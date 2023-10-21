7 Ekim Cumartesi sabahı "kendi tarihinin açık ara en kötü gününü" yaşadığını iddia eden işgalci İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor.



HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇU İŞLENDİ

7 Ekim'den bu yana Hamas'ı bahane ederek Gazze'deki sivilleri bombalayan İsrail; cami, okul ve hastaneleri hedef aldı. Fosfor bombası kullanmaktan geri durmayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alacak kadar soykırımın dozunu artırdı. Hastane katliamında aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

Orta Doğu'da gerilim yükseliyor. Çin Deniz Kuvvetleri, 6 savaş gemisi konuşlandırdı.



ABD'DEN SOYKIRIMA DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden, bu hafta içinde ABD Kongresi'nden İsrail'in savunması için eşi benzeri görülmemiş bir destek paketi isteyeceğini duyurdu.

Biden, İsrail'de temasları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. 7 Ekim'deki saldırılardan, can kayıplarından ve rehinelerden söz eden Biden, "İsrail'e tek bir mesajla geldim. Yalnız değilsiniz." ifadesini kullandı.



10 BİN ASKER-UÇAK GEMİSİ...

Öte yandan ABD, İsrail destek için uçak gemilerini ve savaş gemilerini gönderdiğini açıklamıştı.



ORTADOĞU'DA GERİLİM YÜKSELİYOR

Tüm bu yaşananların gölgesinde Çin'den flaş bir hamle geldi. Çin Deniz Kuvvetleri, Orta Doğu'da 6 savaş gemisi konuşlandırdı.



TATBİKAT SONRASI YOLA ÇIKTI

Çin donanma gemileri Maskat'ta Umman donanmasıyla ortak askeri tatbikata katıldı. Ortak tatbikatlar kapsamında Çinli komutanlar Orta Doğulu mevkidaşlarıyla bir araya geldi ve askeri üsleri ziyaret etti.



Xİ JİNPİNG: İKİ DEVLETİ ÇÖZÜM VURGUSU YAPMIŞTI

Perşembe günü Çin lideri Xi Jinping , İsrail ile Hamas arasındaki mevcut savaştan çıkmanın tek yolunun iki devletli çözüm olduğu dile getirmişti. Jinping, "Şu anda en büyük öncelik, çatışmanın genişlemesini, hatta kontrolden çıkıp ciddi bir insani krize yol açmasını önlemek için mümkün olan en kısa sürede ateşkestir" ifadelerini kullanmıştı.





