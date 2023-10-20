Kanada da ABD ve İngiltere gibi şeytanın avukatlığına soyundu! Soykırımcı İsrail’e arka çıktılar: Katili aklama telaşı

ÖNCE ABD SONRA KANADA... Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken ABD Başkanı Biden'ın "Hastane saldırısını Tel Aviv yapmadı" diyerek aklamaya çalıştığı İsrail 'i Kanada da aklamaya yeltendi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'deki hastane saldırısının sorumlusunu isimlendirmeye hazır olmadıklarını belirtti.





ABD Başkanı Joe Biden saldırıya ilişkin Filistinli grupları işaret ederek "diğer ekip" ifadesini kullanırken, Trudeau henüz tüm kanıtların ortaya çıkmadığını söyledi.

Trudeau, "Müttefiklerimizle tam olarak ne olduğunu tespit etmek için dikkatle çalışıyoruz. Bazı kanıtlar gördük ama mümkün olan en kısa sürede kesin sonuca varıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kanada'da çok sayıda kişinin İsrail'in Filistin'e saldırılarından doğrudan etkilendiği ve saldırının sorumlusunu adlandırmadan emin olmak istediklerini aktaran Trudeau, bu sebeple konuya dikkatlice eğilebilmek için biraz zaman gerektiğini kaydetti.







Öte yandan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Tel Aviv'e gitti ve İngiltere'nin İsrail ile "omuz omuza" olduğunu vurgulayarak soykırımcı ülkeye "zafer" sözü verdi. İsrail'in yüzlerce Filistinliyi saniyeler içinde öldürdüğü hastane saldırısını da Hamas'ın üzerine yıkan Rishi Sunak, İsrail'e her türlü desteği vereceklerini vurguladı.