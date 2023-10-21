İsrail ordusu Lübnan’ın güneyini vurdu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurduğu belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin, İsrail ordu sözcülüğüne dayanarak verdiği habere göre, İsrail uçakları, Hizbullah'ın dün güdümlü antitank füzesiyle düzenlediği saldırılara karşılık örgüte ait askeri hedeflere saldırdı.





Hedefler arasında, Hizbullah'ın operasyonel ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı bir dizi askeri kompleks ile sınır bölgesindeki bir tanksavar füze fırlatma sistemi yer aldı.

Hizbullah'a bağlı El-Menar Televizyonu, İsrail ordusunun, güney Lübnan'da Ayta eş-Şab, Rab et-Tıleytan ve diğer yerlerdeki hedefleri bombaladığını duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, dün, İsrail'e ait Branit Askeri Üssü'nün güdümlü antitank füzesiyle direkt hedef alındığını ve İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğunu belirtmişti.





