ABD’den flaş İran açıklaması: Karşılık vermeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken işgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamla ilgili Amerikan basınına konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken işgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamla ilgili Amerikan basınına konuştu.
İRAN MÜDAHALE EDEBİLİR
NBC televizyon kanalının "Meet the Press" adlı programına katılan Blinken, ABD'nin soykırımcı İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama, "İran'ın müdahalesiyle tırmanmasını beklediğini" belirterek, Biden yönetiminin, bölgedeki ABD personeli ya da silahlı kuvvetlerinin "herhangi bir düşmanca eylemin hedefi olması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu" vurguladı.
İKİNCİ YA DA ÜÇÜNCÜ BİR CEPHE GÖRMEK İSTEMİYORUZ
Blinken, "İstediğimiz şey bu değil. Biz, gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Kuvvetlerimizin ya da personelimizin ateş altında kalmasını istemiyoruz ama böyle bir şey olursa, buna hazırız." değerlendirmesinde bulunarak, kimsenin savaşta ikinci ya da üçüncü bir cephe görmek istemediğinin altını çizdi.
İranlı yetkililerin, bölgedeki ABD güçlerine ve personellerine yönelik saldırılarını artırmasını beklediklerini aktaran Blinken, bu kişilerin güvenliklerini sağlamak ve "gerektiğinde kararlı şekilde karşılık verebilmek" için gerekli adımların atıldığını dile getirdi.
BÖLGEYE, EK ASKERİ UNSURLAR KONUŞLANDIRILDI
Blinken, bölgeye 2 uçak gemisi görev grubu da dahil olmak üzere ek askeri unsurlar konuşlandırıldığını aktararak, "(Bunu) kışkırtmak için değil caydırmak ve herhangi biri bir şey yapmaya kalkışırsa orada olduğumuzu açıkça göstermek için yaptık." dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, kritik görevlerde bulunmayan personele, ABD'nin Erbil Büyükelçiliğinden ve Erbil Başkonsolosluğundan ayrılmalarının emredildiği aktarılmıştı.
SİYONİST REJİMİN AMERİKA ADINA YÜRÜTTÜĞÜ VEKALET SAVAŞI
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, ikili ve uluslararası konuların yanı sıra Gazze'deki son durumu görüştü.
Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor'la bir araya geldi.
İki ülkenin dışişleri bakanları yaptıkları görüşmede ikili ve uluslararası konuların yanı sıra Gazze'deki son durumu ele aldı.
Abdullahiyan, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısındaki konuşmasında, "Bugün, Gazze'de tanık olduğumuz şey, Siyonist rejimin Amerika adına mazlum halka ve Filistinli sivillere karşı yürüttüğü vekalet savaşıdır." ifadelerinde bulundu.
Bölgenin "barut fıçısı gibi" olduğunu dile getiren Abdullahiyan, "Gazze ve Batı Şeria'da savaş çığırtkanlığının, soykırımın, katliamın, Gazze ve Batı Şeria sakinlerinin zorla yerinden edilmesinin, sürdürülmesine ilişkin herhangi bir yanlış hesaplama ciddi, acı ve geniş sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv ziyaretinde, yüzlerce uçak, gemi ve kamyon dolusu silahı İsrail'e göndereceğini açıkladığını hatırlatan Abdullahiyan, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ise sadece 20 kamyon insani yardım gönderildiğini ifade etti.
Abdullahiyan, "Amerika ve Siyonist rejimi (İsrail'i), Gazze'deki soykırımı ve insanlığa karşı suçları derhal durdurmazlarsa her an bölgenin kontrolden çıkma ihtimalinin bulunduğu konusunda uyarıyorum." dedi.
Görüşmede ikili ilişkileri de değerlendirdiklerini paylaşan Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'inin son Güney Afrika ziyaretinde iki ülke cumhurbaşkanlarının imzaladığı anlaşma ve mutabakatların takibini ele aldıklarını aktardı.
Abdullahiyan, Filistin'i destekleme ve "apartheid yönetimle mücadele" konusundaki tutumu nedeniyle Güney Afrika hükümeti ve halkına teşekkür etti.
Gelecek haftalarda Güney Afrika'dan heyetlerin Tahran'ı ziyaret edeceğini kaydeden Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Reisi'nin de Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın resmi daveti üzerine bu yıl Güney Afrika'yı ziyaret edeceğini bildirdi.
"SALDIRILAR UTANÇ VERİCİ"
Güney Afrika Dışişleri Bakanı Pandor da İsrail'in Gazze ve Filistin halkına yönelik saldırısını "utanç verici" olarak nitelendirerek, "Uluslararası toplum olarak bu konuya, mazlum Filistin halkının karşı karşıya olduğu adaletsizlik durumuna daha fazla dikkat etmeliyiz." diye konuştu.
Nelson Mandela'nın inançlarından hiçbir zaman sapmadıklarını dile getiren Pandor, "Filistinlilerin kendi bağımsız ülkeleri olmalı. Birleşmiş Milletler 1967'ye göre Filistin'in sınırlarını tanımalıdır." dedi.
Pandor, İran ile ilişkilerinin sadece ikili olmadığını aynı zamanda BRICS ortaklıklarının olduğunu hatırlatarak, "İran ve Güney Afrika enerji alanında iyi bir işbirliğine sahip olabilir çünkü biz kaynak tedarikçilerimizi çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Güney Afrikalı Bakan, iki ülkenin doları ticari ilişkilerden çıkarma niyetine işaret ederek, uluslararası ticarette diğer para birimlerini kullanmak istediklerini kaydetti.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.