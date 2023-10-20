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İsrail’den medyaya sansür: İlk hedef o haber ajansı! Filistin’in sesi kesiliyor: Soykırımı böyle mi örtbas edecekler?

7 Ekim’den bu yana Gazze’de büyük katliamlar yapan soykırımcı İsrail, Filistin’in sesini dünyaya duyuran haber ajanslarına gözünü dikti. Olağanüstü hal durumuna geçen ve uluslararası haber ajanslarını açıkça tehdit eden İsrail, işe El Cezire’den başlayacak.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 15:45 Güncelleme 20 Ekim 2023, 15:45
İsrail’den medyaya sansür: İlk hedef o haber ajansı! Filistin’in sesi kesiliyor: Soykırımı böyle mi örtbas edecekler?

Soykırımcı İsrail hükümeti Gazze'de onlarca savaş suçu işlerken Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını engellemek için de elinden geleni yapıyor. Ulusal güvenlikle ilgili sözde endişelerini öne süren İsrail, Gazze'den yayın yapan en önemli haber ajanslarından biri olan El Cezire'yi hedef aldı.

İLK HEDEF EL CEZİRE

Olağanüstü haller sırasında yabancı haber kanallarının geçici olarak kapatılmasına izin veren düzenlemeler onaylandı. Yabancı haber kanallarını geçici olarak kapatmakla tehdit eden İsrail, işe Katar merkezli El Cezire'den başlıyor.

Soykırımcı İsrail hükümeti özellikle El Cezire'ye odaklanan ulusal güvenlik endişelerini öne sürdü ve olağanüstü haller sırasında yabancı haber kanallarının geçici olarak kapatılmasına olanak tanıyan düzenlemeleri kabul etti.

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SAVAŞ SUÇLARINI İŞTE BÖYLE GİZLEYECEK

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ulusal güvenliği tehlikeye attığını iddia ederek El Cezire'nin İsrail biriminin kapatılmasını istiyor. El Cezire'nin çatışmanın başlangıcından bu yana yaptığı yayınlar, kapatılması için gerekçe gösterilecek. Yani İsrail, savaş suçlarını ortaya çıkaran yayın kanalına sansür uyguladığını açıkça belirtiyor.

Katil devletin İletişim Bakanı Karhi, "İsrail birçok cephede savaş yürütüyor ve devletin güvenliğini zayıflatan yayınlara tolerans gösteremeyiz. El Cezire'nin yayınları ve raporları İsrail'e karşı kışkırtma, terör örgütlerini destekleme ve şiddeti teşvik etme olarak görülüyor." İfadelerini kullandı.

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EKİPMANLARA BİLE EL KOYACAKLAR

İşgalci İsrail'in savunma bakanının da onayıyla TV sağlayıcılarına haber kuruluşunun yayınını durdurma, İsrail ofislerini kapatma, ekipmanlarına el koyma, sunucunun konumuna bağlı olarak web sitesini sınırlama veya kapatma talimatı verebiliyor.

Söz konusu kararlar için güvenlik kabinesinin onayı, güvenlik yetkililerinin kanalın ulusal güvenlik tehdidini doğrulayan hukuki görüşlerine dayanılması ve bölge mahkemesinin incelemesi gerekiyor.

30 gün boyunca geçerli olan ilk kararlar, 3 ay ya da olağanüstü hal hükümet tarafından resmen sonlandırılıncaya kadar yürürlükte kalabiliyor.

İsrail bir Hamas militanının İsrailli bir rehineyi ve onun iki çocuğunu serbest bıraktığını gösteren bir video yayınlamasının ardından El Cezire'yi Hamas lehine propaganda yapmakla suçlamış ve olağanüstü hal kararlarını uygulamaya başlamıştı.


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