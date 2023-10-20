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SON DAKİKA I 12 bin sivil ölümle burun buruna! Soykırımcı İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin "derhal boşaltılmasını" istedi

Son dakika haberleri... İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istediği bildirildi.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 22:02 Güncelleme 20 Ekim 2023, 23:05
SON DAKİKA I 12 bin sivil ölümle burun buruna! Soykırımcı İsrail Gazze’deki Kudüs Hastanesi’nin derhal boşaltılmasını istedi

Son dakika haberleri... Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda iddia ettiği itibarı kaybeden İsrail, namluyu Gazze'deki sivillere yöneltti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtildi.

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Açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedildi.

İşte İsrail'in "vuracağım" dediği hastane



DÜNYAYA ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI
Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret edilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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