CANLI TAKİP | Refah Kapısı günler sonra açıldı! İsrail Cenin’de cami vurdu! Hamas’tan rehine açıklaması

7 Ekim'den bu yana Hamas'ı bahane ederek Gazze 'deki sivilleri bombalayan İsrail ; cami, okul ve hastaneleri hedef aldı.

ŞEHİT SAYISI 4 BİNİ AŞTI

Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 1524'ü çocuk, 1000'i kadın olmak üzere 4 bin 137 Filistinli şehadet şerbeti içti.







12 BİN KİŞİ ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği kalleş saldırıda 500 Filistinliyi şehit eden İsrail, bu kez gözünü Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'ne dikti!

Filistin Kızılayı, İsrail işgal güçlerinden Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit aldıklarını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, "yeni bir hastane trajedisi" yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Öte yandan hastanede 400'den fazla hasta 12 binden fazla sivili bulunuyor.

İşte dakika dakika yaşananlar...

08:33: İSRAİL YİNE ŞAM VE HALEP HAVALİMANLARINI VURDU

Suriye devlet medyası, İsrail'in sabaha karşı 5:25'de Şam ve Halep havalimanlarını vurduğunu bildirdi. Bir askeri kaynağa dayandırılan gelişmeyle ilgili 'İsrail uluslararası havalimanlarını hedef alan bir saldırı daha düzenlendi. Saldırıda bir sivil işçi öldü, bir başkası ise yaralandı' denildi.

Yanı sıra saldırı sonrası pistte maddi zarar oluştu ve uçuşlar ertelendi. Suriye Ulaştırma Bakanlığı yolcuların Lazkiye'ye gönderildiğini bildirdi.

08:12: Gazze'ye yardım için, 20 kişilik uzman hekim ekibi, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyacak Cumhurbaşkanlığı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanıyor. 20 kişilik uzman ekip, Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekip, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.

07:51: İSRAİL: HİZBULLAH TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYOR

İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus'tan İsrail'in kuzey sınırında yaşanan gerginlikle ilgili konuştu. Conricus Hizbullah ile ilgili 'Tepkimizi ölçüyorlar. Hizbullah tehlikeli bir oyun oynuyor ve gerilimi tırmandırıyor. Her geçen gün saldırıların arttığını görüyoruz' dedi.

07:42: KANADA: HASTANEYİ İSRAİL VURMADI

17 Ekim'de Gazze'deki El Ahli İsrail, Gazze'nin en büyük hastanelerinden olan El Ehli'yi yerle bir etti. Saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybederken Tel Aviv yönetimi roketin Gazze'den ateşlendiğini öne sürdü.

Kanada Savunma Bakanlığı, açık kaynak ve gizli raporlara ilişkin analizleri inceledikten sonra saldırıyı İsrail'in yapmadığını açıkladı. Bakanlık roketin 'büyük olasılıkla' Gazze'den atıldığını kaydetti. Kanada'nın yanı sıra ABD ve Fransa'da İsrail'in El-Ehli hastanesine saldırmadığını öne sürdü.

07:29: ABD'DEN İRAN'A KARŞI THAAD HAMLESİ

Pentagon tarafından yapılan açıklamada Patriot savunma füzelerinin yanı sıra Orta Doğu'ya Yüksek İrtifa Hava Savunması füzelerinin (THAAD) gönderileceği belirtildi. THAAD sistemi, kısa ve orta menzilli balistik füzeleri uçuşlarının son aşamasında vurmak için tasarlandı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, bu hamlenin 'İran ve onun vekil güçlerinin Orta Doğu bölgesindeki son gerilimini' karşı yapıldığı kaydedildi. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın iki hafta önce patlak vermesinden bu yana Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik saldırılar arttı. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısının ardından ABD, iki uçak gemisini Doğu Akdeniz'e kaydırdı ve İsrail'e ek teçhizat ve mühimmat verme sözü verdi.

06:50: HAMAS'TAN REHİNE AÇIKLAMASI: İSRAİL REDDETTİ

Hamas sözcüsü Halid el Kaddoumi'ye göre İsrail, Hamas'ın iki esiri daha serbest bırakma teklifini insani gerekçelerle reddetti. Al Jazeera muhabiri Muhammed Jamjoon, Netanyahu'nun ofisinin teklifi reddettiğini ve şimdi de böyle bir teklifin varlığını reddettiğini söyledi. Anlaşmazlık, Katar'ın arabuluculuğunun yardımıyla iki Amerikalı rehinenin dün serbest bırakılmasının ardından geldi. Al Jazeera bu haberi 'Netanyahu iki rehinenin daha serbest bırakılması teklifini reddetti' başlığı ile okurlarına duyudu.

05:11: İSRAİL CENİN'DE CAMİYİ VURDU

İsrail, Cenin mülteci kampında bir camiyi vurduğunu açıkladı. Filistinli sağlık görevlileri en az bir kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

03.00 Batı Şeria'daki Filistin medyası, İsrail rejim askerlerinin Cenin kampındaki El Ensari Camii'ne RPG'lerle hedef aldığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

21 EKİM'DE NE OLDU?

23:51 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail'in Han Yunus merkezine düzenlediği saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti.

22:55 Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı: İsrail, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktı.

21.41 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatına işaret ederek, "Gazze Şeridi'ne gireceğiz" dedi.