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Kanada da ABD ve İngiltere gibi şeytanın avukatlığına soyundu! Soykırımcı İsrail'e arka çıktılar: Katili aklama telaşı

İsrail, Gazze'de sistematik bir şekilde yürüttüğü soykırımı algılarla perdelemek istiyor. ABD Başkanı Joe Biden ise şeytanın avukatlığını üstlenmiş vaziyette. Biden Tel Aviv'e gitti, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile sarmaş dolaş pozlar verdi. Hastane katliamını İsrail'in yapmadığını iddia etti. ABD'den sonra Kanada da İsrail'i aklamak için kolları sıvadı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'deki hastane saldırısının sorumlusunu isimlendirmeye hazır olmadıklarını belirtti. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise İngiltere’nin İsrail ile “omuz omuza” olduğunu vurgulayarak soykırımcı ülkeye “zafer” sözü verdi.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 10:36 Güncelleme 20 Ekim 2023, 11:00
Kanada da ABD ve İngiltere gibi şeytanın avukatlığına soyundu! Soykırımcı İsrail’e arka çıktılar: Katili aklama telaşı

İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir soykırım işliyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alacak kadar soykırımın dozunu artırdı. Hastane katliamında aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 1524'ü çocuk, 3 bin 785 Filistinli şehadet şerbeti içti.



ŞEYTANIN AVUKATI ABD!
Katliamcı İsrail, sistematik bir şekilde yürüttüğü soykırım sürecini algılarla perdelemek istiyor. ABD ise tabiri caizse şeytanın avukatlığına soyundu.
Hastane katliamı sonrası ABD Başkanı Joe Biden Tel Aviv'e gitti, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile sarmaş dolaş pozlar verdi. Biden, hastane saldırısının Tel Aviv'in yapmadığını söyleyerek soykırımcı İsrail'i aklamaya çalıştı. Ancak ortaya çıkan kamera görüntüleri hastaneyi İsrail savaş uçaklarının vurduğunu tescilledi. Öte yandan alçak saldırıda İsrail envanterinde yer alan ABD yapımı 1 tonluk MK-84 patlayıcısının kullandığı değerlendiriliyor.

Hastane vurup 500 sivili şehit eden İsrailin düşük çözünürlük oyunu! Kırptı, çevirdi, yayınladı... Manipülasyonun böylesi

İSRAİL SOYKIRIM SÜRECİNİ ALGILARLA PERDELEME NİYETİNDE
İsrail ise sistematik bir şekilde yürüttüğü soykırım sürecini algılarla perdelemek istiyor... Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ni vurup aynı anda 500 Filistinliyi şehit eden İsrail, uluslarası tepkiyi görünce kendini aklamak için dezenformasyona başvurdu. Mevcut görüntüleri manipüle edilecek şekilde kırpıp, ters çevirdi. Düşük çözünürlükte servis etti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de İsrail'in "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hala sorgulayanlar için elimizde belge var." başlığıyla paylaştığı görüntülerin manipülasyon içerdiğini açıkladı.



ÖNCE ABD SONRA KANADA...
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken ABD Başkanı Biden'ın "Hastane saldırısını Tel Aviv yapmadı" diyerek aklamaya çalıştığı İsrail'i Kanada da aklamaya yeltendi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'deki hastane saldırısının sorumlusunu isimlendirmeye hazır olmadıklarını belirtti.

Trudeau, yaklaşık 500 kişinin öldüğü el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısına ilişkin başkent Ottawa'da basın mensuplarına konuştu.



ABD Başkanı Joe Biden saldırıya ilişkin Filistinli grupları işaret ederek "diğer ekip" ifadesini kullanırken, Trudeau henüz tüm kanıtların ortaya çıkmadığını söyledi.

Trudeau, "Müttefiklerimizle tam olarak ne olduğunu tespit etmek için dikkatle çalışıyoruz. Bazı kanıtlar gördük ama mümkün olan en kısa sürede kesin sonuca varıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kanada'da çok sayıda kişinin İsrail'in Filistin'e saldırılarından doğrudan etkilendiği ve saldırının sorumlusunu adlandırmadan emin olmak istediklerini aktaran Trudeau, bu sebeple konuya dikkatlice eğilebilmek için biraz zaman gerektiğini kaydetti.

Ataları sömürgeydi: Torunu işgalcilere destek verdi! İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’tan İsrail’e ‘zafer’ sözü



Öte yandan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Tel Aviv'e gitti ve İngiltere'nin İsrail ile "omuz omuza" olduğunu vurgulayarak soykırımcı ülkeye "zafer" sözü verdi. İsrail'in yüzlerce Filistinliyi saniyeler içinde öldürdüğü hastane saldırısını da Hamas'ın üzerine yıkan Rishi Sunak, İsrail'e her türlü desteği vereceklerini vurguladı.




İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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