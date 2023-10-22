İngiltere'den skandal karar: Londra metrosunda "Özgür Filistin" sloganı atan makinist hakkında soruşturma başlatıldı

İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP) ile Londra Toplu Taşıma İdaresi (TfL), dün Londra'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisine giden yolcuların bulunduğu trende, makinistin "Özgür Filistin" sloganı atmasıyla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

BTP Müdür Yardımcısı Sean O'Callaghan, yaptığı açıklamada, "BTP, sosyal medyada dolaşan ve Londra'da bir trenin makinisti tarafından slogan atıldığını gösteren görüntülerden haberdar. BTP, TfL ile çalışıyor ve konuyu araştırıyor." ifadelerini kullandı.

TfL'den yapılan açıklamada da herkes için güvenli ulaşım sağlamaya kararlı oldukları kaydedildi.