI

Bakan Fidan'ın Salı günü Beyrut'ta yaptığı konuşmaya dikkat çeken El Cezire, Fidan'ın birçok ülkenin Hamas'ın elindeki vatandaşlarının serbest bırakılması için Türkiye'den yardım istediğine yönelik ifadesini hatırlattı ve "Hamas'ın siyasi kesimiyle görüşmeye başladık. Özellikle çocukların ve yabancıların serbest bırakılması için yoğun çaba harcıyoruz." ifadesine vurgu yaptı.

Türkiye'de Filistin davasına geniş bir halk desteği olduğunu belirten El Cezire, son günlerde Filistin'e destek veren gösterilere binlerce kişinin katıldığını belirtti.

"ERDOĞAN FİLİSTİN'DE BÜYÜK SAYGI GÖRÜYOR"

2010'daki Mavi Marmara krizini ve Başkan Erdoğan'ın 2018'de İsrail'in kendisini "Yahudi halkının ulus devleti" ilan eden yasasına gösterdiği tepkiyi hatırlatan El Cezire, Başkan Erdoğan'ın Filistinliler tarafından büyük saygı gördüğünü vurguladı.

İsrail'in günlerdir Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Bakan Fidan'ın bölge liderleriyle temasa geçtiğine ve özellikle de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hamas lideri İsmail Haniye ile telefon görüşmesi yaptığını belirten El Cezire, Ankara'nın "iki devletli çözüm" önerisini ve Türkiye'nin garantör olacağına yönelik ifadelerini vurguladı.


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