Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul etti

Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edip etmeyeceklerine ilişkin Enver, "Yalnız kalmak istemiyoruz. Bu konudaki tavrımızı zaten belirtmiştik. Filistinliler için tüm ülkelerin bir araya gelip çözüm üretmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Enver İbrahim, bu konuda KİK ve ASEAN ülkelerinin aynı görüşte olduğu için "endişeli olmadığını" kaydederek Gazze'deki insani durum hakkında fikir birliği olduğunu söyledi. İsrail'in saldırılarını durdurması için "baskıya ihtiyaç olduğunu" ifade eden Enver, bu durum kontrol altına alınmadığı müddetçe bölgesel güvenliğin üzerinde ciddi etkisi olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.



Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 21, 2023



BAŞKAN ERDOĞAN SON OLARAK HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile 21 Ekim'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.