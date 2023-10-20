Soykırımcı İsrail tarafından katledilen 19 yaşındaki stajyer doktorun son mesajı yürekleri sızlattı: Dünyanın tamamını affetmeyeceğiz

Stajyer doktor Besan Helasa... 19 yaşındaydı... İşgale ve acıya rağmen doğduğu ülkesinde umutları vardı.
Stajyer doktor Besan Helasa... 19 yaşındaydı... İşgale ve acıya rağmen doğduğu ülkesinde umutları vardı.
Doktor olacaktı. Ancak İsrail'in füzeleri onu ve ailesini Gazze'de hayattan kopardı.
Sosyal medyadaki son paylaşımı ortaya çıktı. Okuyan herkes ağladı: Tek suçumuz, bizden çalınan topraklarımızı savunmamız ve insan olarak temel haklarımızı talep etmemiz...
Batı medyası, katliama gözünü kapadı. 3 maymunu oynadı. Karartmaya sosyal medya da katıldı. Facebook ve Instagram, Filistin yanlısı mesajlara sansür uyguladı.
Katliamın 13. gününde ölen Filistinli sayısı 3 bin 785'e çıktı. İsrail'in bombardımanları sonucu 4 hastane devre dışı kaldı. ABD'li 800 akademisyen, İsrail'e sert çıktı. Ateşkes çağrısı yaptı.
KATLİAMIN KANITI
İsrail Gazze'de katliamlarına devam ederken, türlü yalanlarla kendini kurtarmaya çalışıyor. Al Ahli Baptist Hastanesi'ndeki katliamı da inkar eden İsrail fena yakalandı. Çünkü İsrail ordusu Salı günü Al-Zaytoun Mahallesi'nin terk edilmesini istedi. O mahallede yer alan Al Ahli Baptist Hastanesi de 19.48'de bombalandı. Katliamın etkisi dünyada yankılanırken, İsrail paniğe kapıldı. Paylaşılan mesaj kaldırıldı. Hemen İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Ordusu, katliamı kendilerinin yapmadıklarını açıkladı. Ancak buna İsrail destekçileri dışında kimse inanamadı. İşte katliamla ilgili son rakamlar:
İsrail saldırısında hastanede 3 bin 940 kişi vardı.
- 100'ü çocuk olmak üzere 471 kişi can verdi, 316 kişi yaralandı.
- Hastanedeki cihazların tamamı kullanılamaz hale geldi.
- Yoğun bakım ünitesi kapatıldı.
- Ameliyat için 109 kişi bekliyor.
İsrail Ordusu, Salı günü Gazze'nin Al-Zaytoun Mahallesi'nin terk edilmesini istedi. Saat 19.48'de de mahallenin merkezinde bulunan Al Ahli Baptist Hastanesi'ni yerle bir etti. Uzmanlar, "Bu tesadüf olabilir mi? Açık şekilde İsrail katliam yaptı" dedi
İSRAİL: 306'SI ASKER 1400 ÖLÜ, 3 BİN 968 KİŞİ YARALI
FİLİSTİN: 3 BİN 785 ÖLÜ, 12 BİN KİŞİ YARALI
İSRAİL KİLİSEYİ VURDU
İsrail'in Filistin'deki katliamı tüm hızıyla sürdü. İsrail ordusu, Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı düzenledi. Olayda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Gazze Şeridi'nde bulunan Al- Quds ve Han Yunus hastanelerinin yakınına da hava saldırısı düzenlendi. Filistin Kızılayı, saldırı anına ait görüntüleri paylaştı. 8 bin Filistinli'nin bulunduğu Al-Quds Hastanesi'ne giden yollar yerle bir oldu. İsrail, Gazze'deki birçok yerin yanı sıra UNRWA'ya ait bir okulu vurdu. Evlerini terk etmek zorunda kalanların sığındığı UNRWA okuluna yönelik saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu.
OKULU VURDU
Yetkililer, okul saldırısında 20'si çocuk 51 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yine İsrail savaş uçakları, Han Yunus'taki Havuz bölgesinde evlerini terk edenlerin sığındığı Ahmed Abdulaziz Okulu yakınındaki bir evi de hedef aldı. Hava saldırıları sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi. WAFA'nın bir başka haberinde ise Han Yunus'un güneyinde bulunan el-Bekri ailesinin evinin hedef alındığı İsrail hava saldırısı sonucu, aralarında 7'si çocuk olmak üzere en az 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
SÜRESİZ NÖBET
İsrail'in Filistin'deki katliamını protesto eden binlerce kişi yurt genelinde sokaklara çıktı. Çeşitli sivil toplum örgütleri, dernekler ve vatandaşlar Tel Aviv'in saldırılarını kınadı. Yapılan yürüyüşlerde protestocular "Katil İsrail" sloganları attı. "Özgür Filistin" yazı pankartları taşıdı. Diyarbakır, İzmir ve Trabzon'da süresiz direniş nöbeti başlatıldı.
GİZLİ AJANDA
ABD'li emekli komutan CIA eski Başkanı David Howell Petraeus, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını '11 Eylül'den daha kötü' olarak niteledi. "Çok ama çok zor bir savaş, İsrail'in siviller dahil ağır kayıpları olacak. 11 Eylül'de uçaklar vardı; 7 Ekim'de binlerce roket ve savaş uçağı, hatta planör ve büyük akıl vardı. Yaptıklarının karmaşıklığı gerçekten oldukça olağanüstüydü. Eğer Hamas yok edilirse Gazze'de İsrail'in göz ardı edemeyeceği bir güç boşluğu oluşacaktır. Bu büyük bir felakete neden olur. İsrail'in şu anda ne düşündüğünü anlayan biri de yok" diyerek bu savaşı büyük bir aklın yürüttüğüne dikkati çekti.
