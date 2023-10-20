İsrail'in eski başbakanı Naftali Benet'ten rezil sözler: "Gazze'yi ezin! Onların bin anası ağlasın bizim bir anamız ağlamasın"

KATLETTİKLERİ FİLİSTİNLİLERE 'HAYVAN' DEDİ

Öte yandan soykırımcı devletin eski başbakanı Bennett, İsrail'in diğer katil yöneticileri gibi Filistinlileri "hayvan" olarak nitelendirmiş ve "İsrail'in mücadelesi hayvan terörüne karşı mücadeledir" ifadesini kullanmıştı.

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