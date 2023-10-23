Filistin’in umudu Türkiye! Arabuluculuk yapabilecek tek isim Erdoğan

İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de tarihin en kanlı savaş suçlarından birini işliyor. ABD'yi arkasına alan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Orta Doğu'yu tamamen değiştirmekle yani Filistinlileri yok etmekle tehdit ederken Batı ise katliama kör ve sağır. Filistin'in umudu ise yine Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu.

TÜRKİYE'NİN BENZERSİZ KONUMU

Katar merkezli El Cezire haber ajansı "Türkiye, Filistinliler ile İsrail arasında arabuluculuk yapabilecek benzersiz bir konuma mı sahip?" başlıklı haberde Türkiye'nin hem Hamas hem de İsrail ile teması olan az sayıda ülkeden biri olduğu ve bölgede kalıcı barış için müzakere yapmak istediğini belirtti.