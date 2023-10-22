ABD’den flaş İran açıklaması: Karşılık vermeye hazırız

İranlı yetkililerin, bölgedeki ABD güçlerine ve personellerine yönelik saldırılarını artırmasını beklediklerini aktaran Blinken, bu kişilerin güvenliklerini sağlamak ve "gerektiğinde kararlı şekilde karşılık verebilmek" için gerekli adımların atıldığını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, kritik görevlerde bulunmayan personele, ABD'nin Erbil Büyükelçiliğinden ve Erbil Başkonsolosluğundan ayrılmalarının emredildiği aktarılmıştı.

BÖLGEYE, EK ASKERİ UNSURLAR KONUŞLANDIRILDI Blinken, bölgeye 2 uçak gemisi görev grubu da dahil olmak üzere ek askeri unsurlar konuşlandırıldığını aktararak, "(Bunu) kışkırtmak için değil caydırmak ve herhangi biri bir şey yapmaya kalkışırsa orada olduğumuzu açıkça göstermek için yaptık." dedi.

SİYONİST REJİMİN AMERİKA ADINA YÜRÜTTÜĞÜ VEKALET SAVAŞI

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, ikili ve uluslararası konuların yanı sıra Gazze'deki son durumu görüştü.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor'la bir araya geldi.

İki ülkenin dışişleri bakanları yaptıkları görüşmede ikili ve uluslararası konuların yanı sıra Gazze'deki son durumu ele aldı.

Abdullahiyan, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısındaki konuşmasında, "Bugün, Gazze'de tanık olduğumuz şey, Siyonist rejimin Amerika adına mazlum halka ve Filistinli sivillere karşı yürüttüğü vekalet savaşıdır." ifadelerinde bulundu.

Bölgenin "barut fıçısı gibi" olduğunu dile getiren Abdullahiyan, "Gazze ve Batı Şeria'da savaş çığırtkanlığının, soykırımın, katliamın, Gazze ve Batı Şeria sakinlerinin zorla yerinden edilmesinin, sürdürülmesine ilişkin herhangi bir yanlış hesaplama ciddi, acı ve geniş sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv ziyaretinde, yüzlerce uçak, gemi ve kamyon dolusu silahı İsrail'e göndereceğini açıkladığını hatırlatan Abdullahiyan, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ise sadece 20 kamyon insani yardım gönderildiğini ifade etti.

Abdullahiyan, "Amerika ve Siyonist rejimi (İsrail'i), Gazze'deki soykırımı ve insanlığa karşı suçları derhal durdurmazlarsa her an bölgenin kontrolden çıkma ihtimalinin bulunduğu konusunda uyarıyorum." dedi.