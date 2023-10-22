Katil Netanyahu’nun oğlu Miami’de günün gün ediyor I Gazze’ye 24 saat bomba yağıyor! Çocuklar ölüyor

Yair Netanyahu, 6 Ekim'de, yani savaşın başlamasından birkaç saat önce ABD'ye gitti. Babası bebekleri katlederken O yedi, içti, eğlendi. Bir ay boyunca kalıp oturum izni alacağı öğrenildi.
Yair Netanyahu, 6 Ekim'de, yani savaşın başlamasından birkaç saat önce ABD'ye gitti. Babası bebekleri katlederken O yedi, içti, eğlendi. Bir ay boyunca kalıp oturum izni alacağı öğrenildi.
Baba Netanyahu ise katliama devam etti. O'nun çocuğu keyif çatarken Filistinli yavrular, enkaz altında can verdi!
Acı bilanço, yüreğimizi deldi geçti: 4 bin 137 şehit, 13 binden fazla yaralı...
İsrail, pazar yerine bomba yağdırdı. 13 kişi hayatını kaybetti. Refah Sınırı açıldı. Türkiye, sahra hastaneleri kuracağını açıkladı.
Saldırılarda 14 bin 200 bina tamamen yıkıldı.
133 bini ise ağır hasarlı. Başkan Erdoğan, Stoltenberg'i aradı: Bu dramı bitirmek için harekete geçin.
ABD'li asker Macgregor, yorum yaptı: Türkiye isterse 2 milyon asker yığar. Lıverpool taraftarı pankart astı: Allah için Gazze'yi koruyun!