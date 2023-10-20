Kassam Tugayları duyurdu: ABD’li iki esir serbest bırakıldı | Rehine anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı

KASSAM TUGAYLARI DUYURDU: ABD'Lİ İKİ ESİR SERBEST BIRAKILDI Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın çabalarına yanıt olarak ABD'li anne ve kızını serbest bıraktıklarını belirtti.

"ABD BAŞKANI JOE BİDEN VE ONUN FAŞİST YÖNETİMİNİN İDDİALARININ ASILSIZ OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİNDİR"

Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.