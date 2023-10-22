75 yıldır süren soykırım! Kasap Şaron 3 günde 3 bin Filistinliyi katletmişti

Şubat 1983'te İsrail'in katliamı araştırmak üzere kurmak zorunda kaldığı komisyon, Şaron'u katliamın sorumluları arasında gösterdi. 18 Haziran 2001'de o katliamdan sağ kurtulan 23 kişi, Şaron'un insanlığa karşı suçtan yargılanması için Belçika'da dava açtı.

15 Mayıs 2002'de ABD ve İsrail'in baskılarıyla Belçika, bu davanın açılmasına imkân veren yasayı değiştirmek zorunda kaldı ve dava yetkisizlik nedeniyle düştü. Birleşmiş Milletler, 16 Aralık 1982'de bunun bir soykırım olduğunu iddia etti ancak hâlâ katliama dair hiçbir yargılama ve cezai işlem gerçekleşmedi.

2006'dan yaşamını yitirdiği 2014'e kadar hastalıkları nedeniyle komada kalan Şaron bu katliamlardan dolayı 'Beyrut Kasabı' olarak anılıyordu. İsrail Başbakanı olduğu dönemde Filistin'de binlerce sivil Müslümanı katletmesiyle tarihe bebek katili olarak geçen Ariel Şaron, uzun yıllar yatağa bağımlı olarak ölümü beklemiş ancak ölememiş, canlı canlı çürümüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de son olarak hastane bombalayıp aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu yüzlerce sivili katletmesi "selefi olan Ariel Şaron'un yolundan gidiyor" şeklinde değerlendiriliyor.