NOTLAR
ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.
- Refah, Gazze'nin İsrail kontrolünde olmayan tek sınır kapısı.
- Gazze'de su krizi.... Gazzeliler, 'Kirli ve tuzlu su içiyoruz çünkü başka çaremiz yok' dedi.
- İsrail güçleri, Batı Şeria'da 4'ü çocuk, 7 Filistinli'yi öldürdü.
- İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, İsrail'de Filistinliler'e destek veren protestocuları otobüslerle bindirip Gazze'ye göndermekle tehdit etti.
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Brezilya tarafından sunulan ve Hamas ile İsrail arasındaki savaşı ve özellikle de Hamas'ın "terör saldırılarını" kınayan karar tasarısını reddetti.
- Aralarında Nobel ödüllü olan akademisyenlerin bulunduğu 800 kişi, İsrail'i eleştirdi, ateşkes çağrısı yaptı.
- BM'de şov zamanı. Beş daimi üyeden biri olan ABD'nin aleyhte oy kullanması İsrail'e karşı tüm kararları engellemeye yetti.
- İngiliz Daily Mail gazetesindeki haberde "İsrail Anaokulunda Katliam" yalanını ortaya attı.
DESTEKLİYO'RUS'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması için önerdiği "garantör ülkeler" formülünü görüşmeye hazır olduklarını belirtti. Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gündeme getirdiği öneriyle ilgili "Her türlü yapıcı teklifi müzakere etmeye hazırız. Bana öyle geliyor ki Türkiye'nin inisiyatifi dengeyi sağlama arzusundan kaynaklanıyor. Bunu değerlendirmek için işbirliği yapmaya hazır olacağız" dedi.
EY DÜNYA NEREDESİN?
İsrail'in katlettiği çocukları gösteren doktor, "Bu çocukların suçu ne? Ey dünya, neredesin? İsrail'in yaptığı katliamları görmüyor musunuz" diye feryat etti.
İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'ye büyük bir saldırı başlattı. Han Yunus'ta da bir eve füze yağdırdı. Aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin canını aldı. Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad, bu saldırıda hayatını kaybeden 6 yavrunun cansız bedenleri önünde İsrail'i kınadı. Gözyaşları içinde dünyaya haykırdı. "Şu çocuklara bakın. Bu çocukları kim öldürüyor? Nedir bu? Bu çocukların suçu ne? Ey dünya, sen bu çocukların yanında neredesin? İsrail'in bu mazlum halka karşı yaptığı katliamları görmüyor musunuz" ifadelerini kullandı.
YEMEN FÜZESİNİ ABD ENGELLEDİ
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ryder, Kızıldeniz'de konuşlu ABD donanmasının Yemen'den fırlatılan 3 füzeyi ve 8 İHA'yı vurduğunu açıkladı. Füzelerin ve insansız hava araçlarının, İsrail'deki hedeflere doğru fırlatıldığını vurguladı.
BİR BABA ÜÇ YAVRU
İsrail Refah kentinde bulunan Dhair ailesini hedef aldı. Eve bomba yağdırdı. Yerle bir olan binanın altında, çok sayıda çocuk ve kadın kaldı. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Enkaz altından peş peşe çocukların cansız bedenleri çıkarıldı. Bir baba üç ayrı çocuğun cansız bedenini kucağında taşırken İsrail'e haykırdı: "Bu yavruların hesabını nasıl vereceksiniz" diye bağırdı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması için önerdiği "garantör ülkeler" formülünü görüşmeye hazır olduklarını belirtti. Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gündeme getirdiği öneriyle ilgili "Her türlü yapıcı teklifi müzakere etmeye hazırız. Bana öyle geliyor ki Türkiye'nin inisiyatifi dengeyi sağlama arzusundan kaynaklanıyor. Bunu değerlendirmek için işbirliği yapmaya hazır olacağız" dedi.
KALBİMİZ GAZZE İÇİN ATIYOR
İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla Türkiye'de 3 gün süreyle milli yas ilan edildi. Başkan Erdoğan'ın yayınladığı genelgenin ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, Türk bayrakları yarıya indirildi. Konserler, toplantılar ve eğlenceler iptal edildi.
YENİ KATLİAM HAZIRLIĞI
Çocukları ve kadınları öldürmeye doymayan İsrail, kara harekatı sinyali de verdi. Askerleri ziyaret eden Başbakan Netanyahu, "Hazırız" dedi.
DUR NETANYAHU
ABD Yahudi cemaati üyeleri, Washington DC'deki ABD Kongre Binası'na girdi. İsrail'in saldırılarını protesto etti. Bu gösteriler, Biden'ın, İsrail'e yaptığı ziyaretin ardından geldi. Protestocular, hem Biden'a tepkilerini dile getirdi. Hem de Netanyahu'dan saldırıları durdurmasını istedi.
İNSANLIĞA 'FRANSIZ'!
Cezayir asıllı Fransız futbolcu Karim Benzema, "Bütün dualarımız Gazzeliler için" dedi. Fransızlar tarafından terörist ilan edildi. "Vatandaşlığı alınsın" diye kampanya düzenlendi.