Filistinli çocuklar şehit olmadan önce isimlerini böyle yazmışlardı! İnsanlığı ağlatan görüntü

Katil İsrail'in 17 Ekim'deki El-Ehli Bapsit hastanesine düzenlediği saldırıda, yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.
Katil İsrail'in 17 Ekim'deki El-Ehli Bapsit hastanesine düzenlediği saldırıda, yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.
Bunların yanı sıra saldırı sonrasında yaşamını yitirenlerin bazılarının kimliği bile tespit edilememişti.
Katliamın ardından Gazze'de yaşayanların endişelerine bir yenisinin eklendiği ve çocuklarının saldırılarda öldüklerinde tanınmamaktan korkar hale gelmişti.
VURULURSA TANINSINLAR DİYE İSİMLERİNİ VÜCUTLARINA YAZMIŞLARDI
Gazzeliler, vurulmaları durumunda kolaylıkla tanınmaları için çocukların avuçlarına isimlerini yazmaya başlamışlardı.
Gelen son görüntüler yürekleri dağladı. Vücutlarına isimleri yazılan küçük çocuklar bugün katil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.
HER DAKİKA SOYKIRIMIN BOYUTU KORKUNÇ HALE DÖNÜYOR
İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 266 artarak 4 bin 651'e yükselirken yaşamını yitirenlerin 1873'ünü çocuklar oluşturuyor.