Soykırımcı İsrail tarafından katledilen 19 yaşındaki stajyer doktorun son mesajı yürekleri sızlattı: Dünyanın tamamını affetmeyeceğiz





SÜRESİZ NÖBET

İsrail'in Filistin'deki katliamını protesto eden binlerce kişi yurt genelinde sokaklara çıktı. Çeşitli sivil toplum örgütleri, dernekler ve vatandaşlar Tel Aviv'in saldırılarını kınadı. Yapılan yürüyüşlerde protestocular "Katil İsrail" sloganları attı. "Özgür Filistin" yazı pankartları taşıdı. Diyarbakır, İzmir ve Trabzon'da süresiz direniş nöbeti başlatıldı.



GİZLİ AJANDA

ABD'li emekli komutan CIA eski Başkanı David Howell Petraeus, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını '11 Eylül'den daha kötü' olarak niteledi. "Çok ama çok zor bir savaş, İsrail'in siviller dahil ağır kayıpları olacak. 11 Eylül'de uçaklar vardı; 7 Ekim'de binlerce roket ve savaş uçağı, hatta planör ve büyük akıl vardı. Yaptıklarının karmaşıklığı gerçekten oldukça olağanüstüydü. Eğer Hamas yok edilirse Gazze'de İsrail'in göz ardı edemeyeceği bir güç boşluğu oluşacaktır. Bu büyük bir felakete neden olur. İsrail'in şu anda ne düşündüğünü anlayan biri de yok" diyerek bu savaşı büyük bir aklın yürüttüğüne dikkati çekti.





NOTLAR

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

- Refah, Gazze'nin İsrail kontrolünde olmayan tek sınır kapısı.

- Gazze'de su krizi.... Gazzeliler, 'Kirli ve tuzlu su içiyoruz çünkü başka çaremiz yok' dedi.

- İsrail güçleri, Batı Şeria'da 4'ü çocuk, 7 Filistinli'yi öldürdü.

- İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, İsrail'de Filistinliler'e destek veren protestocuları otobüslerle bindirip Gazze'ye göndermekle tehdit etti.

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Brezilya tarafından sunulan ve Hamas ile İsrail arasındaki savaşı ve özellikle de Hamas'ın "terör saldırılarını" kınayan karar tasarısını reddetti.

- Aralarında Nobel ödüllü olan akademisyenlerin bulunduğu 800 kişi, İsrail'i eleştirdi, ateşkes çağrısı yaptı.

- BM'de şov zamanı. Beş daimi üyeden biri olan ABD'nin aleyhte oy kullanması İsrail'e karşı tüm kararları engellemeye yetti.

- İngiliz Daily Mail gazetesindeki haberde "İsrail Anaokulunda Katliam" yalanını ortaya attı.





DESTEKLİYO'RUS'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması için önerdiği "garantör ülkeler" formülünü görüşmeye hazır olduklarını belirtti. Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gündeme getirdiği öneriyle ilgili "Her türlü yapıcı teklifi müzakere etmeye hazırız. Bana öyle geliyor ki Türkiye'nin inisiyatifi dengeyi sağlama arzusundan kaynaklanıyor. Bunu değerlendirmek için işbirliği yapmaya hazır olacağız" dedi.





EY DÜNYA NEREDESİN?

İsrail'in katlettiği çocukları gösteren doktor, "Bu çocukların suçu ne? Ey dünya, neredesin? İsrail'in yaptığı katliamları görmüyor musunuz" diye feryat etti. İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'ye büyük bir saldırı başlattı. Han Yunus'ta da bir eve füze yağdırdı. Aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin canını aldı. Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad, bu saldırıda hayatını kaybeden 6 yavrunun cansız bedenleri önünde İsrail'i kınadı. Gözyaşları içinde dünyaya haykırdı. "Şu çocuklara bakın. Bu çocukları kim öldürüyor? Nedir bu? Bu çocukların suçu ne? Ey dünya, sen bu çocukların yanında neredesin? İsrail'in bu mazlum halka karşı yaptığı katliamları görmüyor musunuz" ifadelerini kullandı.



YEMEN FÜZESİNİ ABD ENGELLEDİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ryder, Kızıldeniz'de konuşlu ABD donanmasının Yemen'den fırlatılan 3 füzeyi ve 8 İHA'yı vurduğunu açıkladı. Füzelerin ve insansız hava araçlarının, İsrail'deki hedeflere doğru fırlatıldığını vurguladı.