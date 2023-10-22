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Filistinli çocuklar şehit olmadan önce isimlerini böyle yazmışlardı! İnsanlığı ağlatan görüntü

Dünya 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in Filistin'deki soykırımına şahit oluyor. Kadın-çocuk farketmeksizin binlerce sivilin üzerine bomba yağdıran işgalci İsrail, bugün yine insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Bölgeden gelen görüntüler ise yürekleri sızlatmaya devam ediyor. Bölgede her gün üzerlerine bomba yağan çocuklar, ölmeleri halinde aileleri cesetlerini teşhis edilebilsin diye vücutlarına isimlerini yazmıştı. İsimleri yazılan bu küçük çocuklar, katil İsrail tarafından geçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 14:27 Güncelleme 22 Ekim 2023, 14:46
Filistinli çocuklar şehit olmadan önce isimlerini böyle yazmışlardı! İnsanlığı ağlatan görüntü

Katil İsrail'in 17 Ekim'deki El-Ehli Bapsit hastanesine düzenlediği saldırıda, yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

Bunların yanı sıra saldırı sonrasında yaşamını yitirenlerin bazılarının kimliği bile tespit edilememişti.

Katliamın ardından Gazze'de yaşayanların endişelerine bir yenisinin eklendiği ve çocuklarının saldırılarda öldüklerinde tanınmamaktan korkar hale gelmişti.

VURULURSA TANINSINLAR DİYE İSİMLERİNİ VÜCUTLARINA YAZMIŞLARDI
Gazzeliler, vurulmaları durumunda kolaylıkla tanınmaları için çocukların avuçlarına isimlerini yazmaya başlamışlardı.

Gelen son görüntüler yürekleri dağladı. Vücutlarına isimleri yazılan küçük çocuklar bugün katil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.

HER DAKİKA SOYKIRIMIN BOYUTU KORKUNÇ HALE DÖNÜYOR
İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 266 artarak 4 bin 651'e yükselirken yaşamını yitirenlerin 1873'ünü çocuklar oluşturuyor.

Filistinli çocuklar ölümü böyle bekliyor! İsrailin Gazzedeki soykırımına destek veren ülkeler utanır mı?

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