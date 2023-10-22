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Katil Netanyahu'nun oğlu Miami'de günün gün ediyor I Gazze'ye 24 saat bomba yağıyor! Çocuklar ölüyor

7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından İsrail'e başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusu, tüm güçleri ile saldırıya geçti. Soykırımcı İsrail, bebek-kadın ayırmadı. Gazze'yi kana buladı. Dünya seyre daldı. Vicdanlar sızladı. Bölge yandı-yıkıldı. Yavru Netanyahu ise tatile çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ekim 2023 Güncelleme 22 Ekim 2023, 07:00
Katil Netanyahu’nun oğlu Miami’de günün gün ediyor I Gazze’ye 24 saat bomba yağıyor! Çocuklar ölüyor

Yair Netanyahu, 6 Ekim'de, yani savaşın başlamasından birkaç saat önce ABD'ye gitti. Babası bebekleri katlederken O yedi, içti, eğlendi. Bir ay boyunca kalıp oturum izni alacağı öğrenildi.



Baba Netanyahu ise katliama devam etti. O'nun çocuğu keyif çatarken Filistinli yavrular, enkaz altında can verdi!

Acı bilanço, yüreğimizi deldi geçti: 4 bin 137 şehit, 13 binden fazla yaralı...



İsrail, pazar yerine bomba yağdırdı. 13 kişi hayatını kaybetti. Refah Sınırı açıldı. Türkiye, sahra hastaneleri kuracağını açıkladı.
Saldırılarda 14 bin 200 bina tamamen yıkıldı.

133 bini ise ağır hasarlı. Başkan Erdoğan, Stoltenberg'i aradı: Bu dramı bitirmek için harekete geçin.

ABD'li asker Macgregor, yorum yaptı: Türkiye isterse 2 milyon asker yığar. Lıverpool taraftarı pankart astı: Allah için Gazze'yi koruyun!

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