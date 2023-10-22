Siyoniste çalışıyorlar! ABD, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Kanada’dan skandal İsrail bildirisi! Katili desteklediler

Son dakika... İsrail'in, Filistinlilere yönelik Gazze Şeridi'nde düzenlediği katliam saldırıları aralıksız sürerken, ABD, Fransa, İtalya , Almanya, İngiltere ve Kanada, Filistinlileri katleden İsrail'in kendini savunma hakkını destekleyen ortak bir bildiri yayınladı.

"REHİNELER DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

ABD ve 4 Avrupa ülkesi, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uymaya ve sivilleri korumaya da çağırdığı bildiride, Hamas'ın iki rehineyi serbest bırakmasının da memnuniyetle karşılandığı ve geri kalan rehinlerin de derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.



BİDEN, LİDERLERLE PEŞ PEŞE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail-Filistin çatışmasındaki son gelişmeleri ele aldıktan sonra İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada liderleriyle İsrail ile Filistin arasındaki savaşı görüşmüştü.