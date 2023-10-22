Filistinli çocuklar şehit olmadan önce isimlerini böyle yazmışlardı! İnsanlığı ağlatan görüntü

Katil İsrail 'in 17 Ekim'deki El-Ehli Bapsit hastanesine düzenlediği saldırıda, yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

Bunların yanı sıra saldırı sonrasında yaşamını yitirenlerin bazılarının kimliği bile tespit edilememişti.

Katliamın ardından Gazze'de yaşayanların endişelerine bir yenisinin eklendiği ve çocuklarının saldırılarda öldüklerinde tanınmamaktan korkar hale gelmişti.