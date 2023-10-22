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İngiltere'den skandal karar: Londra metrosunda "Özgür Filistin" sloganı atan makinist hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi! İngiliz polisi, Londra metrosunda çalışan bir makinistin dün trende "Filistin yanlısı slogan atması üzerine" soruşturma başlattı. Sosyal medyada dün çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda, Londra metrosunda çalışan bir makinistin, trenin seslendirme sistemi üzerinden "Özgür Filistin" sloganı attığı ve ardından "Umarım hepiniz bugün güzel bir gün geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tüm bu insanları dualarınızdan eksik etmeyin." dediği duyulmuştu.

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 17:50 Güncelleme 22 Ekim 2023, 18:08
İngiltere’den skandal karar: Londra metrosunda Özgür Filistin sloganı atan makinist hakkında soruşturma başlatıldı

İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP) ile Londra Toplu Taşıma İdaresi (TfL), dün Londra'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisine giden yolcuların bulunduğu trende, makinistin "Özgür Filistin" sloganı atmasıyla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Londra metrosunda "Özgür Filistin" sloganları atıldı!

BTP Müdür Yardımcısı Sean O'Callaghan, yaptığı açıklamada, "BTP, sosyal medyada dolaşan ve Londra'da bir trenin makinisti tarafından slogan atıldığını gösteren görüntülerden haberdar. BTP, TfL ile çalışıyor ve konuyu araştırıyor." ifadelerini kullandı.

TfL'den yapılan açıklamada da herkes için güvenli ulaşım sağlamaya kararlı oldukları kaydedildi.

MAKİNİST: "TÜM BU İNSANLARI DUALARINIZDAN EKSİK ETMEYİN"
Sosyal medyada dün çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda, Londra metrosunda çalışan bir makinistin, trenin seslendirme sistemi üzerinden "Özgür Filistin" sloganı attığı ve ardından "Umarım hepiniz bugün güzel bir gün geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tüm bu insanları dualarınızdan eksik etmeyin." dediği duyulmuştu.

Filistin yanlısı yürüyüşe gitmek üzere trende bulunan yolcuların da makinistin "Özgür Filistin" sloganına eşlik ettiği görülmüştü.

Londra'da dün Filistin halkıyla dayanışma sergilemek amacıyla toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Başbakanlığa yürümüştü.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin'le dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son verilmesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrailin katliamına Londrada tepki! Binlerce kişi sokaklara çıktı

İSRAİL'İN KATLİAMINA LONDRA'DA TEPKİ
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırılarının dozunu artıran İşgalci İsrail Filistin'de soykırıma suçu işliyor. Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İşgalci İsrail fosfor bombası kullanarak adeta katliam yaptı.

Camileri, okullları hastaneleri hedef alan siyonistler kadın çocuk dinlemeden katletmeye devam ediyor.

ABD VE BATILI LİDERLER İŞGALCİ İSRAİL'E DESTEK VERİYOR!
İşgalci İsrail'e en güçlü destek ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.

Londra'da Filistin'e destek gösterisi: On binler sokağa indi!

Gazze'de vurulan hastaneyi İsrail'in vurmadığını iddia ederek "Desteğimiz devam edecek" dedi.

SUNAK NETANYAHU'NUN KUYRUĞU OLDU
Biden gibi işgalci İsrail'e destek veren bir diğer isim de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak oldu.

Netanyahu'nun ayağına giden ve eli cebinde karşılanan Sunak, "Sizinle birlikte durmaktan gurur duyuyorum. Sizinle ve halkınızla dayanışma içinde olacağız ve kazanmanızı da istiyoruz" dedi.

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İsrail'in katliamına Londra'da tepki!

LONDRA AYAKLANDI
Ancak Sunak'ın Londra'da sokakları Filistin için ayaklandı.

BİNLERCE KİŞİ BAŞBAKANLIK BİNASINA YÜRÜDÜ
Londra'da binlerce kişi Gazze'ye destek için sokaklara inerek başbakanlık binasına yürüdü.

İsrail'i kınayan İngilizler, "Gazze'yi bombalamayı durdurdur" "Gazze'de soykırım dursun" "Özgür Filitin" yazılı pankartlar açtı.

İngiltere merkezli 'Stop the War' (savaşı durdurun) adlı savaş karşıtı sivil toplum kuruluşu, 16 Ekim'de halka çağrı yapmış ve İngiliz halkını, başkent Londra'da Filistinlileri desteklemeye çağırmıştı.

Binlerce kişi bugün Londra'da toplanarak Filistin'e destek çağrısı sloganları attı.

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Hatta bebekleri ile katılanlar da oldu.

Yürüyüşe 100 bine yakın kişi katıldı.

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İngiltere’den skandal karar: Londra metrosunda Özgür Filistin sloganı atan makinist hakkında soruşturma başlatıldı
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