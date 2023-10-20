SON DAKİKA I 12 bin sivil ölümle burun buruna! Soykırımcı İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin "derhal boşaltılmasını" istedi

Son dakika haberleri... Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda iddia ettiği itibarı kaybeden İsrail, namluyu Gazze'deki sivillere yöneltti.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtildi.
Açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedildi.