Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.
BASINA KAPALI GERÇEKLEŞİYOR
İki liderin görüşmesi Vahdettin Köşkü'nde 15.30 sıralarında başladı. Görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.
FİLİSTİNLİLER İÇİN TÜM ÜLKELERİN BİR ARAYA GELİP ÇÖZÜM ÜRETMESİ GEREKİYOR
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i Uluslararası Adalet Divanına şikayet edip etmeyeceklerine ilişkin "Yalnız kalmak istemiyoruz. Bu konudaki tavrımızı zaten belirtmiştik. Filistinliler için tüm ülkelerin bir araya gelip çözüm üretmesi gerekiyor." dedi.
The Star gazetesinin haberine göre, Enver, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ortak zirvesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Enver, Filistin'i savunduğu için Batı ülkelerinden tepki beklediğini belirterek "Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü duruma uluslararası alanda dikkat çekmeye devam edeceğini" vurguladı.
Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edip etmeyeceklerine ilişkin Enver, "Yalnız kalmak istemiyoruz. Bu konudaki tavrımızı zaten belirtmiştik. Filistinliler için tüm ülkelerin bir araya gelip çözüm üretmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.
Enver İbrahim, bu konuda KİK ve ASEAN ülkelerinin aynı görüşte olduğu için "endişeli olmadığını" kaydederek Gazze'deki insani durum hakkında fikir birliği olduğunu söyledi. İsrail'in saldırılarını durdurması için "baskıya ihtiyaç olduğunu" ifade eden Enver, bu durum kontrol altına alınmadığı müddetçe bölgesel güvenliğin üzerinde ciddi etkisi olacağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 21, 2023
Görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve…
BAŞKAN ERDOĞAN SON OLARAK HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile 21 Ekim'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti.
İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.