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Kassam Tugayları duyurdu: ABD'li iki esir serbest bırakıldı | Rehine anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı

Soykırımcı İsrail, Gazze’de katliama devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden’ı da arkasına alarak dünyanın gözü önünde soykırıma imza atan işgal devleti, Gazze’yi kara saldırısı ile tehdit etmeye devam ediyor. Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esirin (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını açıkladı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Hamas'ın serbest bıraktığı 2 rehinenin fotoğrafı paylaşıldı. İşte detaylar....

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 23:48 Güncelleme 21 Ekim 2023, 00:44
Kassam Tugayları duyurdu: ABD’li iki esir serbest bırakıldı | Rehine anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı

Soykırımcı İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de katliama devam ediyor.

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediğin Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda iddia ettiği itibarı kaybeden İsrail, namluyu Gazze'deki sivillere yöneltti.

Katil İsrail Hastanesiyi vurdu!

7 Ekim'den bu yana Hamas'ı bahane ederek Gazze'deki sivilleri bombalayan İsrail; cami, okul ve hastaneleri hedef aldı. İsrail Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde 500'den fazla sivili öldürdü.

KASSAM TUGAYLARI DUYURDU: ABD'Lİ İKİ ESİR SERBEST BIRAKILDI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın çabalarına yanıt olarak ABD'li anne ve kızını serbest bıraktıklarını belirtti.

"ABD BAŞKANI JOE BİDEN VE ONUN FAŞİST YÖNETİMİNİN İDDİALARININ ASILSIZ OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİNDİR"
Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.

İSRAİL, 2 ABD'LİNİN SERBEST BIRAKILDIĞINI DOĞRULADI

Bugün el-Kassam Tugayları'nın sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı 2 ABD vatandaşının serbest bırakıldığına ilişkin açıklamasına İsrail'den yanıt geldi.

Hamas ABD'li iki esiri serbest bıraktı!

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Judith Raanan ve kızı Natalie Raanan'ın Hamas tarafından serbest bırakıldığını ve İsrail askerlerinin koruması altında olduğunu söyledi.

REHİNELERİN FOTOTĞRFALARI PAYLAŞILDI
Öte yandan Hamas'ın serbest bıraktığı 2 rehine annes ve kızın fotoğrafı paylaşıldı.

BIDEN'DAN REHİNE AÇIKLAMASI
Biden, "Bugün, Hamas tarafından esir alınan 2 ABD'linin serbest bırakılmasını sağladık" dedi. Biden, serbest bırakılan vatandaşların ABD hükümetinin tam desteğine sahip olacağını vurguladı.

Biden, "Hamas tarafından esir tutulan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için gece gündüz çalışıyoruz. Başkan olarak, esir tutulan ABD'lilerin güvenliğinden daha yüksek bir önceliğim yok" şeklinde konuşarak, Katar hükümetine ve İsrail hükümetine esirlerin serbest bırakılması için yapılan çalışmalara ortak olduklarından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan ABD'si Batı'sı tekmili birden Siyonist terörü aklıyor, Filistin halkı yıllardır Holokost'un diyetini canıyla ödüyor. İsrail'in en önemli finans kaynaklarından biri de hiç şüphesiz lüks tüketim markaları. Filistin'e ölüm kusan İsrail'e arka çıkan bu markalar en çok Orta Doğu ve Arap pazarında karşılık buluyor. Hermes çanta takıp Louis Vuitton, Prada, Dior ve Chanel ürünleri kullanarak 'premium' imajı çizmek isteyenler farkında olmadan akan Müslüman kanının ve Gazze'deki soykırımın finansal altyapısını oluşturuyor. Louis Vuitton İsrail'e yatırım yapıyor, Chanel bağışta bulunuyor. En pahalı marka Hermes de İsrail'in yanında. Gelinen bu noktada Müslümanın parasıyla Müslüman soykırımı hem tarihi hem de vicdani bir ayıp olarak kayıtlara geçiyor.


İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istediği bildirildi.

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