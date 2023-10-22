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Siyoniste çalışıyorlar! ABD, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Kanada'dan skandal İsrail bildirisi! Katili desteklediler

Tüm dünyanın gözleri önünde sivil katliamlarını sürdüren İsrail'e en büyük destek Batı'dan geldi. ABD, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Kanada ortak bir bildiri yayınlayarak Filistinlileri katleden İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğini duyurdu. ABD ve 4 Avrupa ülkesi, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uymaya ve sivilleri korumaya da çağırdığı bildiride, Hamas'ın iki rehineyi serbest bırakmasının da memnuniyetle karşılandığı ve geri kalan rehinlerin de derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 04:24 Güncelleme 23 Ekim 2023, 04:32
Siyoniste çalışıyorlar! ABD, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Kanada’dan skandal İsrail bildirisi! Katili desteklediler

Son dakika... İsrail'in, Filistinlilere yönelik Gazze Şeridi'nde düzenlediği katliam saldırıları aralıksız sürerken, ABD, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Kanada, Filistinlileri katleden İsrail'in kendini savunma hakkını destekleyen ortak bir bildiri yayınladı.

"REHİNELER DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"
ABD ve 4 Avrupa ülkesi, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uymaya ve sivilleri korumaya da çağırdığı bildiride, Hamas'ın iki rehineyi serbest bırakmasının da memnuniyetle karşılandığı ve geri kalan rehinlerin de derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BİDEN, LİDERLERLE PEŞ PEŞE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ
ABD Başkanı Joe Biden, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail-Filistin çatışmasındaki son gelişmeleri ele aldıktan sonra İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada liderleriyle İsrail ile Filistin arasındaki savaşı görüşmüştü.

ABD SENATOSU'NDAN İSRAİL'E TAM DESTEK
Öte yandan Hamas'ın saldırısından saatler sonra gemilerini gönderen ABD, senatosundan da İsrail'e tam desteğini duyurmuştu. ABD Senatosu'nda yapılan oylamada, İsrail'i destekleme kararı, 97 kabul oyu ile (0 ret) kabul edilmişti.

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